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Лобовое столкновение двух российских мотоштурмовиков на узкой полевой дороге. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое российских мотоштурмовиков таранят друг друга на встречных курсах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что один из участников боевого "слаживания" был сам на мотоцикле, а у другого был пассажир.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупант на квадроцикле таранит двух своих сообщников на мотоцикле. ВИДЕО

Также смотрите: Оккупант на квадроцикле таранит двух своих сообщников на мотоцикле. ВИДЕО

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армия РФ (20159) ДТП (7724) русский мир (638) мотоцикл (90)


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Поклик дикої природи. У якого барана лоб міцніше.
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29.07.2025 15:40 Ответить
Два дебіла - то є сила..
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29.07.2025 15:42 Ответить
Сподіваюсь, хоч хтось зламався
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29.07.2025 15:51 Ответить
Відео з камер спостережень на російських аеродромах, під час бомбардувань --
https://www.youtube.com/shorts/wDHmq-Jf298
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29.07.2025 15:55 Ответить
Це комп"ютерна анмімація, Відео просто по приколи не більше)
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29.07.2025 16:58 Ответить
Роз'їздились, як всебе дома, бл###! Тьфу, яка мерзота!
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29.07.2025 16:17 Ответить
WASTED
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29.07.2025 16:27 Ответить
 
 