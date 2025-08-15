РУС
Двое россиян рассматривают кортеж Путина, который едет по магаданскому проспекту: "Путин! Путин! Ах#еть! С Трампом едет п#здеть!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят якобы кортеж российского диктатора Путина в Магадане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, колонну элитных автомобилей сняли двое россиян, которые от восторга ругаются нецензурно.

Читайте: Трамп лично встретит Путина с почестями на Аляске, - NBC

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ставки высоки!": Трамп обнародовал сообщение перед вылетом на Аляску

Треба було вибігти і дрочити на *****. Дебіи ***.
15.08.2025 14:23
15.08.2025 14:40
Холопи царя побачили. Ну все, "жизнь удалась", можна з чистим серцем на покій, бо нічого кращого в житті вони більше не зможуть відчути.
15.08.2025 14:23
15.08.2025 14:23
Повна легалізація диктатора, початок відкритого співробітництва з країною- агресором, початок розривання українського пирога на частини а далі повне знищення української державності. Вот і папіzдєлі!
показать весь комментарий
15.08.2025 14:23
ну так, це життєвий апофігєй. Бо посрати у чємодан путіна, звісно, ніхто їм не дасть.
15.08.2025 14:27
показать весь комментарий
15.08.2025 14:27
Всього один дрон на оптоволокні і фініта ля кацапія!
показать весь комментарий
15.08.2025 14:24
Хз в якій тарадайці ***** їхало і під яким номером перший, третій бо трамбосу пох якому очко підставити.
показать весь комментарий
15.08.2025 14:27
" едет *******" - вся велич їх культури, як і бомби ана театри і лікарні і тд і тд.

ВЕЛИЧ РУЗКІХ істонно те в чому треба брати приклад - геніальність я б сказав - в пропаганді.

Вони переконали світ що

- перемогли у всіх війнах
- вони це велика література
- вони це велика цивілізація

а насправді просто гопота
15.08.2025 14:26
Світу на россію -наср...ти.
15.08.2025 14:48
трампу з ху* лом ...
15.08.2025 14:30
В 1922 президент США поховав УНР подарувавши її більшовикам і полякам,а президент США Буш-старший вмовляв українську владу залишитись в СРСР а президент США Клінтон через пусті завіряння розброїв Україну а президент США Обама промовчав фактично відкрив шлях до нападу московітам а президент США Трамп поховає незалежність України повторивши дії Вільсона.
15.08.2025 14:31
в 1922 сша ще пішки під столом світової геополітики ходили, все що вони могли віддати совдепам це свій власний нічний горшок.
15.08.2025 14:37
Нігуя собі борзота! - впали! - віджались
15.08.2025 14:32
не порядок - ніхто навіть не спробував вистрибнути з вікна!
15.08.2025 14:34
То маршрутка з дублерами путіна була там? Чи з дупльорами? ))
15.08.2025 14:36
Зустріч планується аж 7 годин, тому на всякий випадок привезли всіх путлерів, бо трамп більше 5 хвилин не здатен когось одного слухати, тому будуть приносити нового путлєра і так далі, поки не найдуть найкращого для трампа!
15.08.2025 14:44
15.08.2025 14:40
Нагадало, з Ведьмак 3 - Ламберт, Ламберт, хер моржовий.....
15.08.2025 14:43
Ти калоїд? Грати на кацапській можуть щирі поціновувачі лайна
15.08.2025 15:24
Чому холопи на коліна не стали?
15.08.2025 14:45
Думав в Магадані дороги гірше. І взагалі більше розрухи, бомжі і сніг. ІПСО, Мосфільм.
15.08.2025 14:50
Стріляйте, ідіоти!
15.08.2025 14:57
Еду в Магадан...
Багато хто вже забув цей хіт
15.08.2025 15:06
Кацапську ху@ню слухають лише кацапи
15.08.2025 15:25
Був у Магадані з травня по вересень 1970 року. Особливо залишилось в пам*яті мадярське бренді Матра і Будафок, китайська свиняча тушонка "Велика стіна", жахлива корейська горілка, наявність без блату якоїсь кількості японських товарів. А ще як закуска з великої тарілки червоної ікри столовими ложками, але то вже не в самому Магадані, а на берегах річки Ола.
15.08.2025 15:14
весь магадан перекрыли
15.08.2025 15:30
Хіба це кортеж???.Куди тому путлеру до сонцесяйного - 60 машин в кортежі плюс два реанімобіля.
15.08.2025 15:43
 
 