Зеленский в годовщину Курской операции: Одна из важнейших страниц войны, 1300 километров российской территории были под нашим контролем. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении подчеркнул что Курская операция ВСУ стала "одной из важнейших страниц войны".
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Весь день на Сумщине - с нашими бригадами, героическими ребятами и девушками, кто активно защищает нашу землю, кто осуществил нашу наступательную операцию на Курщине.
Сегодня годовщина Курской операции - действительно украинской исторической операции. Мы перенесли войну на территорию государства-агрессора и до сих пор мы действуем на ее территории. Мы доказали: когда многие говорили о тупике и разочаровывались в Украине, мы доказали, что украинцы умеют действовать правильно. И мы доказали, что многие российские угрозы были блефом.
Я хочу поблагодарить всех наших воинов сегодня: каждого солдата, сержанта, офицера - всех участников и участниц Курской операции. Тысяча триста километров российской территории были под нашим контролем. И это заставило россиян не только оттянуть свои силы из Донецкой области, но и просить помощи у Северной Кореи. Мы сорвали российский план развить удар на Сумы и Харьков. Наши ребята взяли более тысячи российских пленных на Курщине, и таких, что это позволило разблокировать в том числе сложные обмены. Одна из важнейших страниц войны", - подчеркнул Зеленский.
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А хто у 2014-2019 чотири рази ухильнувся?!
А тепер знову не тихо ...
Однозначно це успіх.
А на ЩО саме ви обміняли ті самі километри "контрольовані"? Що Строк Творогович скаже ...
Ось це й по суті все. До того не було ні північних корейців, ні підготовки нападу на Суми. Втратили багато людей та техніки. А толку тільки для вихваляння в медіа.
Для загалу стане очевидним,коли опублікують цифри.
а не хочеш дати статистику скільки кацапи захопили(і тримають) території за рік часу..