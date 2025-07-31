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Новини Відео Відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
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Нардеп Власенко показує непристойний жест у напрямку президії ВР під час виступу Тимошенко. ВIДЕО

Нардеп Сергій Власенко показав непристойний жест у напрямку президії Верховної Ради під час виступу Юлії Тимошенко на трибуні парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей момент зафільмувала одна із камер, що вела трансляцію із парламенту. По відеозапису неможливо напевно зрозуміти кому адресувалося таке "послання" нардепа.

 Читайте: Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про відновлення незалежності НАБУ і САП

Автор: 

Власенко Сергій (112) парламент (2402) Тимошенко Юлія (4699)


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Топ коментарі
+12
Стара лярва, ще з часів лазаренка, працює на прутня та його газові оборудки бакая і з артемідою!!
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31.07.2025 14:19 Відповісти
+10
Талант. 25 років вішає локшину на вуха українцям.
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31.07.2025 14:21 Відповісти
+6
Старая гаркомовская ***** , всё не угомонится. Иди уже внуков нянчи.
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31.07.2025 14:18 Відповісти
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Какие культурные, одухотворенные лица
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31.07.2025 14:16 Відповісти
😂
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31.07.2025 14:57 Відповісти
Юляяяяя! Ось тобі
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31.07.2025 14:18 Відповісти
Старая гаркомовская ***** , всё не угомонится. Иди уже внуков нянчи.
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31.07.2025 14:18 Відповісти
Стара лярва, ще з часів лазаренка, працює на прутня та його газові оборудки бакая і з артемідою!!
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31.07.2025 14:19 Відповісти
А як він її, на кічі в свій час підтримував. Навіть цілувались на камери. Пройшла любов, зав'яли помідори...
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31.07.2025 14:19 Відповісти
Він і зараз її підтримує, одна шайка.
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31.07.2025 14:26 Відповісти
Тимошенко сделала ход гроссмейстера в преддверии грядущих выборов. Ещё предстоит оценить красоту её игры.
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31.07.2025 14:21 Відповісти
Яка вона страшна!
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31.07.2025 14:21 Відповісти
Йо жизнь як ти постаріла
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31.07.2025 14:23 Відповісти
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31.07.2025 15:09 Відповісти
Талант. 25 років вішає локшину на вуха українцям.
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31.07.2025 14:21 Відповісти
чому кацапи не ******** Верховну Раду , шо там всі свої ?
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31.07.2025 14:21 Відповісти
Коли ця Жулька вже здохне
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31.07.2025 14:22 Відповісти
Паскуди живучи.
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31.07.2025 14:39 Відповісти
Нардеп Власенко показує непристойний жест у напрямку президії ВР під час виступу Тимошенко

А їй тра було висякатись за допомогою великого пальця та послати нагуй.
Регламент же ж!
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31.07.2025 14:23 Відповісти
Юляяя! Ти вже пішла?
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31.07.2025 14:23 Відповісти
Та ні. То він мозоль розглядав після натискання на кнопки голосування.🤣
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31.07.2025 14:23 Відповісти
Нє, Власенко - нормальна людина. Знайомий з ним з часів, коли він працював юристом в КОДА.
Це який був рік?
2005.
Здорово мене тоді виручив. Я тоді з Жовтяком губернатором був в контрах. Землю відводив під будівництво заводу.
Власенко просто спіймав в коридорі та пояснив, що і як треба правильно робити, щоб не платити немалу суму втрат землі с/г виробництва (яр та болото )))
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31.07.2025 14:26 Відповісти
Дружок Портрова. Если кто позабыл , Портнова привела в политику , баба Юля.
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31.07.2025 14:27 Відповісти
Хороший юрист и просто замечательный человек почему-то лидеру партии " Батькивщина" показал такоой знак! Или я ошибаюсь?
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31.07.2025 14:33 Відповісти
на собі не показуй !
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31.07.2025 14:33 Відповісти
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31.07.2025 14:35 Відповісти
Шановна громада знає шо ця стара ботоксна мумія - візочниця голосувала ЗА закон 12414?
Шановна громада знає чому ця стара ботоксна мумія - візочниця голосувала ЗА закон 12414?
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31.07.2025 14:38 Відповісти
А прикиньте, буде на преза балотуватись і її оберуть, та/або підмахлюють..
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31.07.2025 15:05 Відповісти
ЙУЛЬКА- АБЛІГАЦІЯ!!! На льоту перевзулася....А я таки не зрозумів, то попереднє голосування було чорним, чи вже нинішнє....От ШЕЛЬМА!!!
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31.07.2025 14:39 Відповісти
Цю тварину давно потрібно гнати с влади і конфіскувати усе що вона намародерила ,
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31.07.2025 14:40 Відповісти
Вот так воровка капительман твой **...ь из Качановской зоны показал всё , что о тебе думает..))) от любви до ненависти один шаг....
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31.07.2025 14:41 Відповісти
Та ні, це не до президії він показав, а в напрямку ложі уряду... А на тому векторі - фракція Євросолідарності. Це він показував Порошенку та І.Геращенко. І по цьому випадку фракція ЄС зробила відповідну заяву....
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31.07.2025 14:48 Відповісти
100% !!!
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31.07.2025 14:56 Відповісти
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31.07.2025 14:53 Відповісти
О баба Юля ще та мілфа , он як цензоровських возбудила . Стараються один поперед одного в діфірамбах . 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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31.07.2025 14:55 Відповісти
Сподіваюсь, ви знаєте значення слова "мілфа"? Тож, ви її хочете?
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31.07.2025 14:58 Відповісти
факи показувати - то ж по-європеськи. То ж регламент навіть не порушує, еге ж
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31.07.2025 15:08 Відповісти
У 1999-2001 роках Юлія Тимошенко обіймала посаду віцепрем'єра з ПЕК. У цей період виникла ідея погашення газового боргу перед Росією за рахунок матеріальних цінностей, зокрема комплектуючих до ракет або металевих частин ракет (без ядерного начинки).

🔸 За даними низки журналістських розслідувань та заяв окремих політиків, частина корпусів стратегічних ракет РС-22 (СС-24) була реалізована як металобрухт, а кошти були використані в тому числі для погашення боргів перед російським "Газпромом".
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31.07.2025 14:58 Відповісти
Норм чьо - шо хоче то і робить. Скажуть деякі А потім Весельчак-У (спікер), скаже, шо не можна трансляцію повертати з зали ВР, бо небезпечно))
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31.07.2025 15:07 Відповісти
Приєднуюсь до цього жесту!
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31.07.2025 15:09 Відповісти
 
 