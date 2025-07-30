РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9511 посетитель онлайн
Новости Видео Обращение Зеленского
830 22

Согласовал основные принципы соглашений с США относительно оружия, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке соглашений с США относительно оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Продолжаем работать с партнерами по поставкам оружия. Министр доложил о коммуникации в формате "Рамштайн". Мы сохранили этот формат, и я благодарен всем партнерам за его действенность. Согласовал также сегодня основные принципы соглашений наших с Америкой - Украина - Соединенные Штаты - по оружию. Масштабные соглашения, я говорил о них с Президентом Трампом, и рассчитываем - сможем выполнить. Это точно усилит обе наши страны, а значит - наших союзников и партнеров. Очень ценим принципиальные шаги Америки для давления на Россию ради мира. Именно сейчас надо действовать - действовать, чтобы принуждать Россию к миру. Да, Москва хочет воевать и дальше. Но весь вопрос - в потенциале, в ресурсах на войну, в деньгах. Именно поэтому санкции полезны. Именно поэтому давление может сработать. Готовим также сейчас новые наши разговоры и встречи с партнерами на разных уровнях. Цель одна - усилить позиции Украины и всех, кто стремится к миру", - рассказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кризис Зеленского связан с убийством Портнова, который был мозгом вертикали Зеленского-Ермака, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (21398) обращение (789)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Це не ти погодив в за тебе серйозні дядьки порішали...
показать весь комментарий
30.07.2025 20:31 Ответить
+3
а шо ти там наговорив на хазі у Міндіча , що гірше навіть ніж УКРАЇНА ПОРНОАКТРИСА , що навіть герой війни голова СБУ назвав оперціюПРикриття тих записів конституційною.
показать весь комментарий
30.07.2025 20:33 Ответить
+3
посадіть піаніста ,а то він ще наробить
показать весь комментарий
30.07.2025 20:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це не ти погодив в за тебе серйозні дядьки порішали...
показать весь комментарий
30.07.2025 20:31 Ответить
Зеленський, давай ....., до побачення
показать весь комментарий
30.07.2025 20:44 Ответить
Шо ти могло погодити, чмо безтолкове. Дякуй, що хоч шось дають.
показать весь комментарий
30.07.2025 20:32 Ответить
Потужно погодив?
Маладец!!!
показать весь комментарий
30.07.2025 20:32 Ответить
а шо ти там наговорив на хазі у Міндіча , що гірше навіть ніж УКРАЇНА ПОРНОАКТРИСА , що навіть герой війни голова СБУ назвав оперціюПРикриття тих записів конституційною.
показать весь комментарий
30.07.2025 20:33 Ответить
посадіть піаніста ,а то він ще наробить
показать весь комментарий
30.07.2025 20:34 Ответить
дружив би й далі з Кіркоровим, робив би голі вечірки з ним - й не знав би оцього соромного клопоту історично-соромного, котрий ти, як найвеличніший лідер усіх часів маєш насьогодні.

Актьор ти слабкий тебе рятує лиш психотит нарциса - але поглянь на твою МАГАкопію за океаном ... НІЧАВО НЄ БИВЄТ ВЄЧНА - вока, розумієш? Навіть табу на плівки з різними злочинами ... В НАБУ знайдуться сміливці й все вкинуть в інфопростір.
показать весь комментарий
30.07.2025 20:40 Ответить
ФБР знайшло секретні документи про зв'язки Трампа з РФ, їх ховали у "мішках для спалювання", - Fox NewsДжерело: https://censor.net/ua/n3566157

НУ З ЯЗИКА ЗНЯЛИ ))
показать весь комментарий
30.07.2025 20:57 Ответить
Володя, а в України раптово виник надлишок дронів? Чи з якого дива ми будемо їх Штатам продавати???!!! Під час війни !!!
показать весь комментарий
30.07.2025 20:35 Ответить
українська компашка хламідії, буде продавати дрони американській компашкє міндіча, яка та, по правильній ціні буде продавати шмигалю. на всіх етапах за наші з вами бюджетні гроші.
показать весь комментарий
30.07.2025 20:38 Ответить
У "спецоперації" щодо НАБУ та САП брали участь Єрмак, Кравченко та його товариш-юрист - УП
показать весь комментарий
30.07.2025 20:35 Ответить
кому воно цікаве?
обісцяне, сцикливе, самозакохане, брехливе гундосе зе!чмо!
показать весь комментарий
30.07.2025 20:35 Ответить
Ну так - бодрячком а кацапи кожний день лізут
показать весь комментарий
30.07.2025 20:35 Ответить
лізуть як мухи ,я іх кожен день б'ю хлопушкою тищами а вони все одно лізуть
показать весь комментарий
30.07.2025 20:38 Ответить
Оманьска Гнида - ница істота і зрадник відосний поносник
показать весь комментарий
30.07.2025 20:36 Ответить
поки не видно шо ти погодив
показать весь комментарий
30.07.2025 20:42 Ответить
Шоб тобі та твоєй родині повилазило, гнида неголена вкритая кровю українців.
показать весь комментарий
30.07.2025 20:43 Ответить
Україна у війні..тотальна корупція зельоних гнид на чолі з Оманською Гнидою і воно ще відосики записує, істота кінчена
показать весь комментарий
30.07.2025 20:52 Ответить
Що ти можеш погодити окрім біди ,не готував країну до війни ,здали Південь без будь якого супротиву ,зірвав мобілізацію ,відсторонив все вище військове керівництво,корупція на крові ітд.
показать весь комментарий
30.07.2025 20:53 Ответить
Кусок дебіла, погодило воно...
показать весь комментарий
30.07.2025 21:00 Ответить
"Погодив".....цар батюшка
показать весь комментарий
30.07.2025 21:02 Ответить
Вава нє вінават, він працює як що, не скажу
показать весь комментарий
30.07.2025 21:03 Ответить
 
 