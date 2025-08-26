РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10936 посетителей онлайн
Новости Видео Ликвидация российских окукпантов
4 199 21

Командир снайперов "Призраков Бахмута" часто преувеличивает "рекорды" взвода по поражению, - военный Данканич. ВИДЕО

Участник российско-украинской войны Евгений Данканич заявил, что в "Призраках Бахмута" подают недостоверную информацию о поражении врага снайперами.

Об этом он заявил в видео, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не буду комментировать минометную стрельбу по окнам промышленного здания на 4 км. Но я расскажу, как я познакомился с Сашей "Призраком" (командиром взвода снайперов "Призраки Бахмута"). И вы поймете, почему там два уничтоженных противника, а не один. Июль 2023-го года, я опубликовал в группе "Ukrainian sniper" публикацию о "Болливуде", который выставляют в интернет "Призраки Бахмута". В качестве примера привел их же видео, где человек в "кикиморе" стреляет из тяжелой винтовки M107 калибра 50 BMG из связанных колышков, которые движутся постоянно. И после выстрела говорит: "Есть попадание". Тогда когда он это сказал, пуля еще не могла долететь до цели. Тем не менее, "Призраки Бахмута" заявили, что одним метким выстрелом уничтожен наблюдатель противника на дистанции 1800 метров. Хотя в летнюю жару на такую дистанцию физически невозможно увидеть человека из-за миража", - рассказал он.

Меньше чем через неделю, по словам Данканича, встретили командира подразделения Сашу "Призрака" в Дружковке.

Смотрите также: Снайперы бригады "Спартан" ликвидировали российских захватчиков на Покровском направлении. ВИДЕО

"Он показал моему приятелю новое видео, где тот же самый человек в "кикиморе" из тех же колышков и винтовки стреляет уже на дистанцию 1600 метров и будто поражает противника. Видео сделано с другого ракурса. Я его спросил: "Саша, а откуда вы стреляете?". Он мне дал точку на карте и я зашел к комбату и показываю ему, что здесь до противника 2400 метров. Здесь надо отдать должное Саше, он моментально сориентировался и выдал новую версию, что противник на БМП подъехал на 1600 метров и его снайпер точным выстрелом уничтожил офицера, который был на БМП", - отметил он.

Данканич обратил внимание, что все истории Саши "Призрака" публикуются на Telegram-канале Сырского.

Читайте также: Снайпер ГУР Минобороны ликвидирует трех оккупантов. ВИДЕО

"Саша "Призрак" хорошо понял, что этим миром управляет восприятие, а не реальность. То есть не так важно само событие, как то, как ты умеешь его подать. Считаю, что в нашей армии уже давно пора вводить должность креативного директора. Потому что многие выполняют именно эти обязанности", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что 14 августа 2025 года с помощью искусственного интеллекта под корректировкой комплекса БПлА из винтовки калибра 14,5 мм Aligator снайпер ликвидировал двух оккупантов на расстоянии 4 км.

Читайте: Снайпер ликвидировал двух оккупантов с дистанции 930 метров. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3991) рекорд (247) снайперы (490)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Про що це? Для кого це? Хіба не вузьке коло спеців повинно досліджувати яка там відстань, який міраж, які палички і в чому брехня?
показать весь комментарий
26.08.2025 15:15 Ответить
+7
Так у нас и СтратКом этим же балуется. И вообще - любит Сырский тему "фортеця Бахмут"
показать весь комментарий
26.08.2025 15:19 Ответить
+5
Це не про те відео де снайпер вразив ціль за 4000 метрів , що аж тіла повипадали з поверху ..А враження наче цілі були атаковані дроном ..Бо орка вивернуло назовні..від кулі навряд чи таке
показать весь комментарий
26.08.2025 15:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це не про те відео де снайпер вразив ціль за 4000 метрів , що аж тіла повипадали з поверху ..А враження наче цілі були атаковані дроном ..Бо орка вивернуло назовні..від кулі навряд чи таке
показать весь комментарий
26.08.2025 15:09 Ответить
Взагалі то це протитанкова рушниця. Самим патроном можно вбити.
показать весь комментарий
26.08.2025 15:14 Ответить
При влучанні любої кулі в тілі людини відбувається внутрішній гідроудар так як ми складаємось з великої кількості рідини. Від 14,5мм. кулі цей ефект буде ого-го, особливо при влучанні в районі живота, там рідини найбільше і немає кісток для утримання при внутрішньому гідроударі
показать весь комментарий
26.08.2025 15:40 Ответить
Якщо не помиляюсь там взагалі нікого не вивернуло ані завернуло ні після першого пострілу ні після другого, Я тоді не захотів розводити срач но мені теж показалися дивними такі влучання, й упевненість автора статті що там взагалі хтось був і були ураження.
показать весь комментарий
26.08.2025 15:45 Ответить
Про що це? Для кого це? Хіба не вузьке коло спеців повинно досліджувати яка там відстань, який міраж, які палички і в чому брехня?
показать весь комментарий
26.08.2025 15:15 Ответить
Найголовніше - убити щурів
з якої відстані - це другряднo

не робіть критику один одному, бо саме цього хочуть росіянцi.
показать весь комментарий
26.08.2025 15:15 Ответить
Мова про те що не вбив, але написав, і так майже скрізь.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:00 Ответить
Якраз у цьому випадк *****, якщо до цього снайпер без кіно реально знищував цілі. Хай бавляться, але не заграються.
показать весь комментарий
26.08.2025 15:18 Ответить
Так у нас и СтратКом этим же балуется. И вообще - любит Сырский тему "фортеця Бахмут"
показать весь комментарий
26.08.2025 15:19 Ответить
По ходу виборча кампанія в Україні вже почалася.
Не офіційно авжеж.
показать весь комментарий
26.08.2025 15:34 Ответить
От нашо винесли оце на цей ресурс - тіки специ-снайпери можуть якісно оцінити можливості работи снайперів, враховуючи все. Шоб посіяти якусь недовіру до снайперів котри кожного дня та ночі ходять під кулями у тих хто сидить у кріслі перед пк. Ганьбище.
показать весь комментарий
26.08.2025 15:41 Ответить
.50BMG з гвинтівки (а не браунінга кулемета) - це не для живих цілей, а по техніці.
На кілометр - там MOA вимірюється вже метрами.
І пофіг що за ствол чи оптика.
*************
В 22-му я з баррета з 1,2км зняв "Тігр". Вийшло красиво. Довго горів, б/к вибухало потім довго. Дупа підора здувалася в полі ще два тижні ))
показать весь комментарий
26.08.2025 15:43 Ответить
Просто ти лох не можеш так вразити ціль на таку відстань, не заздри іншим!
показать весь комментарий
26.08.2025 15:44 Ответить
Брехню про "успіхи" завжди викривають. Але не відразу. Колись. За час до "колись" встигають отримати вищі посади, нагороди, статус, гроші, привілеї і подарунки. І от тут здавалося б викритого брехуна мали б позбавити всього здобутого брехнею! Але ... у нас продовжується совок, а за совка карєру могли зробити тільки ті хто здійснював "приписки" і таким чином виконував та перевиконував плани партії... г
показать весь комментарий
26.08.2025 16:00 Ответить
Бачив дуже багато «дутих» результатів, і ніколи їх викритів.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:11 Ответить
Твердження що з однієї, що з іншої сторони може підтвердити тільки кваліфікована експертиза. Бо зараз в мережі стільки "спеціалістів" розвелося, що "хоч греблю гати".
показать весь комментарий
26.08.2025 16:09 Ответить
Який чесний та принциповий герой - викривач!! Може йому в капелани піти - гріхи військовим снайперам відпускати?? На таких тільки фронт тримається!! Герой!! Може він брат навіть Безуглої?? Названий....
показать весь комментарий
26.08.2025 16:11 Ответить
В 22м году было, ВСУ сбили кацаполет. Про один и тот же случай вышло два репортажа, в одном хлопец говорит, - я стрелял из Иглы и сбил этот литак. На другом другой хлопец говорит , - я стрелял из Стингера и сбил этот литак. Так и со снайперами, никто точно не знает что там было.
показать весь комментарий
26.08.2025 16:28 Ответить
А яка мета цієї публікації? Спровокувати черговий срач у коментах. Вже очікую, що забанять.
показать весь комментарий
26.08.2025 16:31 Ответить
Может хоть чуть меньше врать будут Мюнхаузены доморощенные? А то уже скоро за горизонт будут стрелять.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:19 Ответить
Так напевно рахують і ту 1000ку(більш-меньш) кожен день.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:00 Ответить
 
 