Зеленский о законе о расширении СБУ: В частности, увеличивается численность подразделений Центра специальных операций "А". СБУ – это одни из самых результативных наших воинов. ВИДЕО

В видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал о деталях закона, который предусматривает увеличение личного состава Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Подписал сегодня закон, который усиливает Службу безопасности Украины, который дает Службе больше возможностей выполнять свои боевые задачи и уничтожать оккупанта, проводить специальные операции в защиту Украины. Численность увеличивается, в частности, для подразделений Центра специальных операций "А". СБУ - это одни из самых результативных наших воинов.

Также я подписал закон, о котором мы говорили с родными украинцев в российском плену, с самими нашими воинами, которые были освобождены и возвращены домой. Закон восстанавливает справедливость, закон решает финансовый вопрос - чтобы воины, которые были захвачены в плен, получали такие же финансовые гарантии, что и все защитники Украины", - сказал Зеленский.

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