Україна буде продовжувати активні захисні операції - інших варіантів ворог не залишає, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить активні захисні операції проти росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні були військові доповіді. Також – Василь Малюк, голова Служби безпеки України. Українські активні операції, захисні наші операції – будемо все це продовжувати, інших варіантів ворог не залишає.

Ще кілька речей. Говорили сьогодні з Прем’єр-міністром України. Зокрема, про підготовку до зими – до опалювального сезону. Дуже важливо збільшити відповідну співпрацю з нашими європейськими країнами, партнерами – є хороші домовленості в нас із Норвегією, також потрібно більш активно працювати із Єврокомісією.

Щойно провів я нараду з дипломатичною командою – МЗС, Офіс, усі. Готуємо нові контакти з лідерами країн-партнерів. Очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними", - розповів Зеленський.