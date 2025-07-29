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Новини Відео Звернення Зеленського
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Росія абсолютно не звертає уваги на всіх у світі, хто прагне закінчити цю війну, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив, що попри заклики до припинення війни РФ продовжує масштабні обстріли України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Важкий день сьогодні. У Запорізькій області було багато загиблих і поранених: був удар російських бомб по виправній колонії. Росіяни знали, що це цивільний об’єкт, не могли не знати. Шістнадцять людей убиті цим ударом. Мої співчуття. Ще 43 людини були поранені. Жорстокий удар також був по місту Кам’янське, по території лікарні. Три людини були вбиті, ще багато поранених. Харківщина – теж російські удари, теж втрати. Донеччина – щодня удари.

Росія абсолютно не звертає уваги на всіх у світі, хто прагне закінчити цю війну. Тільки вчора була дуже потрібна заява Президента Трампа. Багато підтримки у світі. Але все одно обстріли та навіть показові вбивства росіянами наших людей тривають. Кожен такий російський удар і російське хамство у відповідь на вимоги світу закінчити війну – усе це тільки підтверджує, що тиск потрібен. Більше санкцій проти Росії, стабільна підтримка України та нашого захисту життя, скоординована дипломатія заради миру. Дякую всім, хто саме так працює разом із нами", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Зеленський провів розмову з прем’єром Канади Карні: обговорили ППО, санкції та новий законопроєкт щодо НАБУ і САП

Автор: 

Зеленський Володимир (24917) звернення (644)


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Топ коментарі
+7
а ти зелене падло чим воювати будеш? ЕС приостановил выделение всей финансовой помощи Украине - "Экономическая правда"
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29.07.2025 20:04 Відповісти
+4
А він і не воює - хіба що з громадянами України нещадний бій веде.
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29.07.2025 20:07 Відповісти
+4
Кому воно жаліється?
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29.07.2025 20:19 Відповісти
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29.07.2025 20:03 Відповісти
а ти зелене падло чим воювати будеш? ЕС приостановил выделение всей финансовой помощи Украине - "Экономическая правда"
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29.07.2025 20:04 Відповісти
А він і не воює - хіба що з громадянами України нещадний бій веде.
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29.07.2025 20:07 Відповісти
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29.07.2025 21:14 Відповісти
Ага ..лять. "заява Трампа" дуже помогла. На крашеного пі'здюка вся надія.
Тільки слова Трампа не варті навіть договорів з росією, а ми всі знаємо чого вони варті...
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29.07.2025 20:06 Відповісти
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29.07.2025 20:08 Відповісти
Абідєлся Палко-водєц! Не звертають на нього уваги! А він так мріє зустрітися з таваріщем путіним, та закінчити війну.
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29.07.2025 20:09 Відповісти
Ця імперія зла чи нациська росія не бажає ніякого закінчення війни ,вже це і Трамп ніби зрозумів ,рашисти розуміють тільки силу якщо рашиський наступ буде зупинений ,а втрати будуть непомірно великі і друге це крах економіки і фінансової системи коли в ворога закінчатся гроші ,а ще може коли здохне путін можливо на росію прийде нестабільність і смута ,тому жодні переговори нічого не дадуть.
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29.07.2025 20:12 Відповісти
Кому воно жаліється?
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29.07.2025 20:19 Відповісти
якщо куйло " АБСОЛЮТНО" перестав звертати увагу на "зепоцріота" котрому Борис Джонсонюк не дозволив "злити" Україну куйлу,згідно "оманського договорняку,то це зовсім не означає .що куйло не звертає увагу на тих,хто залазить в його задницю без мила.
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29.07.2025 20:26 Відповісти
От просто цікаво: хто з присутніх тут слухає або дивиться "звернення прізідєнта"? Я особисто вимикаю радіо, щоб не поперхнутись кавою. Канали з телемарафєтом просто пропускаю. Тобто, не звертаю уваги на оце нєдоразумєніє, за яке, каюсь, сам проголосував. Ну, чорт попутав...
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29.07.2025 20:28 Відповісти
З моменту обрання цього дегенеративного поца,я жодного разу не дослухав до кінця його булькотіння,це якесь знущання над людьми,всі його "промови".
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29.07.2025 20:31 Відповісти
В сенсі,а як же тепер Порошенко,який не закінчував війну бо йому це вигідно,а як же ти тепер,який хотів " сойтись где то по середине", та " если я не смогу закончить войну ,то уйду" ,коли уходити будеш ?
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29.07.2025 20:46 Відповісти
Хрипатий віслюк хоче щоб на нього звернули увагу....ню ню!!!
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29.07.2025 20:50 Відповісти
Більше санкцій проти Росії, стабільна підтримка України. За три роки перевірено. Не працює! Вже було 18 пакетів. Через два пакети, закінчаться пальці на руках і ногах, щоб пакети рахувати. У мене нервовий сміх.
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29.07.2025 20:57 Відповісти
Буба, тебе абсолютно пох, шо миллионы людей смотрят (ну хотя б один раз смотрели) и понимают, шо ты обдолбанное чмо. Ты хоть бы не лез с ушатанной рожей в инет.
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29.07.2025 20:59 Відповісти
І це слюняве чмо називає ще себе верховним головкомом..
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29.07.2025 21:15 Відповісти
Так саме, як ти!, не звертаєш увагу, на вимоги українців!
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29.07.2025 21:26 Відповісти
 
 