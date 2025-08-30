К расследованию убийства Парубия привлечена СБУ, - Зеленский. ВИДЕО
В расследовании убийства нардепа, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия задействованы все необходимые силы.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Так, президент отметил, что регулярно докладывают правоохранители - министр внутренних дел и Генеральный прокурор.
"Расследуют обстоятельства убийства Андрея Парубия. Много сил задействовано - все, которые необходимы. Преступление было тщательно подготовлено. Но делается все для раскрытия этого преступления", - говорится в сообщении.
Зеленский добавил, что говорил также с главой СБУ Василием Малюком.
"Служба безопасности Украины привлечена к расследованию. Поручил безотлагательно представлять нашему обществу проверенную информацию.
Мои соболезнования родным и близким, друзьям Андрея Парубия. Вечная память!" - написал президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Україні два окремих напрямки роботи СБУ ?
Проте сам Зєлємой влаштовував істерики "Нє трогайтє мою сємью!!!", коли почали цитувати "патріотичні" заяви його батька, або згадували Скумбрію.
от і все!
все що сбу, законом засекречено!
стерненка сбу охороняє!
і притулу?
майбутнього президента?
сбу - то *******.
чи сам попригав?
мразота...
Контроль вакцинації
25 липня 2020 року президент Володимир Зеленський https://www.president.gov.ua/news/prezident-kontrolyuye-shob-********-bula-sered-pershih-krayi-62429 заявив, що контролює, аби Україна була серед перших країн, які матимуть змогу придбати вакцину проти коронавірусу, коли її винайдуть.
Втім, вакцинація в Україні розпочалася лише у лютому 2021 року, коли більшість країн вже кілька місяців щеплювали своїх громадян. Випередили Україну в цьому питанні і такі країни, як Гвінея, Чилі, Єгипет, Зімбабве.
Контроль на сході
«Президент Володимир Зеленський тримає під особистим контролем ситуацію з убивством військового медика та пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця в районі Зайцевого Донецької області», - про це йшлося https://www.president.gov.ua/news/na-vikonannya-zavdannya-glavi-derzhavi-golovnokomanduvach-zs-62265 офіційному повідомленні14 липня 2020 року
Одним із загиблих тоді виявився сержант Ярослав Журавель, саме та людина, яка на оприлюдненому відео з коптера надає собі допомогу. Він був живим, але помер, так і не евакуйований з поля бою.
Президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя, виведені з заблокованого російськими військами заводу "Азовсталь", мають бути звільнені за процедурою обміну.
Джерело: Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам
Пряма мова: "Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування передало все це всім заблокованим на "Азовсталі"...
Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, "Червоний хрест", Російська Федерація, що вони (бійці) будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну.
«Міграція» сміття річкою до Угорщини
Володимир Зеленський також брав під контроль проблему сплаву закарпатського сміття до Угорщини річкою Тиса.
https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-dav-zavdannya-operativno-dopomagati-meshkancy-61793 Пожежі на Луганщині
Під особистий контроль Володимир Зеленський брав і допомогу постраждалим від пожеж на Луганщині. Уряд оперативно виділив кошти: тим, хто втратив житло, призначили 300 тисяч гривень допомоги, за пошкоджений будинок - 50 тисяч гривень на ремонт.
Втім, не всі змогли отримати ці гроші, до організації «Восток SOS» за допомогою зверталося чимало людей, продовжують звертатися і досі.
Проблема полягає в документальному оформленні, адже у селах люди не завжди оформлювали спадщину належним чином, пояснює юрист організації «Восток SOS» Сергій Шпилєвой.
зара ми разом всю ту кацапняву срань вимоємо
бо "злочинам" по відношенню до лайна типу Гордона доблєсне дермаківське СБУ запобігає по кілька разів на рік, а коли ситуація дійсно потребує допомоги, то ні ментів ні СБУ не знайдеш "днем з вогнем"..
дайте, нарешті вже, Українцям доступ до легальної-безгеморойної зброї - може й тИ колись подякуєш свідомим Громадянам, які врятують тебе чи ще якесь владне лано..
Зевлада працює по принципу - розділяй українській народ в самі небезпечні для України часи.