Двоє росіян розглядають кортеж Путіна, який їде магаданським проспектом: "Путин! Путин! Ах#єть! С Трампом едет п#здеть!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано начебто кортеж російського диктатора Путіна у Магадані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, колону елітних автомобілів зафільмували двоє росіян, які від захвату лаються нецензурно.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+12 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар15.08.2025 14:23 Відповісти Посилання
+11 Юрий Хорошунов
показати весь коментар15.08.2025 14:40 Відповісти Посилання
+10 Олег Марцінковський #590571
показати весь коментар15.08.2025 14:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ВЕЛИЧ РУЗКІХ істонно те в чому треба брати приклад - геніальність я б сказав - в пропаганді.
Вони переконали світ що
- перемогли у всіх війнах
- вони це велика література
- вони це велика цивілізація
а насправді просто гопота
Багато хто вже забув цей хіт