Окупант прицілюється, розбігається і таранить головою український дрон-камікадзе. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант із розгону лупить лобом по українському дрону-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як росіянин, побачивши безпілотник, біжить йому на зустріч і збиває БПЛА головою.
