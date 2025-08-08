Окупант прицілюється, розбігається і таранить головою український дрон-камікадзе. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант із розгону лупить лобом по українському дрону-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як росіянин, побачивши безпілотник, біжить йому на зустріч і збиває БПЛА головою.

