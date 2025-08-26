УКР
Командир снайперів "Привидів Бахмута" часто перебільшує "рекорди" взводу з ураження, - військовий Данканич. ВIДЕО

Учасник російсько-української війни Євген Данканич заявив, що у "Привидах Бахмуту" подають недостовірну інформацію про ураження ворога снайперами.

Про це він заявив у відео, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не коментуватиму мінометну стрілянину по вікнах промислової будівлі на 4 км. Але я розповім, як я познайомився з Сашою "Привидом" (командиром взводу снайперів "Привиди Бахмута"). І ви зрозумієте, чому там два знищених противника, а не один. Липень 2023-го року, я опублікував в групі "Ukrainian sniper" публікацію щодо "Болівуду", який виставляють в інтернет "Привиди Бахмута". Як приклад привів їхнє ж відео, де людин в "кікіморі" стріляє з тяжкої гвинтівки M107 калібру 50 BMG зі зв'язаних кілочків, які рухаються постійно. І після пострілу каже: "Є влучання". Тоді коли він це сказав, куля ще не могла долетіти до цілі. Тим не менше, "Привиди Бахмута" заявили, що одним влучним пострілом знищено спостерігача противника на дистанції 1800 метрів. Хоча в літню спеку на таку дистанцію фізично неможливо побачити людину через міраж", - розповів він.

Менші ніж за тиждень, за словами Данканича, зустріли командира підрозділу Сашу "Привида" в Дружківці.

Дивіться також: Снайпери бригади "Спартан" ліквідували російських загарбників на Покровському напрямку. ВIДЕО

"Він показав моєму приятелю нове відео, де та ж сама людина в "кікіморі" з тих самих кілочків та гвинтівки стріляє вже на дистанцію 1600 метрів та ніби уражає противника. Відео зроблено з іншого ракурсу. Я його запитав: "Саша, а звідки ви стріляєте?". Він мені дав точку на карті і я зайшов до комбата та показую йому, що тут до противника 2400 метрів. Тут треба віддати належне Саші, він моментально зорієнтувався та видав нову версію, що противник на БМП під'їхав на 1600 метрів і його снайпер влучним пострілом знищив офіцера, який був на БМП", - зазначив він.

Данканич звернув увагу, що всі історії Саші "Привида" публікуються на Telegram-каналі Сирського.

Читайте також: Снайпер ГУР Міноборони ліквідовує трьох окупантів. ВIДЕО

"Саша "Привид" добре зрозумів, що цим світом керує сприйняття, а не реальність. Тобто не так важлива сама подія, як те, як ти вмієш її подати. Вважаю, що в нашій армії вже давно час вводити посаду креативного директора. Бо багато хто виконує саме ці обов'язки", - підсумував він.

Раніше повідомлялось, що 14 серпня 2025 року за допомогою штучного інтелекту під корегуванням комплексу БПлА з гвинтівки калібру 14,5 мм Aligator снайпер ліквідував двох окупантів на відстані 4 км.

Читайте: Снайпер ліквідував двох окупантів з дистанції 930 метрів. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4381) рекорд (186) снайпери (365)
Топ коментарі
+7
Про що це? Для кого це? Хіба не вузьке коло спеців повинно досліджувати яка там відстань, який міраж, які палички і в чому брехня?
показати весь коментар
26.08.2025 15:15 Відповісти
+5
Найголовніше - убити щурів
з якої відстані - це другряднo

не робіть критику один одному, бо саме цього хочуть росіянцi.
показати весь коментар
26.08.2025 15:15 Відповісти
+5
Так у нас и СтратКом этим же балуется. И вообще - любит Сырский тему "фортеця Бахмут"
показати весь коментар
26.08.2025 15:19 Відповісти
Це не про те відео де снайпер вразив ціль за 4000 метрів , що аж тіла повипадали з поверху ..А враження наче цілі були атаковані дроном ..Бо орка вивернуло назовні..від кулі навряд чи таке
показати весь коментар
26.08.2025 15:09 Відповісти
Взагалі то це протитанкова рушниця. Самим патроном можно вбити.
показати весь коментар
26.08.2025 15:14 Відповісти
При влучанні любої кулі в тілі людини відбувається внутрішній гідроудар так як ми складаємось з великої кількості рідини. Від 14,5мм. кулі цей ефект буде ого-го, особливо при влучанні в районі живота, там рідини найбільше і немає кісток для утримання при внутрішньому гідроударі
показати весь коментар
26.08.2025 15:40 Відповісти
Якщо не помиляюсь там взагалі нікого не вивернуло ані завернуло ні після першого пострілу ні після другого, Я тоді не захотів розводити срач но мені теж показалися дивними такі влучання, й упевненість автора статті що там взагалі хтось був і були ураження.
показати весь коментар
26.08.2025 15:45 Відповісти
Мова про те що не вбив, але написав, і так майже скрізь.
показати весь коментар
26.08.2025 17:00 Відповісти
Якраз у цьому випадк *****, якщо до цього снайпер без кіно реально знищував цілі. Хай бавляться, але не заграються.
показати весь коментар
26.08.2025 15:18 Відповісти
Так у нас и СтратКом этим же балуется. И вообще - любит Сырский тему "фортеця Бахмут"
показати весь коментар
26.08.2025 15:19 Відповісти
По ходу виборча кампанія в Україні вже почалася.
Не офіційно авжеж.
показати весь коментар
26.08.2025 15:34 Відповісти
От нашо винесли оце на цей ресурс - тіки специ-снайпери можуть якісно оцінити можливості работи снайперів, враховуючи все. Шоб посіяти якусь недовіру до снайперів котри кожного дня та ночі ходять під кулями у тих хто сидить у кріслі перед пк. Ганьбище.
показати весь коментар
26.08.2025 15:41 Відповісти
.50BMG з гвинтівки (а не браунінга кулемета) - це не для живих цілей, а по техніці.
На кілометр - там MOA вимірюється вже метрами.
І пофіг що за ствол чи оптика.
*************
В 22-му я з баррета з 1,2км зняв "Тігр". Вийшло красиво. Довго горів, б/к вибухало потім довго. Дупа підора здувалася в полі ще два тижні ))
показати весь коментар
26.08.2025 15:43 Відповісти
Просто ти лох не можеш так вразити ціль на таку відстань, не заздри іншим!
показати весь коментар
26.08.2025 15:44 Відповісти
Брехню про "успіхи" завжди викривають. Але не відразу. Колись. За час до "колись" встигають отримати вищі посади, нагороди, статус, гроші, привілеї і подарунки. І от тут здавалося б викритого брехуна мали б позбавити всього здобутого брехнею! Але ... у нас продовжується совок, а за совка карєру могли зробити тільки ті хто здійснював "приписки" і таким чином виконував та перевиконував плани партії... г
показати весь коментар
26.08.2025 16:00 Відповісти
Твердження що з однієї, що з іншої сторони може підтвердити тільки кваліфікована експертиза. Бо зараз в мережі стільки "спеціалістів" розвелося, що "хоч греблю гати".
показати весь коментар
26.08.2025 16:09 Відповісти
Який чесний та принциповий герой - викривач!! Може йому в капелани піти - гріхи військовим снайперам відпускати?? На таких тільки фронт тримається!! Герой!! Може він брат навіть Безуглої?? Названий....
показати весь коментар
26.08.2025 16:11 Відповісти
В 22м году было, ВСУ сбили кацаполет. Про один и тот же случай вышло два репортажа, в одном хлопец говорит, - я стрелял из Иглы и сбил этот литак. На другом другой хлопец говорит , - я стрелял из Стингера и сбил этот литак. Так и со снайперами, никто точно не знает что там было.
показати весь коментар
26.08.2025 16:28 Відповісти
А яка мета цієї публікації? Спровокувати черговий срач у коментах. Вже очікую, що забанять.
показати весь коментар
26.08.2025 16:31 Відповісти
 
 