УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10613 відвідувачів онлайн
Новини Відео Переговори Трампа й Путіна
6 216 26

Двоє росіян розглядають кортеж Путіна, який їде магаданським проспектом: "Путин! Путин! Ах#єть! С Трампом едет п#здеть!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано начебто кортеж російського диктатора Путіна у Магадані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, колону елітних автомобілів зафільмували двоє росіян, які від захвату лаються нецензурно.

Читайте: Трамп особисто зустріне Путіна з почестями на Алясці, - NBC

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ставки високі!": Трамп оприлюднив повідомлення перед вильотом на Аляску

Автор: 

кортеж (32) путін володимир (24521) Трамп Дональд (6806) переговори з Росією (1393)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Треба було вибігти і дрочити на *****. Дебіи ***.
показати весь коментар
15.08.2025 14:23 Відповісти
+11
показати весь коментар
15.08.2025 14:40 Відповісти
+10
Холопи царя побачили. Ну все, "жизнь удалась", можна з чистим серцем на покій, бо нічого кращого в житті вони більше не зможуть відчути.
показати весь коментар
15.08.2025 14:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба було вибігти і дрочити на *****. Дебіи ***.
показати весь коментар
15.08.2025 14:23 Відповісти
Вони це ввечері роблять та зранку. На портрет...
показати весь коментар
15.08.2025 14:28 Відповісти
Повна легалізація диктатора, початок відкритого співробітництва з країною- агресором, початок розривання українського пирога на частини а далі повне знищення української державності. Вот і папіzдєлі!
показати весь коментар
15.08.2025 14:23 Відповісти
Холопи царя побачили. Ну все, "жизнь удалась", можна з чистим серцем на покій, бо нічого кращого в житті вони більше не зможуть відчути.
показати весь коментар
15.08.2025 14:23 Відповісти
ну так, це життєвий апофігєй. Бо посрати у чємодан путіна, звісно, ніхто їм не дасть.
показати весь коментар
15.08.2025 14:27 Відповісти
Всього один дрон на оптоволокні і фініта ля кацапія!
показати весь коментар
15.08.2025 14:24 Відповісти
Хз в якій тарадайці ***** їхало і під яким номером перший, третій бо трамбосу пох якому очко підставити.
показати весь коментар
15.08.2025 14:27 Відповісти
" едет *******" - вся велич їх культури, як і бомби ана театри і лікарні і тд і тд.

ВЕЛИЧ РУЗКІХ істонно те в чому треба брати приклад - геніальність я б сказав - в пропаганді.

Вони переконали світ що

- перемогли у всіх війнах
- вони це велика література
- вони це велика цивілізація

а насправді просто гопота
показати весь коментар
15.08.2025 14:26 Відповісти
Світу на россію -наср...ти.
показати весь коментар
15.08.2025 14:48 Відповісти
трампу з ху* лом ...
показати весь коментар
15.08.2025 14:30 Відповісти
В 1922 президент США поховав УНР подарувавши її більшовикам і полякам,а президент США Буш-старший вмовляв українську владу залишитись в СРСР а президент США Клінтон через пусті завіряння розброїв Україну а президент США Обама промовчав фактично відкрив шлях до нападу московітам а президент США Трамп поховає незалежність України повторивши дії Вільсона.
показати весь коментар
15.08.2025 14:31 Відповісти
в 1922 сша ще пішки під столом світової геополітики ходили, все що вони могли віддати совдепам це свій власний нічний горшок.
показати весь коментар
15.08.2025 14:37 Відповісти
Нігуя собі борзота! - впали! - віджались
показати весь коментар
15.08.2025 14:32 Відповісти
не порядок - ніхто навіть не спробував вистрибнути з вікна!
показати весь коментар
15.08.2025 14:34 Відповісти
То маршрутка з дублерами путіна була там? Чи з дупльорами? ))
показати весь коментар
15.08.2025 14:36 Відповісти
Зустріч планується аж 7 годин, тому на всякий випадок привезли всіх путлерів, бо трамп більше 5 хвилин не здатен когось одного слухати, тому будуть приносити нового путлєра і так далі, поки не найдуть найкращого для трампа!
показати весь коментар
15.08.2025 14:44 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 14:40 Відповісти
Нагадало, з Ведьмак 3 - Ламберт, Ламберт, хер моржовий.....
показати весь коментар
15.08.2025 14:43 Відповісти
Ти калоїд? Грати на кацапській можуть щирі поціновувачі лайна
показати весь коментар
15.08.2025 15:24 Відповісти
Чому холопи на коліна не стали?
показати весь коментар
15.08.2025 14:45 Відповісти
Думав в Магадані дороги гірше. І взагалі більше розрухи, бомжі і сніг. ІПСО, Мосфільм.
показати весь коментар
15.08.2025 14:50 Відповісти
Стріляйте, ідіоти!
показати весь коментар
15.08.2025 14:57 Відповісти
Еду в Магадан...
Багато хто вже забув цей хіт
показати весь коментар
15.08.2025 15:06 Відповісти
Кацапську ху@ню слухають лише кацапи
показати весь коментар
15.08.2025 15:25 Відповісти
Був у Магадані з травня по вересень 1970 року. Особливо залишилось в пам*яті мадярське бренді Матра і Будафок, китайська свиняча тушонка "Велика стіна", жахлива корейська горілка, наявність без блату якоїсь кількості японських товарів. А ще як закуска з великої тарілки червоної ікри столовими ложками, але то вже не в самому Магадані, а на берегах річки Ола.
показати весь коментар
15.08.2025 15:14 Відповісти
весь магадан перекрыли
показати весь коментар
15.08.2025 15:30 Відповісти
 
 