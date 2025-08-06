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Новости Видео Обращение Зеленского
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Зеленский в годовщину Курской операции: Одна из важнейших страниц войны, 1300 километров российской территории были под нашим контролем. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении подчеркнул что Курская операция ВСУ стала "одной из важнейших страниц войны".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Весь день на Сумщине - с нашими бригадами, героическими ребятами и девушками, кто активно защищает нашу землю, кто осуществил нашу наступательную операцию на Курщине.

Сегодня годовщина Курской операции - действительно украинской исторической операции. Мы перенесли войну на территорию государства-агрессора и до сих пор мы действуем на ее территории. Мы доказали: когда многие говорили о тупике и разочаровывались в Украине, мы доказали, что украинцы умеют действовать правильно. И мы доказали, что многие российские угрозы были блефом.

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Я хочу поблагодарить всех наших воинов сегодня: каждого солдата, сержанта, офицера - всех участников и участниц Курской операции. Тысяча триста километров российской территории были под нашим контролем. И это заставило россиян не только оттянуть свои силы из Донецкой области, но и просить помощи у Северной Кореи. Мы сорвали российский план развить удар на Сумы и Харьков. Наши ребята взяли более тысячи российских пленных на Курщине, и таких, что это позволило разблокировать в том числе сложные обмены. Одна из важнейших страниц войны", - подчеркнул Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21454) обращение (793) Курск (1171) война в Украине (5542)


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Топ комментарии
+18
Було, та сплило... А скільки за чей час втратили своєї терріторії, скільки людей загинуло заради твого піару?
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06.08.2025 21:13 Ответить
+15
"Були"...які ресурси були задіяні,люди.Ціна втрат і результат?Піар?
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06.08.2025 21:11 Ответить
+14
А скільки ти, **** оманська здав нашой, українськой терторії з 2022 року?
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06.08.2025 21:13 Ответить
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Ухилянт-рецидивіст, жодного відношення, до заходів щодо Захисту України, не має, з 2019 року!
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06.08.2025 21:10 Ответить
Чому це "з 2019 року"?
А хто у 2014-2019 чотири рази ухильнувся?!
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06.08.2025 21:22 Ответить
Погоджуюся на 💯%‼️‼️‼️🫡🤝
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06.08.2025 21:32 Ответить
Шо було те загуло - на Донбасі зараз нездорова ситуація
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06.08.2025 21:11 Ответить
"Були"...які ресурси були задіяні,люди.Ціна втрат і результат?Піар?
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06.08.2025 21:11 Ответить
А скільки ти, **** оманська здав нашой, українськой терторії з 2022 року?
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06.08.2025 21:13 Ответить
Чим тут хвалитись?
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06.08.2025 21:13 Ответить
Просроченому уже нема чим ,
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06.08.2025 21:40 Ответить
Нехай частіше приїздить - не дарма , сьогодні , тут було більш - менш тихо ...))
А тепер знову не тихо ...
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06.08.2025 21:13 Ответить
Скажіть хтось Зєлєнскому, що до 24.02.2025-го під їхнім контролем були тисячі квадратних кілометрів української території, яку зараз вони не контролюють - зокрема цн майже половина Луганської області, добра половина Донецької, значна частина Херсонської, Запорізької і навіть Харківської і Сумської. Це його не хвилює?
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06.08.2025 21:13 Ответить
А з якого дива ЦЕ має його хвилювати?
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06.08.2025 21:18 Ответить
Так він сам "розмінуванням для шатлів на Крим" цю окупацію і підготував.
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06.08.2025 21:29 Ответить
Було, та сплило... А скільки за чей час втратили своєї терріторії, скільки людей загинуло заради твого піару?
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06.08.2025 21:13 Ответить
Переплутав безглузду з важливою
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06.08.2025 21:15 Ответить
Сама ганебна авантюра Зе і його команди. Він допоміг ворогу знищити новітню техніку, яку дали нам партнери і допомогти вбити тисячі найкращих, потрапити тисячам в полон(катівню) і всього-навсього тільки для підняття перед дебілами свого рейтингу. Ці бригади могли спокійно зупинити ворога на сході і погнати його до кордонів росії. У мене складається таке враження, що хтось із Офісу діє на користь ворога.
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06.08.2025 21:17 Ответить
Справедливості ради вся та техніка і нахєр не потрібна. Коли ви в останній раз чули, шоб наші просили захід за танки? Дрони ******* все те залізяччя на ура. І бронетехніка в війні відіграє можливо останню роль
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06.08.2025 21:21 Ответить
Сьогодні так, а на той момент ми просили танки і нам їх дали і замість контратак на Донбасі Володя Боневтік Потужно-Брехливий їх просRав в курській області. Танки не шкода, бо то "росходний матеріал", а тисячі хлопців і дівчат вже не повернути.
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06.08.2025 21:40 Ответить
Головне не дати Сирку, після війни, втекти з України до його батьківщини рашки.
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06.08.2025 21:18 Ответить
Проваленную операцию надо подать "правильно", тренировка к "после войны".
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06.08.2025 21:21 Ответить
Вхопити 100 баксів, отримати ********, залишитися ні з чим та з розбитою пикою.

Однозначно це успіх.
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06.08.2025 21:23 Ответить
він геть ухуїв!
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06.08.2025 21:24 Ответить
Нахвалює, що би перебити чутки о провальних результатах цієї авантюри та рекордні втрати там!
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06.08.2025 21:24 Ответить
Геть мудака!
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06.08.2025 21:35 Ответить
були....при Порошенкові в нас були тисячі людей живими і тисячі кілометрів квадратних України у нас. чим ти хвалишся дуреньь?
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06.08.2025 21:36 Ответить
#*************/тля.....
А на ЩО саме ви обміняли ті самі километри "контрольовані"? Що Строк Творогович скаже ...
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06.08.2025 21:36 Ответить
пардон, СИрок
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06.08.2025 21:37 Ответить
"Ричниця Курської операції" ви їбанулись, Курськ був захоплений,Курська обл була захоплена,в чому досягнення цієї авантюри???
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06.08.2025 21:37 Ответить
Тисяча триста кілометрів російської території були під нашим контролем. І це змусило росіян не тільки відтягнути свої сили з Донеччини, але й просити по допомогу в Північній Кореї Джерело: https://censor.net/ua/v3567376

Ось це й по суті все. До того не було ні північних корейців, ні підготовки нападу на Суми. Втратили багато людей та техніки. А толку тільки для вихваляння в медіа.
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06.08.2025 21:40 Ответить
Так, не було ніякої підготовки бо про це і місцеве населення знало б тому що в селах за кордоном у багатьох родичі. В 2021 році в квітні у орків було тренування по передислокації до кордону. Тут недалеко у них всі ліси були забиті технікою і особовим складом і в нас це було відомо.
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06.08.2025 21:59 Ответить
Це спойлер до того як Зеленський буде оцінювати результати всієї війни, чим би вона не закінчилась.
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06.08.2025 21:44 Ответить
В Сумській області 5 районів, в результаті цієї авантюри (крім суто військових втрат) прикордонні громади чотирьох районів розбиті (Сумського- найбільше), під евакуацією більше 200 населених пунктів.
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06.08.2025 21:46 Ответить
Дурню, 1300 кілометрів квадратних, ця цифра без конкретики не свідчить ні про що!
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06.08.2025 21:50 Ответить
на курську операцію були витрачені досвідчені і підготовлені резерви. Їх чомусь не заділи на Донбасі а перемістили і тим самим збільшили лінію фронту. І це був не рейд по ворожі ториторії а намагання закріпитися на плацдармі. Результат провальний а головне що русня прорвалась до Покровська. Це було передбачувано з самого початку бо військової доцільності в цій так званій операції не було.
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06.08.2025 21:50 Ответить
Я думав,але не настільки.Хвора людина.Перекерувався.
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06.08.2025 21:51 Ответить
Найжахливіша трагедія війни.
Для загалу стане очевидним,коли опублікують цифри.
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06.08.2025 21:54 Ответить
Идиот, сколько положил?
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06.08.2025 22:34 Ответить
Це пи***ць, як його військові *******!
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06.08.2025 22:38 Ответить
******** а не хочеш дати статистику скільки там було втрачено техніки та людей заради піару ? адже за перший тиждень стало ясно що ні 1 цілі та авантюра не досягла.
а не хочеш дати статистику скільки кацапи захопили(і тримають) території за рік часу..
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06.08.2025 22:42 Ответить
Тварина , скільки тисяч Украінскіх військових ти знищив ?
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06.08.2025 22:53 Ответить
 
 