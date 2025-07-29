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Новини Відео
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Лобове зіткнення двох російських мотоштурмовиків на вузькій польовій стежці. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє російських мотоштурмовиків таранять один одного на зустрічних курсах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що один із учасників бойового "злагодження" був сам на мотоциклі, а у іншого був пасажир. 

Дивіться: Окупант фільмує тіло свого запеченого поплічника-мотоштурмовика: "Точно наш. Сука, бл#дь, п#здец! Вот он - Андрюха". ВIДЕО

Також дивіться: Окупант на квадроциклі таранить двох своїх спільників на мотоциклі. ВIДЕО

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армія рф (18310) ДТП (4521) русский мир (476) мотоцикл (95)


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Поклик дикої природи. У якого барана лоб міцніше.
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29.07.2025 15:40 Відповісти
Два дебіла - то є сила..
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29.07.2025 15:42 Відповісти
Сподіваюсь, хоч хтось зламався
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29.07.2025 15:51 Відповісти
Відео з камер спостережень на російських аеродромах, під час бомбардувань --
https://www.youtube.com/shorts/wDHmq-Jf298
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29.07.2025 15:55 Відповісти
Роз'їздились, як всебе дома, бл###! Тьфу, яка мерзота!
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29.07.2025 16:17 Відповісти
WASTED
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29.07.2025 16:27 Відповісти
 
 