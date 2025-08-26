Україна буде продовжувати активні захисні операції - інших варіантів ворог не залишає, - Зеленський. ВIДЕО
У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить активні захисні операції проти росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні були військові доповіді. Також – Василь Малюк, голова Служби безпеки України. Українські активні операції, захисні наші операції – будемо все це продовжувати, інших варіантів ворог не залишає.
Ще кілька речей. Говорили сьогодні з Прем’єр-міністром України. Зокрема, про підготовку до зими – до опалювального сезону. Дуже важливо збільшити відповідну співпрацю з нашими європейськими країнами, партнерами – є хороші домовленості в нас із Норвегією, також потрібно більш активно працювати із Єврокомісією.
Щойно провів я нараду з дипломатичною командою – МЗС, Офіс, усі. Готуємо нові контакти з лідерами країн-партнерів. Очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними", - розповів Зеленський.
не для москви, а для захисних дій?
поки зе!гніда вважається президентом, війна не закінчиться.....
якийсь ти не позитивний.....
1) напевно в реченні " Також - Василь Малюк, голова Служби безпеки України." ЗЕ сам собі нагадує, хто керує СБУ.
2) а це "з дипломатичною командою - МЗС, Офіс, УСІ."
В МЗС дипломати ще лишилися, то правда.
Проте які в ОПі д'єрмакові дипломати також відомо.
А що воно за УСІ - українська спілка імбецилів
3) а "Готуємо нові контакти з лідерами країн-партнерів." означає, що старі контакти вже із ЗЕ навіть по телефону не спілкуються, бо він їх за@бав остаточно
Джерело: https://censor.net/ua/v3570678
Це ж було вже™
Згадалося: "плідний серпень, гарячий травень, активний грудень"
чи це прирівнюється до катувань?