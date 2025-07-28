Зеленський про закон щодо розширення СБУ: Зокрема, збільшується чисельність для підрозділів Центру спеціальних операцій "А" СБУ – це одні з найбільш результативних наших воїнів. ВIДЕО
У відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів про деталі закону, який передбачає збільшення особового складу Служби безпеки України на 10 тисяч осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Підписав сьогодні закон, який посилює Службу безпеки України, який дає Службі більше можливостей виконувати свої бойові завдання та знищувати окупанта, проводити спеціальні операції на захист України. Чисельність збільшується, зокрема, для підрозділів Центру спеціальних операцій "А" СБУ – це одні з найбільш результативних наших воїнів.
Також я підписав закон, про який ми говорили з рідними українців у російському полоні, із самими нашими воїнами, які були звільнені та повернуті додому. Закон відновлює справедливість, закон вирішує фінансове питання – щоб воїни, які були захоплені в полон, отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники України", - сказав Зеленський.
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Наполеон ІІІ
цей чувак куди краще розумівся на політиці, ніж ЗЄля.
це саме він винайшов "бонапартизм" - вміння крутитись між рідними соціальними групами.
так що 10 тис. "штиків" Альфи ЗЄлі НЕ допоможуть
тим більше, що зарплату вони отримують від Урсули !
ги-ги !
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центра "А" на 10 осіб
мажорів на 9990
хто не вірить Оманській Гниді - лайкайте )
(Суворова, Акваріум)
де славні традиції КГБ ?
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Будемо Каву пити...
Того Ось Де?!
Питання.
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"Я устал, я мухаджух !"
маестро, публіка втомилась чекати !
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Ні
Ну і добре, в то би вам нашпігував
Це вони під час Майдану спалили живцем поранених у Домі профсоюзів, якщо що.
януковощу это не помогло.
создай лучше штурмовое подразделение 95 квартал.
чи ви думаєте при зельоних гнидах будуть тримати патріота
щоб було зрозуміло, чи дійсно + 10 000 були потрібні, та ми не думали, що це з особистих мотивів!