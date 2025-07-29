Россия абсолютно не обращает внимания на всех в мире, кто стремится закончить эту войну, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в видеообращении подчеркнул, что несмотря на призывы к прекращению войны РФ продолжает масштабные обстрелы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Тяжелый день сегодня. В Запорожской области было много погибших и раненых: был удар российских бомб по исправительной колонии. Россияне знали, что это гражданский объект, не могли не знать. Шестнадцать человек убиты этим ударом. Мои соболезнования. Еще 43 человека были ранены. Жестокий удар также был по городу Каменское, по территории больницы. Три человека были убиты, еще много раненых. Харьковщина - тоже российские удары, тоже потери. Донецкая область - ежедневно удары.

Россия абсолютно не обращает внимания на всех в мире, кто стремится закончить эту войну. Только вчера было очень нужное заявление Президента Трампа. Много поддержки в мире. Но все равно обстрелы и даже показательные убийства россиянами наших людей продолжаются. Каждый такой российский удар и российское хамство в ответ на требования мира закончить войну - все это только подтверждает, что давление нужно. Больше санкций против России, стабильная поддержка Украины и нашей защиты жизни, скоординированная дипломатия ради мира. Спасибо всем, кто именно так работает вместе с нами", - подчеркнул Зеленский.

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