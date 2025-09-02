Мы будем отвечать на атаки РФ асимметрично, чтобы Россия точно ощущала последствия своей наглости, - Зеленский. ВИДЕО
В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит отвечать на агрессию РФ асимметрично.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Доклады военных еще с утра. В частности, от командующего Воздушных сил относительно сбивания дронов. Наглость россиян становится все больше: они все чаще днем атакуют Украину десятками ударных дронов.
В ночь на сегодня было 150 дронов, утром - еще больше пятидесяти, вечером еще десятки, и большинство из них - "шахеды". Фактически группы российских дронов в нашем небе - аккомпанемент российским заявлениям из Китая. Откровенное пренебрежение России ко всему, что мир делает ради прекращения войны.
Вчера россияне буквально отрицали то, что говорил Президент Трамп - о встрече лидеров, которая нужна, чтобы закончить войну. На днях в Китае Путин продолжает рассказывать свои байки - будто он в войне не виноват. Как будто его кто-то всегда "заставляет" - воевать, убивать, загонять детей в укрытие, посылать тысячи людей на штурмы наших позиций.
И сейчас видим очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта. Вот только к миру он никак принуждаться не хочет. Россия продолжает наносить удары. Конечно, мы будем отвечать на это. Отвечать в том числе асимметрично, чтобы Россия точно чувствовала последствия своей наглости", - отметил Зеленский.
З одного боку к@ц@пи атакують українців шахедами, а з іншого боку, гарант їх добиває своїми йо🤬ними відосиками.
Володя, зроби вже щось з якістю звуку!
Яке відеозвернення не включиш, всюди голос хрипить.
Неможливо слухати!
Кацапи будуть знищувати електростанції, видобуток газу і жилі будинки, в той час як Україна буде запускати дринчаки по цистернам з паливом - бо воно красиво горить на картинці телемарафону.
Ніт, цивілів не чіпати авжеж як це роблять людожери кацапи.
Та у мене є питання- у рашці у кожному місті є військова частина.
У великих містах їх декілька.
А у цієї військоваї частини є будівлі штабу, казарми.
Цілком легітимні, законні цілі. Цілі легкі бо вони статичні десятиріччями.
Не читав іще щоб якась із цих ВЧ постраждала.
Можеш меблі протерти в бункері вологою ганчіркою.
Але візьми чисту, бо я тебе знаю розпи🤬дяя!
Все одно буде більше толку чим з твого щоденного вечірнього пі🤬єжа.