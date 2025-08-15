Двое россиян рассматривают кортеж Путина, который едет по магаданскому проспекту: "Путин! Путин! Ах#еть! С Трампом едет п#здеть!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят якобы кортеж российского диктатора Путина в Магадане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, колонну элитных автомобилей сняли двое россиян, которые от восторга ругаются нецензурно.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+16 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий15.08.2025 14:23 Ответить Ссылка
+15 Юрий Хорошунов
показать весь комментарий15.08.2025 14:40 Ответить Ссылка
+14 Олег Марцінковський #590571
показать весь комментарий15.08.2025 14:23 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ВЕЛИЧ РУЗКІХ істонно те в чому треба брати приклад - геніальність я б сказав - в пропаганді.
Вони переконали світ що
- перемогли у всіх війнах
- вони це велика література
- вони це велика цивілізація
а насправді просто гопота
Багато хто вже забув цей хіт