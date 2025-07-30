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Новини Відео Звернення Зеленського
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Погодив основні принципи угод зі США щодо зброї, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку угод зі США щодо зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Продовжуємо працювати з партнерами щодо постачання зброї. Міністр доповів про комунікацію у форматі "Рамштайн". Ми зберегли цей формат, і я вдячний усім партнерам за його дієвість. Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою – Україна – Сполучені Штати – щодо зброї. Масштабні угоди, я говорив про них із Президентом Трампом, і розраховуємо – зможемо виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а отже – наших союзників і партнерів. Дуже цінуємо принципові кроки Америки для тиску на Росію заради миру. Саме зараз треба діяти – діяти, щоб примушувати Росію до миру. Так, Москва хоче воювати й далі. Але все питання – у потенціалі, у ресурсах на війну, у грошах. Саме тому санкції корисні. Саме тому тиск може спрацювати. Готуємо також зараз нові наші розмови та зустрічі з партнерами на різних рівнях. Мета одна – посилити позиції України та всіх, хто прагне миру", - розповів Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24924) звернення (645)


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Топ коментарі
+5
а шо ти там наговорив на хазі у Міндіча , що гірше навіть ніж УКРАЇНА ПОРНОАКТРИСА , що навіть герой війни голова СБУ назвав оперціюПРикриття тих записів конституційною.
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30.07.2025 20:33 Відповісти
+5
посадіть піаніста ,а то він ще наробить
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30.07.2025 20:34 Відповісти
+5
Зеленський, давай ....., до побачення
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30.07.2025 20:44 Відповісти
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Це не ти погодив в за тебе серйозні дядьки порішали...
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30.07.2025 20:31 Відповісти
Зеленський, давай ....., до побачення
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30.07.2025 20:44 Відповісти
Шо ти могло погодити, чмо безтолкове. Дякуй, що хоч шось дають.
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30.07.2025 20:32 Відповісти
Потужно погодив?
Маладец!!!
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30.07.2025 20:32 Відповісти
а шо ти там наговорив на хазі у Міндіча , що гірше навіть ніж УКРАЇНА ПОРНОАКТРИСА , що навіть герой війни голова СБУ назвав оперціюПРикриття тих записів конституційною.
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30.07.2025 20:33 Відповісти
посадіть піаніста ,а то він ще наробить
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30.07.2025 20:34 Відповісти
дружив би й далі з Кіркоровим, робив би голі вечірки з ним - й не знав би оцього соромного клопоту історично-соромного, котрий ти, як найвеличніший лідер усіх часів маєш насьогодні.

Актьор ти слабкий тебе рятує лиш психотит нарциса - але поглянь на твою МАГАкопію за океаном ... НІЧАВО НЄ БИВЄТ ВЄЧНА - вока, розумієш? Навіть табу на плівки з різними злочинами ... В НАБУ знайдуться сміливці й все вкинуть в інфопростір.
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30.07.2025 20:40 Відповісти
ФБР знайшло секретні документи про зв'язки Трампа з РФ, їх ховали у "мішках для спалювання", - Fox NewsДжерело: https://censor.net/ua/n3566157

НУ З ЯЗИКА ЗНЯЛИ ))
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30.07.2025 20:57 Відповісти
Володя, а в України раптово виник надлишок дронів? Чи з якого дива ми будемо їх Штатам продавати???!!! Під час війни !!!
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30.07.2025 20:35 Відповісти
українська компашка хламідії, буде продавати дрони американській компашкє міндіча, яка та, по правильній ціні буде продавати шмигалю. на всіх етапах за наші з вами бюджетні гроші.
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30.07.2025 20:38 Відповісти
У "спецоперації" щодо НАБУ та САП брали участь Єрмак, Кравченко та його товариш-юрист - УП
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30.07.2025 20:35 Відповісти
кому воно цікаве?
обісцяне, сцикливе, самозакохане, брехливе гундосе зе!чмо!
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30.07.2025 20:35 Відповісти
Ну так - бодрячком а кацапи кожний день лізут
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30.07.2025 20:35 Відповісти
лізуть як мухи ,я іх кожен день б'ю хлопушкою тищами а вони все одно лізуть
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30.07.2025 20:38 Відповісти
поки не видно шо ти погодив
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30.07.2025 20:42 Відповісти
Шоб тобі та твоєй родині повилазило, гнида неголена вкритая кровю українців.
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30.07.2025 20:43 Відповісти
Україна у війні..тотальна корупція зельоних гнид на чолі з Оманською Гнидою і воно ще відосики записує, істота кінчена
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30.07.2025 20:52 Відповісти
Що ти можеш погодити окрім біди ,не готував країну до війни ,здали Південь без будь якого супротиву ,зірвав мобілізацію ,відсторонив все вище військове керівництво,корупція на крові ітд.
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30.07.2025 20:53 Відповісти
Кусок дебіла, погодило воно...
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30.07.2025 21:00 Відповісти
"Погодив".....цар батюшка
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30.07.2025 21:02 Відповісти
Вава нє вінават, він працює як що, не скажу
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30.07.2025 21:03 Відповісти
Погодив потужні угоди про погодження потужних угод. Далі буде погодження угод про+, про супер, про супер+, мега, мега+, мега про, мега про+ і т.д.

Результат де?
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30.07.2025 21:06 Відповісти
чмо
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30.07.2025 21:08 Відповісти
вовка продаст технологии сша копейки и гарантии безопасности для себя. вот только эти технологии разработаны на крови защитников Украины , комбайнерами, электриками, сантениками, айтишникоми
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30.07.2025 21:09 Відповісти
Наверно от старости это появилось---и не уходит, хотя веду борьбу с этим. Стоит только услыхать в любом исполнении и как надпись слово ,Рамштайн, срать охота нестерпимо, ели добегаю если дома. Пару раз было на улице---почти опозорился! Правда. И даже на голодный желудок. Даже больше прёт и вылазит. Феномен.
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30.07.2025 21:09 Відповісти
Велике угодообговорювання!!!

Всі ж знають, що КВК багато збройних контрактів уклав. Це краща школа збройного угодообговорення.
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30.07.2025 21:11 Відповісти
Що ти крім дерибану здатен погодити? Чекаємо витік плівок Міндіча. А вони будуть. Тебе зливають.
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30.07.2025 21:27 Відповісти
Вові оточення Петя підкинув, на стадіоні)))
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30.07.2025 22:22 Відповісти
Готуємо також зараз нові наші розмови та зустрічі з партнерами на різних рівнях. Мета одна - посилити позиції України та всіх, хто прагне миру", - розповів Зеленський. "зелений словесний понос" з 2019 року.який привів Україну і її народ до багатотисячних жертв, розрухи і рашистської окупації значної частини території України...
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30.07.2025 22:24 Відповісти
 
 