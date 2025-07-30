Согласовал основные принципы соглашений с США относительно оружия, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке соглашений с США относительно оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Продолжаем работать с партнерами по поставкам оружия. Министр доложил о коммуникации в формате "Рамштайн". Мы сохранили этот формат, и я благодарен всем партнерам за его действенность. Согласовал также сегодня основные принципы соглашений наших с Америкой - Украина - Соединенные Штаты - по оружию. Масштабные соглашения, я говорил о них с Президентом Трампом, и рассчитываем - сможем выполнить. Это точно усилит обе наши страны, а значит - наших союзников и партнеров. Очень ценим принципиальные шаги Америки для давления на Россию ради мира. Именно сейчас надо действовать - действовать, чтобы принуждать Россию к миру. Да, Москва хочет воевать и дальше. Но весь вопрос - в потенциале, в ресурсах на войну, в деньгах. Именно поэтому санкции полезны. Именно поэтому давление может сработать. Готовим также сейчас новые наши разговоры и встречи с партнерами на разных уровнях. Цель одна - усилить позиции Украины и всех, кто стремится к миру", - рассказал Зеленский.

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