Погодив основні принципи угод зі США щодо зброї, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку угод зі США щодо зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Продовжуємо працювати з партнерами щодо постачання зброї. Міністр доповів про комунікацію у форматі "Рамштайн". Ми зберегли цей формат, і я вдячний усім партнерам за його дієвість. Погодив також сьогодні основні принципи угод наших з Америкою – Україна – Сполучені Штати – щодо зброї. Масштабні угоди, я говорив про них із Президентом Трампом, і розраховуємо – зможемо виконати. Це точно посилить обидві наші країни, а отже – наших союзників і партнерів. Дуже цінуємо принципові кроки Америки для тиску на Росію заради миру. Саме зараз треба діяти – діяти, щоб примушувати Росію до миру. Так, Москва хоче воювати й далі. Але все питання – у потенціалі, у ресурсах на війну, у грошах. Саме тому санкції корисні. Саме тому тиск може спрацювати. Готуємо також зараз нові наші розмови та зустрічі з партнерами на різних рівнях. Мета одна – посилити позиції України та всіх, хто прагне миру", - розповів Зеленський.
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Маладец!!!
Актьор ти слабкий тебе рятує лиш психотит нарциса - але поглянь на твою МАГАкопію за океаном ... НІЧАВО НЄ БИВЄТ ВЄЧНА - вока, розумієш? Навіть табу на плівки з різними злочинами ... В НАБУ знайдуться сміливці й все вкинуть в інфопростір.
НУ З ЯЗИКА ЗНЯЛИ ))
обісцяне, сцикливе, самозакохане, брехливе гундосе зе!чмо!
Результат де?
Всі ж знають, що КВК багато збройних контрактів уклав. Це краща школа збройного угодообговорення.