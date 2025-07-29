Лобовое столкновение двух российских мотоштурмовиков на узкой полевой дороге. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой двое российских мотоштурмовиков таранят друг друга на встречных курсах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что один из участников боевого "слаживания" был сам на мотоцикле, а у другого был пассажир.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупант на квадроцикле таранит двух своих сообщников на мотоцикле. ВИДЕО

Также смотрите: Оккупант на квадроцикле таранит двух своих сообщников на мотоцикле. ВИДЕО