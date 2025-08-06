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Новини Відео Звернення Зеленського
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Зеленський в річницю Курської операції: Одна з найважливіших сторінок війни, 1300 кілометрів російської території були під нашим контролем. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив що Курська операція ЗСУ стала "однією з найважливіших сторінок війни".

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Увесь день на Сумщині – з нашими бригадами, героїчними хлопцями та дівчатами, хто активно захищає нашу землю, хто здійснив нашу наступальну операцію на Курщині.

Сьогодні річниця Курської операції – дійсно української історичної операції. Ми перенесли війну на територію держави-агресора і досі ми діємо на її території. Ми довели – коли багато хто говорив про глухий кут та розчаровувався в Україні, ми довели, що українці вміють діяти правильно. І ми довели, що багато російських погроз були блефом.

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Я хочу подякувати усім нашим воїнам сьогодні: кожному солдату, сержанту, офіцеру – всім учасникам і учасницям Курської операції. Тисяча триста кілометрів російської території були під нашим контролем. І це змусило росіян не тільки відтягнути свої сили з Донеччини, але й просити по допомогу в Північній Кореї. Ми зірвали російський план розвинути удар на Суми та Харків. Наші хлопці взяли більше тисячі російських полонених на Курщині, і таких, що це дозволило розблокувати в тому числі складні обміни. Одна з найважливіших сторінок війни", - наголосив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24985) звернення (649) Курськ (1186) війна в Україні (5579)


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Топ коментарі
+13
Було, та сплило... А скільки за чей час втратили своєї терріторії, скільки людей загинуло заради твого піару?
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06.08.2025 21:13 Відповісти
+10
"Були"...які ресурси були задіяні,люди.Ціна втрат і результат?Піар?
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06.08.2025 21:11 Відповісти
+10
Вхопити 100 баксів, отримати ********, залишитися ні з чим та з розбитою пикою.

Однозначно це успіх.
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06.08.2025 21:23 Відповісти
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Ухилянт-рецидивіст, жодного відношення, до заходів щодо Захисту України, не має, з 2019 року!
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06.08.2025 21:10 Відповісти
Чому це "з 2019 року"?
А хто у 2014-2019 чотири рази ухильнувся?!
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06.08.2025 21:22 Відповісти
Погоджуюся на 💯%‼️‼️‼️🫡🤝
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06.08.2025 21:32 Відповісти
Шо було те загуло - на Донбасі зараз нездорова ситуація
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06.08.2025 21:11 Відповісти
"Були"...які ресурси були задіяні,люди.Ціна втрат і результат?Піар?
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06.08.2025 21:11 Відповісти
жидівськахвойдаздохнинахуй
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06.08.2025 21:12 Відповісти
А скільки ти, **** оманська здав нашой, українськой терторії з 2022 року?
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06.08.2025 21:13 Відповісти
Чим тут хвалитись?
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06.08.2025 21:13 Відповісти
Просроченому уже нема чим ,
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06.08.2025 21:40 Відповісти
Нехай частіше приїздить - не дарма , сьогодні , тут було більш - менш тихо ...))
А тепер знову не тихо ...
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06.08.2025 21:13 Відповісти
Скажіть хтось Зєлєнскому, що до 24.02.2025-го під їхнім контролем були тисячі квадратних кілометрів української території, яку зараз вони не контролюють - зокрема цн майже половина Луганської області, добра половина Донецької, значна частина Херсонської, Запорізької і навіть Харківської і Сумської. Це його не хвилює?
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06.08.2025 21:13 Відповісти
А з якого дива ЦЕ має його хвилювати?
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06.08.2025 21:18 Відповісти
Так він сам "розмінуванням для шатлів на Крим" цю окупацію і підготував.
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06.08.2025 21:29 Відповісти
Було, та сплило... А скільки за чей час втратили своєї терріторії, скільки людей загинуло заради твого піару?
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06.08.2025 21:13 Відповісти
Переплутав безглузду з важливою
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06.08.2025 21:15 Відповісти
Сама ганебна авантюра Зе і його команди. Він допоміг ворогу знищити новітню техніку, яку дали нам партнери і допомогти вбити тисячі найкращих, потрапити тисячам в полон(катівню) і всього-навсього тільки для підняття перед дебілами свого рейтингу. Ці бригади могли спокійно зупинити ворога на сході і погнати його до кордонів росії. У мене складається таке враження, що хтось із Офісу діє на користь ворога.
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06.08.2025 21:17 Відповісти
Справедливості ради вся та техніка і нахєр не потрібна. Коли ви в останній раз чули, шоб наші просили захід за танки? Дрони ******* все те залізяччя на ура. І бронетехніка в війні відіграє можливо останню роль
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06.08.2025 21:21 Відповісти
Сьогодні так, а на той момент ми просили танки і нам їх дали і замість контратак на Донбасі Володя Боневтік Потужно-Брехливий їх просRав в курській області. Танки не шкода, бо то "росходний матеріал", а тисячі хлопців і дівчат вже не повернути.
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06.08.2025 21:40 Відповісти
Головне не дати Сирку, після війни, втекти з України до його батьківщини рашки.
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06.08.2025 21:18 Відповісти
Проваленную операцию надо подать "правильно", тренировка к "после войны".
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06.08.2025 21:21 Відповісти
Вхопити 100 баксів, отримати ********, залишитися ні з чим та з розбитою пикою.

Однозначно це успіх.
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06.08.2025 21:23 Відповісти
він геть ухуїв!
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06.08.2025 21:24 Відповісти
Нахвалює, що би перебити чутки о провальних результатах цієї авантюри та рекордні втрати там!
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06.08.2025 21:24 Відповісти
Геть мудака!
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06.08.2025 21:35 Відповісти
були....при Порошенкові в нас були тисячі людей живими і тисячі кілометрів квадратних України у нас. чим ти хвалишся дуреньь?
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06.08.2025 21:36 Відповісти
#*************/тля.....
А на ЩО саме ви обміняли ті самі километри "контрольовані"? Що Строк Творогович скаже ...
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06.08.2025 21:36 Відповісти
пардон, СИрок
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06.08.2025 21:37 Відповісти
"Ричниця Курської операції" ви їбанулись, Курськ був захоплений,Курська обл була захоплена,в чому досягнення цієї авантюри???
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06.08.2025 21:37 Відповісти
Тисяча триста кілометрів російської території були під нашим контролем. І це змусило росіян не тільки відтягнути свої сили з Донеччини, але й просити по допомогу в Північній Кореї Джерело: https://censor.net/ua/v3567376

Ось це й по суті все. До того не було ні північних корейців, ні підготовки нападу на Суми. Втратили багато людей та техніки. А толку тільки для вихваляння в медіа.
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06.08.2025 21:40 Відповісти
Так, не було ніякої підготовки бо про це і місцеве населення знало б тому що в селах за кордоном у багатьох родичі. В 2021 році в квітні у орків було тренування по передислокації до кордону. Тут недалеко у них всі ліси були забиті технікою і особовим складом і в нас це було відомо.
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06.08.2025 21:59 Відповісти
Це спойлер до того як Зеленський буде оцінювати результати всієї війни, чим би вона не закінчилась.
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06.08.2025 21:44 Відповісти
В Сумській області 5 районів, в результаті цієї авантюри (крім суто військових втрат) прикордонні громади чотирьох районів розбиті (Сумського- найбільше), під евакуацією більше 200 населених пунктів.
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06.08.2025 21:46 Відповісти
Дурню, 1300 кілометрів квадратних, ця цифра без конкретики не свідчить ні про що!
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06.08.2025 21:50 Відповісти
на курську операцію були витрачені досвідчені і підготовлені резерви. Їх чомусь не заділи на Донбасі а перемістили і тим самим збільшили лінію фронту. І це був не рейд по ворожі ториторії а намагання закріпитися на плацдармі. Результат провальний а головне що русня прорвалась до Покровська. Це було передбачувано з самого початку бо військової доцільності в цій так званій операції не було.
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06.08.2025 21:50 Відповісти
Я думав,але не настільки.Хвора людина.Перекерувався.
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06.08.2025 21:51 Відповісти
Найжахливіша трагедія війни.
Для загалу стане очевидним,коли опублікують цифри.
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06.08.2025 21:54 Відповісти
 
 