Зеленський в річницю Курської операції: Одна з найважливіших сторінок війни, 1300 кілометрів російської території були під нашим контролем. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив що Курська операція ЗСУ стала "однією з найважливіших сторінок війни".
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Увесь день на Сумщині – з нашими бригадами, героїчними хлопцями та дівчатами, хто активно захищає нашу землю, хто здійснив нашу наступальну операцію на Курщині.
Сьогодні річниця Курської операції – дійсно української історичної операції. Ми перенесли війну на територію держави-агресора і досі ми діємо на її території. Ми довели – коли багато хто говорив про глухий кут та розчаровувався в Україні, ми довели, що українці вміють діяти правильно. І ми довели, що багато російських погроз були блефом.
Я хочу подякувати усім нашим воїнам сьогодні: кожному солдату, сержанту, офіцеру – всім учасникам і учасницям Курської операції. Тисяча триста кілометрів російської території були під нашим контролем. І це змусило росіян не тільки відтягнути свої сили з Донеччини, але й просити по допомогу в Північній Кореї. Ми зірвали російський план розвинути удар на Суми та Харків. Наші хлопці взяли більше тисячі російських полонених на Курщині, і таких, що це дозволило розблокувати в тому числі складні обміни. Одна з найважливіших сторінок війни", - наголосив Зеленський.
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А хто у 2014-2019 чотири рази ухильнувся?!
А тепер знову не тихо ...
Однозначно це успіх.
А на ЩО саме ви обміняли ті самі километри "контрольовані"? Що Строк Творогович скаже ...
Ось це й по суті все. До того не було ні північних корейців, ні підготовки нападу на Суми. Втратили багато людей та техніки. А толку тільки для вихваляння в медіа.
Для загалу стане очевидним,коли опублікують цифри.