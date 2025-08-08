УКР
Окупант прицілюється, розбігається і таранить головою український дрон-камікадзе. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант із розгону лупить лобом по українському дрону-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як росіянин, побачивши безпілотник, біжить йому на зустріч і збиває БПЛА головою.

Красиво ушел подлец. Заслуженная премия Дарвина.
08.08.2025 13:42
08.08.2025 13:45
От і не вір, що їм там нічого не вкололи! Орк подумав, що грає в футбол.
08.08.2025 13:43
Красиво ушел подлец. Заслуженная премия Дарвина.
08.08.2025 13:42
Орк все зрозумів просто. Це така захисна реакція. Він мабуть подумав, що так отримає менший біль. Це як гранчак горілки залпом вмазати
08.08.2025 13:55
От і не вір, що їм там нічого не вкололи! Орк подумав, що грає в футбол.
08.08.2025 13:43
08.08.2025 13:45
Певеошник.
08.08.2025 13:46
- заочник.
08.08.2025 13:58
Молодец. Победил.
08.08.2025 13:46
Епічна дуель між дроном-камікадзе та орком-камікадзе, перемогу у двобої здобув - дрон!
08.08.2025 13:50
Неправда. Оба загинули. Так шо нічия
08.08.2025 13:53
Воно то так, але по підрахунку очків - перемога за дроном!
08.08.2025 13:58
08.08.2025 13:52
Способный кацап, надо признать
08.08.2025 13:59
Баран-баран-буц.
08.08.2025 13:59
За дєдофф!!! Впірьооод!! 😀
08.08.2025 14:02
08.08.2025 14:30
Міцний попався москаль - дрону хана, розлетівся на друзки!
08.08.2025 14:34
 
 