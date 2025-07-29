Лобовое столкновение двух российских мотоштурмовиков на узкой полевой дороге. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой двое российских мотоштурмовиков таранят друг друга на встречных курсах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что один из участников боевого "слаживания" был сам на мотоцикле, а у другого был пассажир.
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https://www.youtube.com/shorts/wDHmq-Jf298