РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12736 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов
3 231 16

Оккупант прицеливается, разбегается и таранит головой украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант с разгона лупит лбом по украинскому дрону-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как россиянин, увидев беспилотник, бежит ему на встречу и сбивает БПЛА головой.

Смотрите: Россиянин возмущен атакой украинского БПЛА по воинской части на Краснодарщине: "Них#я себе! #бать! Горит нах#й! Г#ндоны, сука!". ВИДЕО

Также смотрите: Лобовое столкновение двух российских мотоштурмовиков на узкой полевой тропе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20232) русский мир (641) дроны (4410)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Красиво ушел подлец. Заслуженная премия Дарвина.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:42 Ответить
+9
показать весь комментарий
08.08.2025 13:45 Ответить
+7
От і не вір, що їм там нічого не вкололи! Орк подумав, що грає в футбол.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красиво ушел подлец. Заслуженная премия Дарвина.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:42 Ответить
Орк все зрозумів просто. Це така захисна реакція. Він мабуть подумав, що так отримає менший біль. Це як гранчак горілки залпом вмазати
показать весь комментарий
08.08.2025 13:55 Ответить
От і не вір, що їм там нічого не вкололи! Орк подумав, що грає в футбол.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:43 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 13:45 Ответить
Певеошник.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:46 Ответить
- заочник.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:58 Ответить
Молодец. Победил.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:46 Ответить
Епічна дуель між дроном-камікадзе та орком-камікадзе, перемогу у двобої здобув - дрон!
показать весь комментарий
08.08.2025 13:50 Ответить
Неправда. Оба загинули. Так шо нічия
показать весь комментарий
08.08.2025 13:53 Ответить
Воно то так, але по підрахунку очків - перемога за дроном!
показать весь комментарий
08.08.2025 13:58 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 13:52 Ответить
Способный кацап, надо признать
показать весь комментарий
08.08.2025 13:59 Ответить
Баран-баран-буц.
показать весь комментарий
08.08.2025 13:59 Ответить
За дєдофф!!! Впірьооод!! 😀
показать весь комментарий
08.08.2025 14:02 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2025 14:30 Ответить
Міцний попався москаль - дрону хана, розлетівся на друзки!
показать весь комментарий
08.08.2025 14:34 Ответить
 
 