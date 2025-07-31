Нардеп Власенко показує непристойний жест у напрямку президії ВР під час виступу Тимошенко. ВIДЕО
Нардеп Сергій Власенко показав непристойний жест у напрямку президії Верховної Ради під час виступу Юлії Тимошенко на трибуні парламенту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей момент зафільмувала одна із камер, що вела трансляцію із парламенту. По відеозапису неможливо напевно зрозуміти кому адресувалося таке "послання" нардепа.
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Топ коментарі
+12 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар31.07.2025 14:19 Відповісти Посилання
+10 Василь Казімко
показати весь коментар31.07.2025 14:21 Відповісти Посилання
+6 Сергей Бойко #595230
показати весь коментар31.07.2025 14:18 Відповісти Посилання
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А їй тра було висякатись за допомогою великого пальця та послати нагуй.
Регламент же ж!
Це який був рік?
2005.
Здорово мене тоді виручив. Я тоді з Жовтяком губернатором був в контрах. Землю відводив під будівництво заводу.
Власенко просто спіймав в коридорі та пояснив, що і як треба правильно робити, щоб не платити немалу суму втрат землі с/г виробництва (яр та болото )))
Шановна громада знає чому ця стара ботоксна мумія - візочниця голосувала ЗА закон 12414?
🔸 За даними низки журналістських розслідувань та заяв окремих політиків, частина корпусів стратегічних ракет РС-22 (СС-24) була реалізована як металобрухт, а кошти були використані в тому числі для погашення боргів перед російським "Газпромом".