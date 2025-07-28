Зеленський про закон щодо розширення СБУ: Зокрема, збільшується чисельність для підрозділів Центру спеціальних операцій "А" СБУ – це одні з найбільш результативних наших воїнів. ВIДЕО

У відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів про деталі закону, який передбачає збільшення особового складу Служби безпеки України на 10 тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Підписав сьогодні закон, який посилює Службу безпеки України, який дає Службі більше можливостей виконувати свої бойові завдання та знищувати окупанта, проводити спеціальні операції на захист України. Чисельність збільшується, зокрема, для підрозділів Центру спеціальних операцій "А" СБУ – це одні з найбільш результативних наших воїнів.

Також я підписав закон, про який ми говорили з рідними українців у російському полоні, із самими нашими воїнами, які були звільнені та повернуті додому. Закон відновлює справедливість, закон вирішує фінансове питання – щоб воїни, які були захоплені в полон, отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники України", - сказав Зеленський.

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