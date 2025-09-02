Мы будем отвечать на атаки РФ асимметрично, чтобы Россия точно ощущала последствия своей наглости, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит отвечать на агрессию РФ асимметрично.

"Доклады военных еще с утра. В частности, от командующего Воздушных сил относительно сбивания дронов. Наглость россиян становится все больше: они все чаще днем атакуют Украину десятками ударных дронов.

В ночь на сегодня было 150 дронов, утром - еще больше пятидесяти, вечером еще десятки, и большинство из них - "шахеды". Фактически группы российских дронов в нашем небе - аккомпанемент российским заявлениям из Китая. Откровенное пренебрежение России ко всему, что мир делает ради прекращения войны.

Вчера россияне буквально отрицали то, что говорил Президент Трамп - о встрече лидеров, которая нужна, чтобы закончить войну. На днях в Китае Путин продолжает рассказывать свои байки - будто он в войне не виноват. Как будто его кто-то всегда "заставляет" - воевать, убивать, загонять детей в укрытие, посылать тысячи людей на штурмы наших позиций.

И сейчас видим очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта. Вот только к миру он никак принуждаться не хочет. Россия продолжает наносить удары. Конечно, мы будем отвечать на это. Отвечать в том числе асимметрично, чтобы Россия точно чувствовала последствия своей наглости", - отметил Зеленский.