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Новини Відео Звернення Зеленського
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Зеленський про закон щодо розширення СБУ: Зокрема, збільшується чисельність для підрозділів Центру спеціальних операцій "А" СБУ – це одні з найбільш результативних наших воїнів. ВIДЕО

У відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів про деталі закону, який передбачає збільшення особового складу Служби безпеки України на 10 тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Підписав сьогодні закон, який посилює Службу безпеки України, який дає Службі більше можливостей виконувати свої бойові завдання та знищувати окупанта, проводити спеціальні операції на захист України. Чисельність збільшується, зокрема, для підрозділів Центру спеціальних операцій "А" СБУ – це одні з найбільш результативних наших воїнів.

Також я підписав закон, про який ми говорили з рідними українців у російському полоні, із самими нашими воїнами, які були звільнені та повернуті додому. Закон відновлює справедливість, закон вирішує фінансове питання – щоб воїни, які були захоплені в полон, отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники України", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та президент Естонії Каріс обговорили масштабування співпраці між країнами

Автор: 

Зеленський Володимир (24900) звернення (642) СБУ (13181)


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Топ коментарі
+18
Половина з 10к буде катати всяких твоїх дружбанів які вкрали $, щоб їх не обнулили?
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28.07.2025 21:23 Відповісти
+16
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28.07.2025 21:24 Відповісти
+15
прикриває збільшення підрозділів мажорів центром "А"

центра "А" на 10 осіб

мажорів на 9990

хто не вірить Оманській Гниді - лайкайте )
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28.07.2025 21:22 Відповісти
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28.07.2025 21:20 Відповісти
"на штиках легко прийти до влади, але важко всидіти"
Наполеон ІІІ

цей чувак куди краще розумівся на політиці, ніж ЗЄля.
це саме він винайшов "бонапартизм" - вміння крутитись між рідними соціальними групами.

так що 10 тис. "штиків" Альфи ЗЄлі НЕ допоможуть
тим більше, що зарплату вони отримують від Урсули !
ги-ги !

.
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28.07.2025 21:37 Відповісти
прикриває збільшення підрозділів мажорів центром "А"

центра "А" на 10 осіб

мажорів на 9990

хто не вірить Оманській Гниді - лайкайте )
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28.07.2025 21:22 Відповісти
Половина з 10к буде катати всяких твоїх дружбанів які вкрали $, щоб їх не обнулили?
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28.07.2025 21:23 Відповісти
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28.07.2025 21:24 Відповісти
А самі талановиті СБУшніки зробили собі карьеру в Криму, побігши в Рашку та в ДНР. Ходаківський, командир "Востока".... Пасічник ваабще став президентом ЛНР! Жоден СБУшнік не відповів і всі себе нормально чухають. Своїх не трогають, делов-то, туди-сюди перебіг. Дійшли би буряти до Києва, всі би побігли.
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28.07.2025 21:24 Відповісти
за правилами КГБ їх мали б спалювати живцем в пічах під відеозапис....
(Суворова, Акваріум)

де славні традиції КГБ ?

.
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28.07.2025 21:41 Відповісти
Ну Все....
Будемо Каву пити...
Того Ось Де?!
Питання.
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28.07.2025 21:24 Відповісти
як завжди, у БаблоМойського...

.
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28.07.2025 21:42 Відповісти
Як же воно за свою сраку смарагдову трясеться.
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28.07.2025 21:25 Відповісти
95 -й Квартал вже записується?
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28.07.2025 21:29 Відповісти
Ні, він до керівного складу належить, там одні орденоносці, вони не записуються, вони собі посади вибирають
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28.07.2025 21:34 Відповісти
коронний номер кварталу -

"Я устал, я мухаджух !"

маестро, публіка втомилась чекати !

.
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28.07.2025 21:44 Відповісти
Не треба додаткових працівників, приберіть непотрібні підрозділи, з не властивими їм функціями, залиште контррозвідку, підрозділ Центру спеціальних операцій "А" , та ще пару, а остальное на посилення цих підрозділів
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28.07.2025 21:29 Відповісти
Зелі не вистачає людей шпигувати за опозицією?
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28.07.2025 21:29 Відповісти
Вам працівники потрібні,
Ні
Ну і добре, в то би вам нашпігував
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28.07.2025 21:36 Відповісти
Він говорить одне, а робить інше. Це він собі охрану доберав.
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28.07.2025 21:29 Відповісти
Треба шукати творців та практиків УПА - тих хто ще пам'ятає як вдачно боротись з нквдешними військами та їх агентами. А підуть жеж сбушники зеленского вбивати українців - тих хто зміг вижити під ракетами, шахедами, кабами, у окопчиках по коліно від зеленского. Цікаво, а шоб робив би зеленский, якби всі військові зрозуміли шо - https://www.youtube.com/shorts/6zWFiWI9nXQ
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28.07.2025 21:31 Відповісти
Центру спеціальних операцій "А"

Це вони під час Майдану спалили живцем поранених у Домі профсоюзів, якщо що.
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28.07.2025 21:34 Відповісти
Віримо
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28.07.2025 21:38 Відповісти
Оце ті самі, які в 14-му людей розстрілювали, оце їх не вистачає?
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28.07.2025 21:38 Відповісти
От поця.
януковощу это не помогло.
создай лучше штурмовое подразделение 95 квартал.
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28.07.2025 21:39 Відповісти
зелена гидота готує охорону для себе і д'єрмака.
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28.07.2025 21:51 Відповісти
ЗЕскот боїться за свою шкуру
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28.07.2025 22:00 Відповісти
Створити підрозділ ,,Умка" тисяч на 50 ! Кабаків багато ,а умка один , його Треба захищати .
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28.07.2025 22:04 Відповісти
От декілька тупих факапів зробили із загалом достойної структури чорт зна що. Малюку треба вміти відмовлятися виконувати політичні замовлення всяких з незрозумілим статусом єрмаків з татаровими. Погодився слідкувати за бігусами - дав команду по безпрєдєлу ламати набушників, потім втирав якусь юресь політичну про повернення до Конституції... Навіщо це. До речі, як у Конституції виписана ОПа, яка рулить країною? Тут до Конституції повпртатися не треба? Мені щиро жаль сбушників, які справді ефективно воюють, у мене велика повага до них. То може ті, що не на фронті перестануть займатися політикою?
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28.07.2025 22:12 Відповісти
він вже замазаний ..всьо

чи ви думаєте при зельоних гнидах будуть тримати патріота
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28.07.2025 22:18 Відповісти
Знаєте, чесно, не хочеться аірити, що ключова служба з безпекової конструкції держави очолюється не патріотом. Все ще вірю, що Малюк - патріот, хоча іноді і робить помилки. Не патріот не зміг би проводити такі ефектні, і головне - ефективні операції, як та ж "Павутина".
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28.07.2025 22:26 Відповісти
Ми прекрасно розуміємо навіщо йде збільшення даного контингенту. От тільки чим їх утримувати? Чи вони один в одного пасовиська віджиматимуть?
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28.07.2025 22:13 Відповісти
+ 10 000 це дофіга, через деякий час він повинен відзвітувати про іхні подвиги,
щоб було зрозуміло, чи дійсно + 10 000 були потрібні, та ми не думали, що це з особистих мотивів!
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28.07.2025 23:05 Відповісти
 
 