До розслідування вбивства Парубія залучено СБУ, - Зеленський. ВIДЕО

У розслідуванні вбивства нардепа, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія задіяно всі необхідні сили.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Так, президент зазначив, що регулярно доповідають правоохоронці – міністр внутрішніх справ та Генеральний прокурор.

"Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину", - йдеться в повідомленні.

Зеленський додав, що говорив також із головою СБУ Василем Малюком.

"Служба безпеки України залучена до розслідування. Доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію.



Мої співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія. Вічна памʼять!" - написав президент.

