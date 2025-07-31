Нардеп Власенко показывает непристойный жест в направлении президиума ВР во время выступления Тимошенко. ВИДЕО

Нардеп Сергей Власенко показал неприличный жест в направлении президиума Верховной Рады во время выступления Юлии Тимошенко на трибуне парламента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот момент сняла одна из камер, которая вела трансляцию из парламента. По видеозаписи невозможно наверняка понять кому адресовалось такое "послание" нардепа.

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Впрочем, депутат Владимир Арьев утверждает, что Власенко, таким образом, общался с Иванной Климпуш-Цинцадзе.

"Джентльмен" с Батькивщины по фамилии Власенко на пальцах показывает свою высокую культуру главе Комитета по вопросам Европейской интеграции Иванне Климпуш-Цинцадзе.Возвращение трансляции показывает подлинное нутро этой ВР", - отмечает он на своей странице в соцсети комментируя фото.

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