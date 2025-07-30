Погодив основні принципи угод зі США щодо зброї, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку угод зі США щодо зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Продовжуємо працювати з партнерами щодо постачання зброї. Міністр доповів про комунікацію у форматі "Рамштайн". Ми зберегли цей формат, і я вдячний усім партнерам за його дієвість. Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою – Україна – Сполучені Штати – щодо зброї. Масштабні угоди, я говорив про них із Президентом Трампом, і розраховуємо – зможемо виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а отже – наших союзників і партнерів. Дуже цінуємо принципові кроки Америки для тиску на Росію заради миру. Саме зараз треба діяти – діяти, щоб примушувати Росію до миру. Так, Москва хоче воювати й далі. Але все питання – у потенціалі, у ресурсах на війну, у грошах. Саме тому санкції корисні. Саме тому тиск може спрацювати. Готуємо також зараз нові наші розмови та зустрічі з партнерами на різних рівнях. Мета одна – посилити позиції України та всіх, хто прагне миру", - розповів Зеленський.

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