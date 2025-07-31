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Нардеп Власенко показывает непристойный жест в направлении президиума ВР во время выступления Тимошенко. ВИДЕО

Нардеп Сергей Власенко показал неприличный жест в направлении президиума Верховной Рады во время выступления Юлии Тимошенко на трибуне парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот момент сняла одна из камер, которая вела трансляцию из парламента. По видеозаписи невозможно наверняка понять кому адресовалось такое "послание" нардепа.

Читайте также: Раду призывают возобновить онлайн-трансляции заседаний: общество должно видеть, как голосуют нардепы

Впрочем, депутат Владимир Арьев утверждает, что Власенко, таким образом, общался с Иванной Климпуш-Цинцадзе.

"Джентльмен" с Батькивщины по фамилии Власенко на пальцах показывает свою высокую культуру главе Комитета по вопросам Европейской интеграции Иванне Климпуш-Цинцадзе.Возвращение трансляции показывает подлинное нутро этой ВР", - отмечает он на своей странице в соцсети комментируя фото.

Непристойний жест на засіданні ВР

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Автор: 

Власенко Сергей (1361) парламент (894) Тимошенко Юлия (24591)


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Топ комментарии
+42
Стара лярва, ще з часів лазаренка, працює на прутня та його газові оборудки бакая і з артемідою!!
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31.07.2025 14:19 Ответить
+32
Талант. 25 років вішає локшину на вуха українцям.
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31.07.2025 14:21 Ответить
+21
Яка вона страшна!
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31.07.2025 14:21 Ответить
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Какие культурные, одухотворенные лица
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31.07.2025 14:16 Ответить
😂
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31.07.2025 14:57 Ответить
Високі відношення щодо тимошенко!
Генетику, не втримати!! Яка тимошенко, така і її отара!
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31.07.2025 16:16 Ответить
Юляяяяя! Ось тобі
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31.07.2025 14:18 Ответить
Стара лярва, ще з часів лазаренка, працює на прутня та його газові оборудки бакая і з артемідою!!
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31.07.2025 14:19 Ответить
А як він її, на кічі в свій час підтримував. Навіть цілувались на камери. Пройшла любов, зав'яли помідори...
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31.07.2025 14:19 Ответить
Він і зараз її підтримує, одна шайка.
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31.07.2025 14:26 Ответить
Тимошенко сделала ход гроссмейстера в преддверии грядущих выборов. Ещё предстоит оценить красоту её игры.
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31.07.2025 14:21 Ответить
Яка вона страшна!
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31.07.2025 14:21 Ответить
Йо жизнь як ти постаріла
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31.07.2025 14:23 Ответить
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31.07.2025 15:09 Ответить
Талант. 25 років вішає локшину на вуха українцям.
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31.07.2025 14:21 Ответить
Мега талант! І каже, що буде ляпати язиком і надалі
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31.07.2025 15:12 Ответить
Коли ця Жулька вже здохне
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31.07.2025 14:22 Ответить
Паскуди живучи.
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31.07.2025 14:39 Ответить
Нардеп Власенко показує непристойний жест у напрямку президії ВР під час виступу Тимошенко

А їй тра було висякатись за допомогою великого пальця та послати нагуй.
Регламент же ж!
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31.07.2025 14:23 Ответить
Юляяя! Ти вже пішла?
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31.07.2025 14:23 Ответить
Та ні. То він мозоль розглядав після натискання на кнопки голосування.🤣
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31.07.2025 14:23 Ответить
Нє, Власенко - нормальна людина. Знайомий з ним з часів, коли він працював юристом в КОДА.
Це який був рік?
2005.
Здорово мене тоді виручив. Я тоді з Жовтяком губернатором був в контрах. Землю відводив під будівництво заводу.
Власенко просто спіймав в коридорі та пояснив, що і як треба правильно робити, щоб не платити немалу суму втрат землі с/г виробництва (яр та болото )))
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31.07.2025 14:26 Ответить
Да, Жовтяк мразота ще та. Гріб під себе і гроші і землю як навіжений. Пам'ятаю як колись до нас в район приїхав і сказав людям що якщо хочете отримати від нього дозвіл на розпаювання то половину землі він забере собі. Це при тому що ринкова ціна тої землі була сотні мільйонів доларів. Де зараз цей виродок зарився?
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31.07.2025 16:24 Ответить
Дружок Портрова. Если кто позабыл , Портнова привела в политику , баба Юля.
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31.07.2025 14:27 Ответить
Хороший юрист и просто замечательный человек почему-то лидеру партии " Батькивщина" показал такоой знак! Или я ошибаюсь?
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31.07.2025 14:33 Ответить
на собі не показуй !
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31.07.2025 14:33 Ответить
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31.07.2025 14:35 Ответить
Шановна громада знає шо ця стара ботоксна мумія - візочниця голосувала ЗА закон 12414?
Шановна громада знає чому ця стара ботоксна мумія - візочниця голосувала ЗА закон 12414?
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31.07.2025 14:38 Ответить
А прикиньте, буде на преза балотуватись і її оберуть, та/або підмахлюють..
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31.07.2025 15:05 Ответить
Та цур вам, цур.
Добре шо не проти ночи таке сазали.
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31.07.2025 15:24 Ответить
Після 18:00 таке б не сказвла..
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31.07.2025 15:41 Ответить
ЙУЛЬКА- АБЛІГАЦІЯ!!! На льоту перевзулася....А я таки не зрозумів, то попереднє голосування було чорним, чи вже нинішнє....От ШЕЛЬМА!!!
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31.07.2025 14:39 Ответить
Цю тварину давно потрібно гнати с влади і конфіскувати усе що вона намародерила ,
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31.07.2025 14:40 Ответить
Вот так воровка капительман твой **...ь из Качановской зоны показал всё , что о тебе думает..))) от любви до ненависти один шаг....
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31.07.2025 14:41 Ответить
Та ні, це не до президії він показав, а в напрямку ложі уряду... А на тому векторі - фракція Євросолідарності. Це він показував Порошенку та І.Геращенко. І по цьому випадку фракція ЄС зробила відповідну заяву....
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31.07.2025 14:48 Ответить
100% !!!
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31.07.2025 14:56 Ответить
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31.07.2025 14:53 Ответить
О баба Юля ще та мілфа , он як цензоровських возбудила . Стараються один поперед одного в діфірамбах . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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31.07.2025 14:55 Ответить
Сподіваюсь, ви знаєте значення слова "мілфа"? Тож, ви її хочете?
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31.07.2025 14:58 Ответить
факи показувати - то ж по-європеськи. То ж регламент навіть не порушує, еге ж
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31.07.2025 15:08 Ответить
краще копняка таким політичним повіям давати, згодна.
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31.07.2025 15:11 Ответить
У 1999-2001 роках Юлія Тимошенко обіймала посаду віцепрем'єра з ПЕК. У цей період виникла ідея погашення газового боргу перед Росією за рахунок матеріальних цінностей, зокрема комплектуючих до ракет або металевих частин ракет (без ядерного начинки).

🔸 За даними низки журналістських розслідувань та заяв окремих політиків, частина корпусів стратегічних ракет РС-22 (СС-24) була реалізована як металобрухт, а кошти були використані в тому числі для погашення боргів перед російським "Газпромом".
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31.07.2025 14:58 Ответить
Норм чьо - шо хоче то і робить. Скажуть деякі А потім Весельчак-У (спікер), скаже, шо не можна трансляцію повертати з зали ВР, бо небезпечно))
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31.07.2025 15:07 Ответить
Приєднуюсь до цього жесту!
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31.07.2025 15:09 Ответить
Ванька Суліма,ти вже пересмикнув затвора на бабцю?
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31.07.2025 15:14 Ответить
Може це у них таке привітання партійне?
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31.07.2025 15:16 Ответить
Як я розумію Окунську... З такою почварою різ за 10))
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31.07.2025 15:32 Ответить
Вилізла Жюля на трибуну, чого без інвалідного возика ?
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31.07.2025 15:36 Ответить
Уявіть на хвилинку якби ця **** стала презом України???? Це був би жах!!!!!!!!
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31.07.2025 15:36 Ответить
ЗЕйло лучше?
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31.07.2025 16:55 Ответить
просто ведьма с косой
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31.07.2025 15:44 Ответить
***** крашена. Ніколи не забуду, як Вона підхіхікувала путіну, коли той принижував Ющенка.
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31.07.2025 15:53 Ответить
Дурачок у сучки Юлі. Лазаренко хоч отримав за те що крав.
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31.07.2025 16:27 Ответить
Приниження країни, ганьба країни! Її ж садили бо то псець яка бандитка. Навіть Янукович її садив, бо те чорнороте не ділилося. Симулянтка і пройдоха.Чому вона в Раді? Скільки ще?!!!
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31.07.2025 16:40 Ответить
А паровоз вже поїхав.
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31.07.2025 16:46 Ответить
?????
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31.07.2025 16:47 Ответить
правив колись в Україні князь Осьмомисл
тепер правитиме князь Однопальц
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31.07.2025 16:54 Ответить
 
 