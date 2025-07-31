Нардеп Власенко показує непристойний жест у напрямку президії ВР під час виступу Тимошенко. ВIДЕО

Нардеп Сергій Власенко показав непристойний жест у напрямку президії Верховної Ради під час виступу Юлії Тимошенко на трибуні парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей момент зафільмувала одна із камер, що вела трансляцію із парламенту. По відеозапису неможливо напевно зрозуміти кому адресувалося таке "послання" нардепа.

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