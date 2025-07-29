Лобове зіткнення двох російських мотоштурмовиків на вузькій польовій стежці. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє російських мотоштурмовиків таранять один одного на зустрічних курсах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що один із учасників бойового "злагодження" був сам на мотоциклі, а у іншого був пасажир.
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https://www.youtube.com/shorts/wDHmq-Jf298