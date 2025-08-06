Зеленський в річницю Курської операції: Одна з найважливіших сторінок війни, 1300 кілометрів російської території були під нашим контролем. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив що Курська операція ЗСУ стала "однією з найважливіших сторінок війни".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Увесь день на Сумщині – з нашими бригадами, героїчними хлопцями та дівчатами, хто активно захищає нашу землю, хто здійснив нашу наступальну операцію на Курщині.

Сьогодні річниця Курської операції – дійсно української історичної операції. Ми перенесли війну на територію держави-агресора і досі ми діємо на її території. Ми довели – коли багато хто говорив про глухий кут та розчаровувався в Україні, ми довели, що українці вміють діяти правильно. І ми довели, що багато російських погроз були блефом.

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Я хочу подякувати усім нашим воїнам сьогодні: кожному солдату, сержанту, офіцеру – всім учасникам і учасницям Курської операції. Тисяча триста кілометрів російської території були під нашим контролем. І це змусило росіян не тільки відтягнути свої сили з Донеччини, але й просити по допомогу в Північній Кореї. Ми зірвали російський план розвинути удар на Суми та Харків. Наші хлопці взяли більше тисячі російських полонених на Курщині, і таких, що це дозволило розблокувати в тому числі складні обміни. Одна з найважливіших сторінок війни", - наголосив Зеленський.