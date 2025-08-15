Двое россиян рассматривают кортеж Путина, который едет по магаданскому проспекту: "Путин! Путин! Ах#еть! С Трампом едет п#здеть!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят якобы кортеж российского диктатора Путина в Магадане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, колонну элитных автомобилей сняли двое россиян, которые от восторга ругаются нецензурно.

Читайте: Трамп лично встретит Путина с почестями на Аляске, - NBC

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ставки высоки!": Трамп обнародовал сообщение перед вылетом на Аляску