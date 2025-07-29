Лобове зіткнення двох російських мотоштурмовиків на вузькій польовій стежці. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє російських мотоштурмовиків таранять один одного на зустрічних курсах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що один із учасників бойового "злагодження" був сам на мотоциклі, а у іншого був пасажир.

Дивіться: Окупант фільмує тіло свого запеченого поплічника-мотоштурмовика: "Точно наш. Сука, бл#дь, п#здец! Вот он - Андрюха". ВIДЕО

Також дивіться: Окупант на квадроциклі таранить двох своїх спільників на мотоциклі. ВIДЕО