РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10665 посетителей онлайн
Новости Видео Обращение Зеленского
1 245 19

Украина будет продолжать активные защитные операции – других вариантов враг не оставляет, – Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит активные защитные операции против россиян.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня были военные доклады. Также - Василий Малюк, председатель Службы безопасности Украины. Украинские активные операции, защитные наши операции - будем все это продолжать, других вариантов враг не оставляет.

Еще несколько вещей. Говорили сегодня с Премьер-министром Украины. В частности, о подготовке к зиме - к отопительному сезону. Очень важно увеличить соответствующее сотрудничество с нашими европейскими странами, партнерами - есть хорошие договоренности у нас с Норвегией, также нужно более активно работать с Еврокомиссией.

Читайте: Зеленский и Радакин обсудили ситуацию на фронте, потребности ВСУ и финансирование производства дронов. ФОТО

Только что провел я совещание с дипломатической командой - МИД, Офис, все. Готовим новые контакты с лидерами стран-партнеров. Ожидаем, что ближайшие недели будут очень активными", - рассказал Зеленский.

Зеленский Владимир (21727) обращение (800)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
так, от для чого фламінги та ніптуни?
не для москви, а для захисних дій?

поки зе!гніда вважається президентом, війна не закінчиться.....
показать весь комментарий
26.08.2025 19:24 Ответить
+6
Очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними", - розповів Зеленський.
Джерело: https://censor.net/ua/v3570678
Це ж було вже™
Згадалося: "плідний серпень, гарячий травень, активний грудень"
показать весь комментарий
26.08.2025 19:36 Ответить
+4
Знов обнюхався .
показать весь комментарий
26.08.2025 19:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Малюк, далебі, переконував, що операції проти детективів НАБУ з вилучення НРСД проти самого ЕрЗе, Міндіча, Черношова та інших наближених тіл, також є захисними...
показать весь комментарий
26.08.2025 19:23 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2025 19:24 Ответить
так, от для чого фламінги та ніптуни?
не для москви, а для захисних дій?

поки зе!гніда вважається президентом, війна не закінчиться.....
показать весь комментарий
26.08.2025 19:24 Ответить
"Фламінго" - то те саме, що мільярдний ліс, 4 штуки баксів вчителчям, скумбрія по 8, мегават електроенергії та інше. До "Нептунів" Боневтік Позорний має справу тільки в тій площині, що їх знищив.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:30 Ответить
ти, не віриш у нев'їбенну підтримку найдосвідченішого?
якийсь ти не позитивний.....
показать весь комментарий
26.08.2025 20:34 Ответить
Знов обнюхався .
показать весь комментарий
26.08.2025 19:33 Ответить
і потім схоже у ЗЕ пішов нефільтрований потік свідомості

1) напевно в реченні " Також - Василь Малюк, голова Служби безпеки України." ЗЕ сам собі нагадує, хто керує СБУ.

2) а це "з дипломатичною командою - МЗС, Офіс, УСІ."
В МЗС дипломати ще лишилися, то правда.
Проте які в ОПі д'єрмакові дипломати також відомо.
А що воно за УСІ - українська спілка імбецилів

3) а "Готуємо нові контакти з лідерами країн-партнерів." означає, що старі контакти вже із ЗЕ навіть по телефону не спілкуються, бо він їх за@бав остаточно
показать весь комментарий
26.08.2025 20:08 Ответить
То ж недавно про мир розмовляли і якісь зустрічі проводили!?
показать весь комментарий
26.08.2025 19:34 Ответить
Очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними", - розповів Зеленський.
Джерело: https://censor.net/ua/v3570678
Це ж було вже™
Згадалося: "плідний серпень, гарячий травень, активний грудень"
показать весь комментарий
26.08.2025 19:36 Ответить
Не лох не хоче миру захисні дії будуть поки кацапи дійдуть за Дніпро злидота виживає за мізерні пенсії та зарплати все йде на війну якій немає кінця і краю даже вступ в ЄС через який точиться війна вже 11років як шлях до луни
показать весь комментарий
26.08.2025 19:43 Ответить
Я ж кажу поки зелені гниди при владі воно можуть красти як не в себе , надавати вишиванки і казати про патріотизм,школи простий солдат гине в окопах через недостачі ***********, тепловізорів, "дронів від держави" ( звучить вже як знущання).
показать весь комментарий
26.08.2025 19:55 Ответить
В армію іди, у презедентах від тебе нема користі!
показать весь комментарий
26.08.2025 19:56 Ответить
Нах он там нужен. Бедоносец
показать весь комментарий
26.08.2025 20:07 Ответить
А нах я там потрібен, під 60. А не відпускають.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:09 Ответить
а як йому матюгальник до матюгальника приклепати і нехай 24 на 7 гундосить на рашистів прямо на нулі? 🤮🤮🤮

чи це прирівнюється до катувань?
показать весь комментарий
26.08.2025 20:16 Ответить
Вава вам "нє лох какойто", він обрав батальйон "Юзік"...
показать весь комментарий
26.08.2025 20:12 Ответить
Захисничок, хрінів!
показать весь комментарий
26.08.2025 20:04 Ответить
Головне, що я почув: ваші діти українці, будуть стояти в чистих полях, без належних фортифікацій, звхисту і ракет, бо гроші мої друзі вкрали, а для підготовки до зими кабмін має зустрітися з партнерами і випросити милостиню - газ, електроенергію, бензин, продукти, гроші.., вони ж не відмовлять, вони не залишіть українців один на один з бідою, хоча це все мав забезпечити президен з наших русурсів.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:11 Ответить
Геть обкуреного ішака! Чмо не в адикваті та строчить з папірця дєрмака.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:18 Ответить
 
 