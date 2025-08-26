Украина будет продолжать активные защитные операции – других вариантов враг не оставляет, – Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит активные защитные операции против россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня были военные доклады. Также - Василий Малюк, председатель Службы безопасности Украины. Украинские активные операции, защитные наши операции - будем все это продолжать, других вариантов враг не оставляет.

Еще несколько вещей. Говорили сегодня с Премьер-министром Украины. В частности, о подготовке к зиме - к отопительному сезону. Очень важно увеличить соответствующее сотрудничество с нашими европейскими странами, партнерами - есть хорошие договоренности у нас с Норвегией, также нужно более активно работать с Еврокомиссией.

Только что провел я совещание с дипломатической командой - МИД, Офис, все. Готовим новые контакты с лидерами стран-партнеров. Ожидаем, что ближайшие недели будут очень активными", - рассказал Зеленский.