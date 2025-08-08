Оккупант прицеливается, разбегается и таранит головой украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант с разгона лупит лбом по украинскому дрону-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как россиянин, увидев беспилотник, бежит ему на встречу и сбивает БПЛА головой.

