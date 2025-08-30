К расследованию убийства Парубия привлечена СБУ, - Зеленский. ВИДЕО

В расследовании убийства нардепа, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия задействованы все необходимые силы.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Так, президент отметил, что регулярно докладывают правоохранители - министр внутренних дел и Генеральный прокурор.

"Расследуют обстоятельства убийства Андрея Парубия. Много сил задействовано - все, которые необходимы. Преступление было тщательно подготовлено. Но делается все для раскрытия этого преступления", - говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что говорил также с главой СБУ Василием Малюком.

"Служба безопасности Украины привлечена к расследованию. Поручил безотлагательно представлять нашему обществу проверенную информацию.



Мои соболезнования родным и близким, друзьям Андрея Парубия. Вечная память!" - написал президент.

