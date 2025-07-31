Нардеп Власенко показывает непристойный жест в направлении президиума ВР во время выступления Тимошенко. ВИДЕО
Нардеп Сергей Власенко показал неприличный жест в направлении президиума Верховной Рады во время выступления Юлии Тимошенко на трибуне парламента.
Как сообщает Цензор.НЕТ, этот момент сняла одна из камер, которая вела трансляцию из парламента. По видеозаписи невозможно наверняка понять кому адресовалось такое "послание" нардепа.
Впрочем, депутат Владимир Арьев утверждает, что Власенко, таким образом, общался с Иванной Климпуш-Цинцадзе.
"Джентльмен" с Батькивщины по фамилии Власенко на пальцах показывает свою высокую культуру главе Комитета по вопросам Европейской интеграции Иванне Климпуш-Цинцадзе.Возвращение трансляции показывает подлинное нутро этой ВР", - отмечает он на своей странице в соцсети комментируя фото.
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Генетику, не втримати!! Яка тимошенко, така і її отара!
А їй тра було висякатись за допомогою великого пальця та послати нагуй.
Регламент же ж!
Це який був рік?
2005.
Здорово мене тоді виручив. Я тоді з Жовтяком губернатором був в контрах. Землю відводив під будівництво заводу.
Власенко просто спіймав в коридорі та пояснив, що і як треба правильно робити, щоб не платити немалу суму втрат землі с/г виробництва (яр та болото )))
Шановна громада знає чому ця стара ботоксна мумія - візочниця голосувала ЗА закон 12414?
Добре шо не проти ночи таке сазали.
🔸 За даними низки журналістських розслідувань та заяв окремих політиків, частина корпусів стратегічних ракет РС-22 (СС-24) була реалізована як металобрухт, а кошти були використані в тому числі для погашення боргів перед російським "Газпромом".
тепер правитиме князь Однопальц