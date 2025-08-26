Командир снайперів "Привидів Бахмута" часто перебільшує "рекорди" взводу з ураження, - військовий Данканич. ВIДЕО

Учасник російсько-української війни Євген Данканич заявив, що у "Привидах Бахмуту" подають недостовірну інформацію про ураження ворога снайперами.

Про це він заявив у відео, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не коментуватиму мінометну стрілянину по вікнах промислової будівлі на 4 км. Але я розповім, як я познайомився з Сашою "Привидом" (командиром взводу снайперів "Привиди Бахмута"). І ви зрозумієте, чому там два знищених противника, а не один. Липень 2023-го року, я опублікував в групі "Ukrainian sniper" публікацію щодо "Болівуду", який виставляють в інтернет "Привиди Бахмута". Як приклад привів їхнє ж відео, де людин в "кікіморі" стріляє з тяжкої гвинтівки M107 калібру 50 BMG зі зв'язаних кілочків, які рухаються постійно. І після пострілу каже: "Є влучання". Тоді коли він це сказав, куля ще не могла долетіти до цілі. Тим не менше, "Привиди Бахмута" заявили, що одним влучним пострілом знищено спостерігача противника на дистанції 1800 метрів. Хоча в літню спеку на таку дистанцію фізично неможливо побачити людину через міраж", - розповів він.

Менші ніж за тиждень, за словами Данканича, зустріли командира підрозділу Сашу "Привида" в Дружківці.

"Він показав моєму приятелю нове відео, де та ж сама людина в "кікіморі" з тих самих кілочків та гвинтівки стріляє вже на дистанцію 1600 метрів та ніби уражає противника. Відео зроблено з іншого ракурсу. Я його запитав: "Саша, а звідки ви стріляєте?". Він мені дав точку на карті і я зайшов до комбата та показую йому, що тут до противника 2400 метрів. Тут треба віддати належне Саші, він моментально зорієнтувався та видав нову версію, що противник на БМП під'їхав на 1600 метрів і його снайпер влучним пострілом знищив офіцера, який був на БМП", - зазначив він.

Данканич звернув увагу, що всі історії Саші "Привида" публікуються на Telegram-каналі Сирського.

"Саша "Привид" добре зрозумів, що цим світом керує сприйняття, а не реальність. Тобто не так важлива сама подія, як те, як ти вмієш її подати. Вважаю, що в нашій армії вже давно час вводити посаду креативного директора. Бо багато хто виконує саме ці обов'язки", - підсумував він.

Раніше повідомлялось, що 14 серпня 2025 року за допомогою штучного інтелекту під корегуванням комплексу БПлА з гвинтівки калібру 14,5 мм Aligator снайпер ліквідував двох окупантів на відстані 4 км.

