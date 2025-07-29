Росія абсолютно не звертає уваги на всіх у світі, хто прагне закінчити цю війну, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив, що попри заклики до припинення війни РФ продовжує масштабні обстріли України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Важкий день сьогодні. У Запорізькій області було багато загиблих і поранених: був удар російських бомб по виправній колонії. Росіяни знали, що це цивільний об’єкт, не могли не знати. Шістнадцять людей убиті цим ударом. Мої співчуття. Ще 43 людини були поранені. Жорстокий удар також був по місту Кам’янське, по території лікарні. Три людини були вбиті, ще багато поранених. Харківщина – теж російські удари, теж втрати. Донеччина – щодня удари.

Росія абсолютно не звертає уваги на всіх у світі, хто прагне закінчити цю війну. Тільки вчора була дуже потрібна заява Президента Трампа. Багато підтримки у світі. Але все одно обстріли та навіть показові вбивства росіянами наших людей тривають. Кожен такий російський удар і російське хамство у відповідь на вимоги світу закінчити війну – усе це тільки підтверджує, що тиск потрібен. Більше санкцій проти Росії, стабільна підтримка України та нашого захисту життя, скоординована дипломатія заради миру. Дякую всім, хто саме так працює разом із нами", - наголосив Зеленський.

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