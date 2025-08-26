УКР
Україна буде продовжувати активні захисні операції - інших варіантів ворог не залишає, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить активні захисні операції проти росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні були військові доповіді. Також – Василь Малюк, голова Служби безпеки України. Українські активні операції, захисні наші операції – будемо все це продовжувати, інших варіантів ворог не залишає.

Ще кілька речей. Говорили сьогодні з Прем’єр-міністром України. Зокрема, про підготовку до зими – до опалювального сезону. Дуже важливо збільшити відповідну співпрацю з нашими європейськими країнами, партнерами – є хороші домовленості в нас із Норвегією, також потрібно більш активно працювати із Єврокомісією.

Читайте: Зеленський та Радакін обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ й фінансування виробництва дронів. ФОТО

Щойно провів я нараду з дипломатичною командою – МЗС, Офіс, усі. Готуємо нові контакти з лідерами країн-партнерів. Очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними", - розповів Зеленський.

Зеленський Володимир (25267) звернення (656)
+8
так, от для чого фламінги та ніптуни?
не для москви, а для захисних дій?

поки зе!гніда вважається президентом, війна не закінчиться.....
показати весь коментар
26.08.2025 19:24 Відповісти
+6
Очікуємо, що найближчі тижні будуть дуже активними", - розповів Зеленський.
Джерело: https://censor.net/ua/v3570678
Це ж було вже™
Згадалося: "плідний серпень, гарячий травень, активний грудень"
показати весь коментар
26.08.2025 19:36 Відповісти
+4
Знов обнюхався .
показати весь коментар
26.08.2025 19:33 Відповісти
Малюк, далебі, переконував, що операції проти детективів НАБУ з вилучення НРСД проти самого ЕрЗе, Міндіча, Черношова та інших наближених тіл, також є захисними...
показати весь коментар
26.08.2025 19:23 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 19:24 Відповісти
"Фламінго" - то те саме, що мільярдний ліс, 4 штуки баксів вчителчям, скумбрія по 8, мегават електроенергії та інше. До "Нептунів" Боневтік Позорний має справу тільки в тій площині, що їх знищив.
показати весь коментар
26.08.2025 20:30 Відповісти
ти, не віриш у нев'їбенну підтримку найдосвідченішого?
якийсь ти не позитивний.....
показати весь коментар
26.08.2025 20:34 Відповісти
і потім схоже у ЗЕ пішов нефільтрований потік свідомості

1) напевно в реченні " Також - Василь Малюк, голова Служби безпеки України." ЗЕ сам собі нагадує, хто керує СБУ.

2) а це "з дипломатичною командою - МЗС, Офіс, УСІ."
В МЗС дипломати ще лишилися, то правда.
Проте які в ОПі д'єрмакові дипломати також відомо.
А що воно за УСІ - українська спілка імбецилів

3) а "Готуємо нові контакти з лідерами країн-партнерів." означає, що старі контакти вже із ЗЕ навіть по телефону не спілкуються, бо він їх за@бав остаточно
показати весь коментар
26.08.2025 20:08 Відповісти
То ж недавно про мир розмовляли і якісь зустрічі проводили!?
показати весь коментар
26.08.2025 19:34 Відповісти
Не лох не хоче миру захисні дії будуть поки кацапи дійдуть за Дніпро злидота виживає за мізерні пенсії та зарплати все йде на війну якій немає кінця і краю даже вступ в ЄС через який точиться війна вже 11років як шлях до луни
показати весь коментар
26.08.2025 19:43 Відповісти
Я ж кажу поки зелені гниди при владі воно можуть красти як не в себе , надавати вишиванки і казати про патріотизм,школи простий солдат гине в окопах через недостачі ***********, тепловізорів, "дронів від держави" ( звучить вже як знущання).
показати весь коментар
26.08.2025 19:55 Відповісти
В армію іди, у презедентах від тебе нема користі!
показати весь коментар
26.08.2025 19:56 Відповісти
Нах он там нужен. Бедоносец
показати весь коментар
26.08.2025 20:07 Відповісти
А нах я там потрібен, під 60. А не відпускають.
показати весь коментар
26.08.2025 20:09 Відповісти
а як йому матюгальник до матюгальника приклепати і нехай 24 на 7 гундосить на рашистів прямо на нулі? 🤮🤮🤮

чи це прирівнюється до катувань?
показати весь коментар
26.08.2025 20:16 Відповісти
Вава вам "нє лох какойто", він обрав батальйон "Юзік"...
показати весь коментар
26.08.2025 20:12 Відповісти
Захисничок, хрінів!
показати весь коментар
26.08.2025 20:04 Відповісти
Головне, що я почув: ваші діти українці, будуть стояти в чистих полях, без належних фортифікацій, звхисту і ракет, бо гроші мої друзі вкрали, а для підготовки до зими кабмін має зустрітися з партнерами і випросити милостиню - газ, електроенергію, бензин, продукти, гроші.., вони ж не відмовлять, вони не залишіть українців один на один з бідою, хоча це все мав забезпечити президен з наших русурсів.
показати весь коментар
26.08.2025 20:11 Відповісти
Геть обкуреного ішака! Чмо не в адикваті та строчить з папірця дєрмака.
показати весь коментар
26.08.2025 20:18 Відповісти
 
 