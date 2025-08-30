УКР
До розслідування вбивства Парубія залучено СБУ, - Зеленський. ВIДЕО

У розслідуванні вбивства нардепа, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія задіяно всі необхідні сили.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Так, президент зазначив, що регулярно доповідають правоохоронці – міністр внутрішніх справ та Генеральний прокурор.

"Розслідують обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину", - йдеться в повідомленні.

Зеленський додав, що говорив також із головою СБУ Василем Малюком.

"Служба безпеки України залучена до розслідування. Доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію.

Мої співчуття рідним та близьким, друзям Андрія Парубія. Вічна памʼять!" - написав президент.

Топ коментарі
+31
Головне шоб сами на себе не вийшли.
30.08.2025 17:22 Відповісти
+25
А скільки гнійний "квартал" висміював Парубія. . І навіть приплітав в свої "жарти" його дружину, непублічну людину.

Проте сам Зєлємой влаштовував істерики "Нє трогайтє мою сємью!!!", коли почали цитувати "патріотичні" заяви його батька, або згадували Скумбрію.
30.08.2025 17:25 Відповісти
+18
Та невже? і справа взята під особистий контроль?)
30.08.2025 17:23 Відповісти
краще ФСБ
30.08.2025 17:21 Відповісти
ФБР
30.08.2025 17:41 Відповісти
Точніше до перешкоджання розслідування, в то вийдуть ненароком на те і Буратіно з козирем!
30.08.2025 18:17 Відповісти
А справу на ВасюДвамагазина по випадку погрози вбивства співробітника НАБУ, на здійснення якого недвозначно вказував ВасяДвамагазина вже завершили? Які результати цієї справи?
30.08.2025 18:38 Відповісти
тітішня з сбу зробить масовку щоб вбивцю вивезти?
30.08.2025 17:21 Відповісти
А кращего кадра татарова який всіх чеченців перестріляв у вовиному гардеробі чому не привлекли. Малюк же спеціалзіруеться на опозиціі та охороне коломойского
30.08.2025 17:49 Відповісти
Да і по слідчим НАБУ, все "розслідували"...
30.08.2025 18:13 Відповісти
Пропоную "підняти рука ЗА", хто не сумнівається , що у Татарова є своя СПЕЦспецура саме для таких випадків - за командою Кремля знищувати для збудження хаосу , та за команди з власного Мародерату, знищувати тих, кого вони бояться.
30.08.2025 18:00 Відповісти
Тремтіть кілери!!!
30.08.2025 17:22 Відповісти
Це тих,в СБУ, котрі розстрілюють нахер вбивць при захваті ( приклад вбивства службового побратима Червінського ) - операція Малюка по вбивству вбивць полковника СБУ Воронича в Києві ...

В Україні два окремих напрямки роботи СБУ ?
30.08.2025 17:29 Відповісти
Головне шоб сами на себе не вийшли.
30.08.2025 17:22 Відповісти
Та невже? і справа взята під особистий контроль?)
30.08.2025 17:23 Відповісти
Під контроль Татарова і Міндіча
30.08.2025 18:30 Відповісти
Не вірю жодному слову "найвеличнішого". І в цій історії з вбиством Андрія також.
30.08.2025 17:23 Відповісти
А скільки гнійний "квартал" висміював Парубія. . І навіть приплітав в свої "жарти" його дружину, непублічну людину.

Проте сам Зєлємой влаштовував істерики "Нє трогайтє мою сємью!!!", коли почали цитувати "патріотичні" заяви його батька, або згадували Скумбрію.
30.08.2025 17:25 Відповісти
Буде так як з Фаріон ! Вбили міфични росіяни !
30.08.2025 17:25 Відповісти
ну!
от і все!
все що сбу, законом засекречено!

стерненка сбу охороняє!
і притулу?
майбутнього президента?
30.08.2025 17:27 Відповісти
Вова-мразота! Чому гинуть ті, кого ти боїшся?!
30.08.2025 17:29 Відповісти
До не любить хрипатий Україну та її цвіт!!
30.08.2025 18:20 Відповісти
і знайшли ж сукі зелено-прикакаплені куди вдарити...
сбу - то *******.
30.08.2025 17:34 Відповісти
зелений пугач номер 147
30.08.2025 17:41 Відповісти
30.08.2025 17:48 Відповісти
а не було б відповідного смалика шо б сказав?
чи сам попригав?
мразота...
30.08.2025 17:55 Відповісти
як сказав би мао, зеленому ни хуа сибє гофєну - когда дєло в коґтях сбу, йа спокойєн!
30.08.2025 17:34 Відповісти
Угу, якраз Вова всіх долучить. На кого він ще з Кварталу робив підлу сатиру того і зараз ненавидить. А персонажем був і Парубій. Кличко поки що живий.
30.08.2025 17:35 Відповісти
На жаль гинуть патріоти України і жоден колоборант чи коруціонер .це і є рашиський план денацифікації ,а чому рашиські злочинці і колоборанти не знищуются ? чому сбу перетворилась в філію Банкової?
30.08.2025 17:38 Відповісти
тому що вона вже є філією ФСБ
30.08.2025 17:48 Відповісти
Полковник СБУ Воронич, який керував купою операції проти росіян - був без охорони СБУ. Парубій, глиба українського націоналізму - був без охорони СБУ. Стерненко, провладний пропагандон, який ******* по команді - з охороною СБУ. Приоритети держави.
30.08.2025 17:44 Відповісти
Не держави, а тимчасової Злочинної зериговлади!
30.08.2025 18:22 Відповісти
вах.........чи теэ як його .....вау
30.08.2025 17:45 Відповісти
Служба безпеки покидьків які грабували та грабують Україну,щось будуть розслідувати,ха ха ха ха ха
30.08.2025 17:54 Відповісти
Аякже,пам'ятаємо твої "контролі":
Контроль вакцинації

25 липня 2020 року президент Володимир Зеленський https://www.president.gov.ua/news/prezident-kontrolyuye-shob-********-bula-sered-pershih-krayi-62429 заявив, що контролює, аби Україна була серед перших країн, які матимуть змогу придбати вакцину проти коронавірусу, коли її винайдуть.

Втім, вакцинація в Україні розпочалася лише у лютому 2021 року, коли більшість країн вже кілька місяців щеплювали своїх громадян. Випередили Україну в цьому питанні і такі країни, як Гвінея, Чилі, Єгипет, Зімбабве.

Контроль на сході
«Президент Володимир Зеленський тримає під особистим контролем ситуацію з убивством військового медика та пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця в районі Зайцевого Донецької області», - про це йшлося https://www.president.gov.ua/news/na-vikonannya-zavdannya-glavi-derzhavi-golovnokomanduvach-zs-62265 офіційному повідомленні14 липня 2020 року

Одним із загиблих тоді виявився сержант Ярослав Журавель, саме та людина, яка на оприлюдненому відео з коптера надає собі допомогу. Він був живим, але помер, так і не евакуйований з поля бою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя, виведені з заблокованого російськими військами заводу "Азовсталь", мають бути звільнені за процедурою обміну.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв'ю українським журналістам

Пряма мова: "Хлопці від військових отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя. Військове командування передало все це всім заблокованим на "Азовсталі"...

Далі все залежить від того, що на себе брала ООН, "Червоний хрест", Російська Федерація, що вони (бійці) будуть усі в безпеці і будуть очікувати того чи іншого формату обміну.

«Міграція» сміття річкою до Угорщини

Володимир Зеленський також брав під контроль проблему сплаву закарпатського сміття до Угорщини річкою Тиса.
https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-dav-zavdannya-operativno-dopomagati-meshkancy-61793 Пожежі на Луганщині

Під особистий контроль Володимир Зеленський брав і допомогу постраждалим від пожеж на Луганщині. Уряд оперативно виділив кошти: тим, хто втратив житло, призначили 300 тисяч гривень допомоги, за пошкоджений будинок - 50 тисяч гривень на ремонт.

Втім, не всі змогли отримати ці гроші, до організації «Восток SOS» за допомогою зверталося чимало людей, продовжують звертатися і досі.

Проблема полягає в документальному оформленні, адже у селах люди не завжди оформлювали спадщину належним чином, пояснює юрист організації «Восток SOS» Сергій Шпилєвой.
30.08.2025 17:55 Відповісти
СБУ-Служба Безпеки Украіни. Це вбивство Парубія має якесь відношення до безпеки Украіни? Чи піддате під сумнів професіоналізм МВС. Тоді ***** нам МВС? Об'єднайте і зробіть лише СБУ.🤣
30.08.2025 17:55 Відповісти
Головне не вийти на самих себе..
30.08.2025 17:57 Відповісти
Просто факт: Бужанський ходить з трьома охоронцями…
30.08.2025 18:00 Відповісти
У Парубія теж була охорона і як секретаря РНБО і як у голови Ради. Але зеленский зняв ту охорону.
30.08.2025 18:37 Відповісти
Припускаю, що Парубія вбили спецслужби РФ. З метою залякати патріотичні сили і внести розкол всередині країні: щоб патріоти звинувачували у вбивстві владу. А причин для підозр влада дала більш ніж достатньо. По суті, зе-влада досі грає на руку русні, переслідуючи патріотів.
30.08.2025 18:00 Відповісти
Припустив? Відпочинь. Не фактам , бо ФСБ і зеліки єдині, тому років непобедимі.
30.08.2025 18:04 Відповісти
Якщо вбивають навіть Парубія, то як реагувати іншим, яким не яким опозиціонерам?
30.08.2025 18:02 Відповісти
Зєля, походу, як і всі аніматори, ти не вмієш правильно користуватися послугами СБУ - їх можливості треба залучати ДО, а не після трагедії..
бо "злочинам" по відношенню до лайна типу Гордона доблєсне дермаківське СБУ запобігає по кілька разів на рік, а коли ситуація дійсно потребує допомоги, то ні ментів ні СБУ не знайдеш "днем з вогнем"..
дайте, нарешті вже, Українцям доступ до легальної-безгеморойної зброї - може й тИ колись подякуєш свідомим Громадянам, які врятують тебе чи ще якесь владне лано..
30.08.2025 18:06 Відповісти
ЕрЗе перелякався світового розголосу за цей теракт.
30.08.2025 18:07 Відповісти
ну тоді все буде по схемі: схопимо хто під руку підвернеться та призначимо винним... Доведено справою Червінського, справою Магомедрасулова і т.д..
30.08.2025 18:10 Відповісти
Ця влада - вбивця.
30.08.2025 18:11 Відповісти
Парубія з зелохторату майже ніхто не пам'ятає, а патріотів це вбивство дуже заділо.
Зевлада працює по принципу - розділяй українській народ в самі небезпечні для України часи.
30.08.2025 18:12 Відповісти
Ушльопок брехливий.
30.08.2025 18:20 Відповісти
Тебе зепідер взагалі ніхто не питає..це їх робота..а я ж забув ти очолив роботу..без тебе ну ніяк
30.08.2025 18:31 Відповісти
Геноцід - https://www.youtube.com/watch?v=4Zg6NIUKiNU
30.08.2025 18:42 Відповісти
ця зелена ***** все знову бере під особистий контроль?
ми вже бачили Журавля і нескінчене горе батька.
30.08.2025 18:44 Відповісти
не знаю шо би я зробив, бачити свого сина помирати?
але точно не повірив би в жодне зелене слово...
що і роблю.
30.08.2025 18:50 Відповісти
і шось мені підсказує він перший піде на Банкову! - візьми мене під руку!
діти другий ешелон за спинами батькив - впаде батько? - стане син і донька!
30.08.2025 20:13 Відповісти
Ми добре пам"ятаємо сержанта Журавля.
30.08.2025 19:44 Відповісти
Ще "КВН", АБВГД, ЙоКаЛеМеНе, квартал-95 і дільничого *************** сільської ради забув залучити
30.08.2025 19:44 Відповісти
 
 