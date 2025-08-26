Командир снайперов "Призраков Бахмута" часто преувеличивает "рекорды" взвода по поражению, - военный Данканич. ВИДЕО

Участник российско-украинской войны Евгений Данканич заявил, что в "Призраках Бахмута" подают недостоверную информацию о поражении врага снайперами.

Об этом он заявил в видео, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не буду комментировать минометную стрельбу по окнам промышленного здания на 4 км. Но я расскажу, как я познакомился с Сашей "Призраком" (командиром взвода снайперов "Призраки Бахмута"). И вы поймете, почему там два уничтоженных противника, а не один. Июль 2023-го года, я опубликовал в группе "Ukrainian sniper" публикацию о "Болливуде", который выставляют в интернет "Призраки Бахмута". В качестве примера привел их же видео, где человек в "кикиморе" стреляет из тяжелой винтовки M107 калибра 50 BMG из связанных колышков, которые движутся постоянно. И после выстрела говорит: "Есть попадание". Тогда когда он это сказал, пуля еще не могла долететь до цели. Тем не менее, "Призраки Бахмута" заявили, что одним метким выстрелом уничтожен наблюдатель противника на дистанции 1800 метров. Хотя в летнюю жару на такую дистанцию физически невозможно увидеть человека из-за миража", - рассказал он.

Меньше чем через неделю, по словам Данканича, встретили командира подразделения Сашу "Призрака" в Дружковке.

"Он показал моему приятелю новое видео, где тот же самый человек в "кикиморе" из тех же колышков и винтовки стреляет уже на дистанцию 1600 метров и будто поражает противника. Видео сделано с другого ракурса. Я его спросил: "Саша, а откуда вы стреляете?". Он мне дал точку на карте и я зашел к комбату и показываю ему, что здесь до противника 2400 метров. Здесь надо отдать должное Саше, он моментально сориентировался и выдал новую версию, что противник на БМП подъехал на 1600 метров и его снайпер точным выстрелом уничтожил офицера, который был на БМП", - отметил он.

Данканич обратил внимание, что все истории Саши "Призрака" публикуются на Telegram-канале Сырского.

"Саша "Призрак" хорошо понял, что этим миром управляет восприятие, а не реальность. То есть не так важно само событие, как то, как ты умеешь его подать. Считаю, что в нашей армии уже давно пора вводить должность креативного директора. Потому что многие выполняют именно эти обязанности", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что 14 августа 2025 года с помощью искусственного интеллекта под корректировкой комплекса БПлА из винтовки калибра 14,5 мм Aligator снайпер ликвидировал двух оккупантов на расстоянии 4 км.

