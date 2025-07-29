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Новости Видео Обращение Зеленского
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Россия абсолютно не обращает внимания на всех в мире, кто стремится закончить эту войну, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в видеообращении подчеркнул, что несмотря на призывы к прекращению войны РФ продолжает масштабные обстрелы Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Тяжелый день сегодня. В Запорожской области было много погибших и раненых: был удар российских бомб по исправительной колонии. Россияне знали, что это гражданский объект, не могли не знать. Шестнадцать человек убиты этим ударом. Мои соболезнования. Еще 43 человека были ранены. Жестокий удар также был по городу Каменское, по территории больницы. Три человека были убиты, еще много раненых. Харьковщина - тоже российские удары, тоже потери. Донецкая область - ежедневно удары.

Россия абсолютно не обращает внимания на всех в мире, кто стремится закончить эту войну. Только вчера было очень нужное заявление Президента Трампа. Много поддержки в мире. Но все равно обстрелы и даже показательные убийства россиянами наших людей продолжаются. Каждый такой российский удар и российское хамство в ответ на требования мира закончить войну - все это только подтверждает, что давление нужно. Больше санкций против России, стабильная поддержка Украины и нашей защиты жизни, скоординированная дипломатия ради мира. Спасибо всем, кто именно так работает вместе с нами", - подчеркнул Зеленский.

Также читайте: Зеленский провел разговор с премьером Канады Карни: обсудили ПВО, санкции и новый законопроект по НАБУ и САП

Автор: 

Зеленский Владимир (21393) обращение (788)


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Топ комментарии
+6
а ти зелене падло чим воювати будеш? ЕС приостановил выделение всей финансовой помощи Украине - "Экономическая правда"
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29.07.2025 20:04 Ответить
+3
А він і не воює - хіба що з громадянами України нещадний бій веде.
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29.07.2025 20:07 Ответить
+3
Кому воно жаліється?
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29.07.2025 20:19 Ответить
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29.07.2025 20:03 Ответить
а ти зелене падло чим воювати будеш? ЕС приостановил выделение всей финансовой помощи Украине - "Экономическая правда"
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29.07.2025 20:04 Ответить
А він і не воює - хіба що з громадянами України нещадний бій веде.
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29.07.2025 20:07 Ответить
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29.07.2025 21:14 Ответить
Ага ..лять. "заява Трампа" дуже помогла. На крашеного пі'здюка вся надія.
Тільки слова Трампа не варті навіть договорів з росією, а ми всі знаємо чого вони варті...
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29.07.2025 20:06 Ответить
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29.07.2025 20:08 Ответить
Абідєлся Палко-водєц! Не звертають на нього уваги! А він так мріє зустрітися з таваріщем путіним, та закінчити війну.
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29.07.2025 20:09 Ответить
Ця імперія зла чи нациська росія не бажає ніякого закінчення війни ,вже це і Трамп ніби зрозумів ,рашисти розуміють тільки силу якщо рашиський наступ буде зупинений ,а втрати будуть непомірно великі і друге це крах економіки і фінансової системи коли в ворога закінчатся гроші ,а ще може коли здохне путін можливо на росію прийде нестабільність і смута ,тому жодні переговори нічого не дадуть.
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29.07.2025 20:12 Ответить
Кому воно жаліється?
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29.07.2025 20:19 Ответить
якщо куйло " АБСОЛЮТНО" перестав звертати увагу на "зепоцріота" котрому Борис Джонсонюк не дозволив "злити" Україну куйлу,згідно "оманського договорняку,то це зовсім не означає .що куйло не звертає увагу на тих,хто залазить в його задницю без мила.
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29.07.2025 20:26 Ответить
От просто цікаво: хто з присутніх тут слухає або дивиться "звернення прізідєнта"? Я особисто вимикаю радіо, щоб не поперхнутись кавою. Канали з телемарафєтом просто пропускаю. Тобто, не звертаю уваги на оце нєдоразумєніє, за яке, каюсь, сам проголосував. Ну, чорт попутав...
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29.07.2025 20:28 Ответить
З моменту обрання цього дегенеративного поца,я жодного разу не дослухав до кінця його булькотіння,це якесь знущання над людьми,всі його "промови".
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29.07.2025 20:31 Ответить
В сенсі,а як же тепер Порошенко,який не закінчував війну бо йому це вигідно,а як же ти тепер,який хотів " сойтись где то по середине", та " если я не смогу закончить войну ,то уйду" ,коли уходити будеш ?
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29.07.2025 20:46 Ответить
Хрипатий віслюк хоче щоб на нього звернули увагу....ню ню!!!
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29.07.2025 20:50 Ответить
Більше санкцій проти Росії, стабільна підтримка України. За три роки перевірено. Не працює! Вже було 18 пакетів. Через два пакети, закінчаться пальці на руках і ногах, щоб пакети рахувати. У мене нервовий сміх.
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29.07.2025 20:57 Ответить
Буба, тебе абсолютно пох, шо миллионы людей смотрят (ну хотя б один раз смотрели) и понимают, шо ты обдолбанное чмо. Ты хоть бы не лез с ушатанной рожей в инет.
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29.07.2025 20:59 Ответить
І це слюняве чмо називає ще себе верховним головкомом..
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29.07.2025 21:15 Ответить
 
 