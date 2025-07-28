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Новости Видео Обращение Зеленского
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Зеленский о законе о расширении СБУ: В частности, увеличивается численность подразделений Центра специальных операций "А". СБУ – это одни из самых результативных наших воинов. ВИДЕО

В видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал о деталях закона, который предусматривает увеличение личного состава Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Подписал сегодня закон, который усиливает Службу безопасности Украины, который дает Службе больше возможностей выполнять свои боевые задачи и уничтожать оккупанта, проводить специальные операции в защиту Украины. Численность увеличивается, в частности, для подразделений Центра специальных операций "А". СБУ - это одни из самых результативных наших воинов.

Также я подписал закон, о котором мы говорили с родными украинцев в российском плену, с самими нашими воинами, которые были освобождены и возвращены домой. Закон восстанавливает справедливость, закон решает финансовый вопрос - чтобы воины, которые были захвачены в плен, получали такие же финансовые гарантии, что и все защитники Украины", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и президент Эстонии Карис обсудили масштабирование сотрудничества между странами

Автор: 

Зеленский Владимир (21376) обращение (786) СБУ (20244)


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Топ комментарии
+15
Половина з 10к буде катати всяких твоїх дружбанів які вкрали $, щоб їх не обнулили?
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28.07.2025 21:23 Ответить
+13
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28.07.2025 21:24 Ответить
+12
прикриває збільшення підрозділів мажорів центром "А"

центра "А" на 10 осіб

мажорів на 9990

хто не вірить Оманській Гниді - лайкайте )
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28.07.2025 21:22 Ответить
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Нам звизда
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28.07.2025 21:20 Ответить
"на штиках легко прийти до влади, але важко всидіти"
Наполеон ІІІ

цей чувак куди краще розумівся на політиці, ніж ЗЄля.
це саме він винайшов "бонапартизм" - вміння крутитись між рідними соціальними групами.

так що 10 тис. "штиків" Альфи ЗЄлі НЕ допоможуть
тим більше, що зарплату вони отримують від Урсули !
ги-ги !

.
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28.07.2025 21:37 Ответить
прикриває збільшення підрозділів мажорів центром "А"

центра "А" на 10 осіб

мажорів на 9990

хто не вірить Оманській Гниді - лайкайте )
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28.07.2025 21:22 Ответить
Половина з 10к буде катати всяких твоїх дружбанів які вкрали $, щоб їх не обнулили?
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28.07.2025 21:23 Ответить
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28.07.2025 21:24 Ответить
А самі талановиті СБУшніки зробили собі карьеру в Криму, побігши в Рашку та в ДНР. Ходаківський, командир "Востока".... Пасічник ваабще став президентом ЛНР! Жоден СБУшнік не відповів і всі себе нормально чухають. Своїх не трогають, делов-то, туди-сюди перебіг. Дійшли би буряти до Києва, всі би побігли.
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28.07.2025 21:24 Ответить
за правилами КГБ їх мали б спалювати живцем в пічах під відеозапис....
(Суворова, Акваріум)

де славні традиції КГБ ?

.
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28.07.2025 21:41 Ответить
Ну Все....
Будемо Каву пити...
Того Ось Де?!
Питання.
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28.07.2025 21:24 Ответить
як завжди, у БаблоМойського...

.
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28.07.2025 21:42 Ответить
Як же воно за свою сраку смарагдову трясеться.
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28.07.2025 21:25 Ответить
95 -й Квартал вже записується?
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28.07.2025 21:29 Ответить
Ні, він до керівного складу належить, там одні орденоносці, вони не записуються, вони собі посади вибирають
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28.07.2025 21:34 Ответить
коронний номер кварталу -

"Я устал, я мухаджух !"

маестро, публіка втомилась чекати !

.
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28.07.2025 21:44 Ответить
Не треба додаткових працівників, приберіть непотрібні підрозділи, з не властивими їм функціями, залиште контррозвідку, підрозділ Центру спеціальних операцій "А" , та ще пару, а остальное на посилення цих підрозділів
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28.07.2025 21:29 Ответить
Зелі не вистачає людей шпигувати за опозицією?
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28.07.2025 21:29 Ответить
Вам працівники потрібні,
Ні
Ну і добре, в то би вам нашпігував
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28.07.2025 21:36 Ответить
Він говорить одне, а робить інше. Це він собі охрану доберав.
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28.07.2025 21:29 Ответить
Треба шукати творців та практиків УПА - тих хто ще пам'ятає як вдачно боротись з нквдешними військами та їх агентами. А підуть жеж сбушники зеленского вбивати українців - тих хто зміг вижити під ракетами, шахедами, кабами, у окопчиках по коліно від зеленского. Цікаво, а шоб робив би зеленский, якби всі військові зрозуміли шо - https://www.youtube.com/shorts/6zWFiWI9nXQ
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28.07.2025 21:31 Ответить
Центру спеціальних операцій "А"

Це вони під час Майдану спалили живцем поранених у Домі профсоюзів, якщо що.
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28.07.2025 21:34 Ответить
Віримо
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28.07.2025 21:38 Ответить
Оце ті самі, які в 14-му людей розстрілювали, оце їх не вистачає?
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28.07.2025 21:38 Ответить
От поця.
януковощу это не помогло.
создай лучше штурмовое подразделение 95 квартал.
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28.07.2025 21:39 Ответить
зелена гидота готує охорону для себе і д'єрмака.
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28.07.2025 21:51 Ответить
ЗЕскот боїться за свою шкуру
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28.07.2025 22:00 Ответить
Створити підрозділ ,,Умка" тисяч на 50 ! Кабаків багато ,а умка один , його Треба захищати .
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28.07.2025 22:04 Ответить
От декілька тупих факапів зробили із загалом достойної структури чорт зна що. Малюку треба вміти відмовлятися виконувати політичні замовлення всяких з незрозумілим статусом єрмаків з татаровими. Погодився слідкувати за бігусами - дав команду по безпрєдєлу ламати набушників, потім втирав якусь юресь політичну про повернення до Конституції... Навіщо це. До речі, як у Конституції виписана ОПа, яка рулить країною? Тут до Конституції повпртатися не треба? Мені щиро жаль сбушників, які справді ефективно воюють, у мене велика повага до них. То може ті, що не на фронті перестануть займатися політикою?
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28.07.2025 22:12 Ответить
він вже замазаний ..всьо

чи ви думаєте при зельоних гнидах будуть тримати патріота
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28.07.2025 22:18 Ответить
Знаєте, чесно, не хочеться аірити, що ключова служба з безпекової конструкції держави очолюється не патріотом. Все ще вірю, що Малюк - патріот, хоча іноді і робить помилки. Не патріот не зміг би проводити такі ефектні, і головне - ефективні операції, як та ж "Павутина".
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28.07.2025 22:26 Ответить
Ми прекрасно розуміємо навіщо йде збільшення даного контингенту. От тільки чим їх утримувати? Чи вони один в одного пасовиська віджиматимуть?
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28.07.2025 22:13 Ответить
 
 