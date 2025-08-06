Зеленский в годовщину Курской операции: Одна из важнейших страниц войны, 1300 километров российской территории были под нашим контролем. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении подчеркнул что Курская операция ВСУ стала "одной из важнейших страниц войны".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Весь день на Сумщине - с нашими бригадами, героическими ребятами и девушками, кто активно защищает нашу землю, кто осуществил нашу наступательную операцию на Курщине.

Сегодня годовщина Курской операции - действительно украинской исторической операции. Мы перенесли войну на территорию государства-агрессора и до сих пор мы действуем на ее территории. Мы доказали: когда многие говорили о тупике и разочаровывались в Украине, мы доказали, что украинцы умеют действовать правильно. И мы доказали, что многие российские угрозы были блефом.

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Я хочу поблагодарить всех наших воинов сегодня: каждого солдата, сержанта, офицера - всех участников и участниц Курской операции. Тысяча триста километров российской территории были под нашим контролем. И это заставило россиян не только оттянуть свои силы из Донецкой области, но и просить помощи у Северной Кореи. Мы сорвали российский план развить удар на Сумы и Харьков. Наши ребята взяли более тысячи российских пленных на Курщине, и таких, что это позволило разблокировать в том числе сложные обмены. Одна из важнейших страниц войны", - подчеркнул Зеленский.