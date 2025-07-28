Зеленский о законе о расширении СБУ: В частности, увеличивается численность подразделений Центра специальных операций "А". СБУ – это одни из самых результативных наших воинов. ВИДЕО
В видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал о деталях закона, который предусматривает увеличение личного состава Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Подписал сегодня закон, который усиливает Службу безопасности Украины, который дает Службе больше возможностей выполнять свои боевые задачи и уничтожать оккупанта, проводить специальные операции в защиту Украины. Численность увеличивается, в частности, для подразделений Центра специальных операций "А". СБУ - это одни из самых результативных наших воинов.
Также я подписал закон, о котором мы говорили с родными украинцев в российском плену, с самими нашими воинами, которые были освобождены и возвращены домой. Закон восстанавливает справедливость, закон решает финансовый вопрос - чтобы воины, которые были захвачены в плен, получали такие же финансовые гарантии, что и все защитники Украины", - сказал Зеленский.
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Наполеон ІІІ
цей чувак куди краще розумівся на політиці, ніж ЗЄля.
це саме він винайшов "бонапартизм" - вміння крутитись між рідними соціальними групами.
так що 10 тис. "штиків" Альфи ЗЄлі НЕ допоможуть
тим більше, що зарплату вони отримують від Урсули !
ги-ги !
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центра "А" на 10 осіб
мажорів на 9990
хто не вірить Оманській Гниді - лайкайте )
(Суворова, Акваріум)
де славні традиції КГБ ?
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Будемо Каву пити...
Того Ось Де?!
Питання.
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"Я устал, я мухаджух !"
маестро, публіка втомилась чекати !
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Ні
Ну і добре, в то би вам нашпігував
Це вони під час Майдану спалили живцем поранених у Домі профсоюзів, якщо що.
януковощу это не помогло.
создай лучше штурмовое подразделение 95 квартал.
чи ви думаєте при зельоних гнидах будуть тримати патріота