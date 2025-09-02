РУС
Мы будем отвечать на атаки РФ асимметрично, чтобы Россия точно ощущала последствия своей наглости, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит отвечать на агрессию РФ асимметрично.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Доклады военных еще с утра. В частности, от командующего Воздушных сил относительно сбивания дронов. Наглость россиян становится все больше: они все чаще днем атакуют Украину десятками ударных дронов.

В ночь на сегодня было 150 дронов, утром - еще больше пятидесяти, вечером еще десятки, и большинство из них - "шахеды". Фактически группы российских дронов в нашем небе - аккомпанемент российским заявлениям из Китая. Откровенное пренебрежение России ко всему, что мир делает ради прекращения войны.

Вчера россияне буквально отрицали то, что говорил Президент Трамп - о встрече лидеров, которая нужна, чтобы закончить войну. На днях в Китае Путин продолжает рассказывать свои байки - будто он в войне не виноват. Как будто его кто-то всегда "заставляет" - воевать, убивать, загонять детей в укрытие, посылать тысячи людей на штурмы наших позиций.

Читайте: Макрон и Зеленский проведут встречу 3 сентября в Париже, - СМИ

И сейчас видим очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта. Вот только к миру он никак принуждаться не хочет. Россия продолжает наносить удары. Конечно, мы будем отвечать на это. Отвечать в том числе асимметрично, чтобы Россия точно чувствовала последствия своей наглости", - отметил Зеленский.

Зеленский Владимир (21793) обращение (804)
+10
Коли ми будемо відповідати на атаки РФ асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості?
02.09.2025 20:26
+10
хоч би не пиндів розавий фламінго дітя заката
02.09.2025 20:26
+8
Ось тут він не збрехав. Відповідати дійсно будуть асиметрично - тобто, неспіврозмірно.

Кацапи будуть знищувати електростанції, видобуток газу і жилі будинки, в той час як Україна буде запускати дринчаки по цистернам з паливом - бо воно красиво горить на картинці телемарафону.
02.09.2025 20:37
Коли ми будемо відповідати на атаки РФ асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості?
02.09.2025 20:26
взавтра. ну може після завтра. ну це не точно.
02.09.2025 20:27
ассиметрично відповідати кривими губами, бо від брехні пику перекосило

.
02.09.2025 20:35
Завтрамен сказав, що завтра
02.09.2025 20:39
Не важливо коли, важливо, що точно будем.
02.09.2025 20:54
хоч би не пиндів розавий фламінго дітя заката
02.09.2025 20:26
бригада лікарів до тебе зебіле вже виїхала.
02.09.2025 21:18
та якби ж то виїхала психіатрична допомога...
02.09.2025 22:03
Влупим по рашці чимось важким?
02.09.2025 20:29
Дебелим куском асфальту, "трепещі враг"!
02.09.2025 21:02
Якби відповіли хоча б симетрічно , це було б краще нікуди . Здається асіметрія не у той бік , не тієї системи .
02.09.2025 20:29
Асиметрично це як?

З одного боку к@ц@пи атакують українців шахедами, а з іншого боку, гарант їх добиває своїми йо🤬ними відосиками.

Володя, зроби вже щось з якістю звуку!
Яке відеозвернення не включиш, всюди голос хрипить.
Неможливо слухати!
02.09.2025 20:30
Ну навіщо ви так...

Зелений шум в акустиці - це випадковий шум, який має спектральну густину потужності, що спадає на низьких частотах зі швидкістю -6 дБ на октаву (або -20 дБ на декаду) і залишається приблизно постійною на середніх і високих частотах. Його можна уявити як компроміс між рожевим і білим шумом.

Ключові властивості:

Спектральна густина: Вона приблизно рівна для всіх частот у високочастотному діапазоні, але зменшується на низьких. Це відрізняє його від білого шуму, де густина постійна на всіх частотах.

Сприйняття: Людське вухо сприймає зелений шум як більш природний і м'який, ніж білий шум, оскільки в ньому відсутні різкі, високочастотні компоненти.

Застосування: Через свої характеристики зелений шум використовується для звукомаскування, створення фону для релаксації та медитації, а також у деяких випадках для калібрування аудіосистем. Він може допомогти заглушити інші, більш різкі звуки.
02.09.2025 20:41
02.09.2025 20:30
А чому симетрично не відповідати?
02.09.2025 20:30
новою ракетою - Чорний Асвальт

.
02.09.2025 20:37
Потужні відосики і покладання квітів на місця загибелі людей? Це і є "асиметрично"?
02.09.2025 20:35
Нагластi.
02.09.2025 20:36
Вова пилите гири, они золотые.
02.09.2025 20:36
Ось тут він не збрехав. Відповідати дійсно будуть асиметрично - тобто, неспіврозмірно.

Кацапи будуть знищувати електростанції, видобуток газу і жилі будинки, в той час як Україна буде запускати дринчаки по цистернам з паливом - бо воно красиво горить на картинці телемарафону.
02.09.2025 20:37
Ти за Трампа голосував?Чи ще не маєш громадянства? Дивують мене люди,які втікли з України,але продовжують щось квакать про країну яку покинули назавжди і яка їм пох.
02.09.2025 21:00
Та дійсно. Асиметрично, значить нестандартно, або не так, як отримали. Якщо мається на увазі, що потужніше, то навряд, якщо слабкіше, то чого це рашка відчує наслідки своєї наглості? Тут хоча б симетрично відповідали і то вже б було досягнення, може теж хоч по сотні метрів звільняли.
02.09.2025 21:04
Симетрик,а ти подбав щоб булр чим відповідати?
02.09.2025 21:01
Подбав, - шашликами!
02.09.2025 21:03
Асиметрично- це відкрити кордони для всіх.
02.09.2025 21:04
Та маю надію.
Ніт, цивілів не чіпати авжеж як це роблять людожери кацапи.
Та у мене є питання- у рашці у кожному місті є військова частина.
У великих містах їх декілька.
А у цієї військоваї частини є будівлі штабу, казарми.
Цілком легітимні, законні цілі. Цілі легкі бо вони статичні десятиріччями.
Не читав іще щоб якась із цих ВЧ постраждала.
02.09.2025 21:07
На нари мудака безтолкового!
02.09.2025 21:08
мы- подразумеваю кагал- сидят у банкомата- в окопах украинский народ
02.09.2025 21:10
Та вже давно пора палити будинки і вбивати мирне населення сросії
02.09.2025 21:16
Диви,диви,ба,воно ще й балака!Черговий гундосий відосик.Як же воно задовбало цими обіцянками.Сніданками солов'я корме.Якщо гундосиш про асиметричність то пару ночей запускай по па-раші по 600 дронів.Ти щось про санкції забув-це що гарно в тебе виходить,особливо проти громадян України.Балаболище!
02.09.2025 21:30
открывай ассиметрично новое кладбище дебило-предатель
02.09.2025 21:35
Зніми ще один сезон сватів, або записуй відосики для к@ц@пів на "ісконноузком язіке".
Можеш меблі протерти в бункері вологою ганчіркою.
Але візьми чисту, бо я тебе знаю розпи🤬дяя!
Все одно буде більше толку чим з твого щоденного вечірнього пі🤬єжа.
02.09.2025 21:47
 
 