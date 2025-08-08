4 784 21
Russian soldier takes aim, charges, and headbutts Ukrainian kamikaze drone. VIDEO
A video has been published online showing a Russian soldier running headfirst into a Ukrainian kamikaze drone.
According to Censor.NET, the footage shows the Russian serviceman spotting the UAV, sprinting towards it, and knocking it down with a headbutt.
