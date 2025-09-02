УКР
Ми будемо відповідати на атаки РФ асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на агресію РФ асиметрично.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Доповіді військових ще від ранку. Зокрема, від командувача Повітряних сил по збиттю дронів. Наглість росіян стає все більшою: вони все частіше вдень атакують Україну десятками ударних дронів.

У ніч на сьогодні було 150 дронів, ранок – ще більше пʼятдесяти, ввечері ще десятки, і більшість з них – "шахеди". Фактично групи російських дронів у нашому небі – акомпанемент російським заявам з Китаю. Відверта зневага Росії до всього, що світ робить заради припинення війни.

Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив Президент Трамп – про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки – начебто він у війні не винний. Наче його хтось завжди "примушує" – воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій.

Читайте: Макрон та Зеленський проведуть зустріч 3 вересня в Парижі, - ЗМІ

І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче. Росія продовжує завдавати ударів. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати в тому числі асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості", - зазначив Зеленський.

Зеленський Володимир (25334) звернення (660)
Коли ми будемо відповідати на атаки РФ асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості?
02.09.2025 20:26 Відповісти
взавтра. ну може після завтра. ну це не точно.
02.09.2025 20:27 Відповісти
ассиметрично відповідати кривими губами, бо від брехні пику перекосило

.
02.09.2025 20:35 Відповісти
Завтрамен сказав, що завтра
02.09.2025 20:39 Відповісти
Не важливо коли, важливо, що точно будем.
02.09.2025 20:54 Відповісти
хоч би не пиндів розавий фламінго дітя заката
02.09.2025 20:26 Відповісти
бригада лікарів до тебе зебіле вже виїхала.
02.09.2025 21:18 Відповісти
Влупим по рашці чимось важким?
02.09.2025 20:29 Відповісти
Дебелим куском асфальту, "трепещі враг"!
02.09.2025 21:02 Відповісти
Якби відповіли хоча б симетрічно , це було б краще нікуди . Здається асіметрія не у той бік , не тієї системи .
02.09.2025 20:29 Відповісти
Асиметрично це як?

З одного боку к@ц@пи атакують українців шахедами, а з іншого боку, гарант їх добиває своїми йо🤬ними відосиками.

Володя, зроби вже щось з якістю звуку!
Яке відеозвернення не включиш, всюди голос хрипить.
Неможливо слухати!
02.09.2025 20:30 Відповісти
Ну навіщо ви так...

Зелений шум в акустиці - це випадковий шум, який має спектральну густину потужності, що спадає на низьких частотах зі швидкістю -6 дБ на октаву (або -20 дБ на декаду) і залишається приблизно постійною на середніх і високих частотах. Його можна уявити як компроміс між рожевим і білим шумом.

Ключові властивості:

Спектральна густина: Вона приблизно рівна для всіх частот у високочастотному діапазоні, але зменшується на низьких. Це відрізняє його від білого шуму, де густина постійна на всіх частотах.

Сприйняття: Людське вухо сприймає зелений шум як більш природний і м'який, ніж білий шум, оскільки в ньому відсутні різкі, високочастотні компоненти.

Застосування: Через свої характеристики зелений шум використовується для звукомаскування, створення фону для релаксації та медитації, а також у деяких випадках для калібрування аудіосистем. Він може допомогти заглушити інші, більш різкі звуки.
02.09.2025 20:41 Відповісти
02.09.2025 20:30 Відповісти
А чому симетрично не відповідати?
02.09.2025 20:30 Відповісти
новою ракетою - Чорний Асвальт

.
02.09.2025 20:37 Відповісти
Потужні відосики і покладання квітів на місця загибелі людей? Це і є "асиметрично"?
02.09.2025 20:35 Відповісти
Нагластi.
02.09.2025 20:36 Відповісти
Вова пилите гири, они золотые.
02.09.2025 20:36 Відповісти
Ось тут він не збрехав. Відповідати дійсно будуть асиметрично - тобто, неспіврозмірно.

Кацапи будуть знищувати електростанції, видобуток газу і жилі будинки, в той час як Україна буде запускати дринчаки по цистернам з паливом - бо воно красиво горить на картинці телемарафону.
02.09.2025 20:37 Відповісти
Ти за Трампа голосував?Чи ще не маєш громадянства? Дивують мене люди,які втікли з України,але продовжують щось квакать про країну яку покинули назавжди і яка їм пох.
02.09.2025 21:00 Відповісти
Та дійсно. Асиметрично, значить нестандартно, або не так, як отримали. Якщо мається на увазі, що потужніше, то навряд, якщо слабкіше, то чого це рашка відчує наслідки своєї наглості? Тут хоча б симетрично відповідали і то вже б було досягнення, може теж хоч по сотні метрів звільняли.
02.09.2025 21:04 Відповісти
Симетрик,а ти подбав щоб булр чим відповідати?
02.09.2025 21:01 Відповісти
Подбав, - шашликами!
02.09.2025 21:03 Відповісти
Асиметрично- це відкрити кордони для всіх.
02.09.2025 21:04 Відповісти
Та маю надію.
Ніт, цивілів не чіпати авжеж як це роблять людожери кацапи.
Та у мене є питання- у рашці у кожному місті є військова частина.
У великих містах їх декілька.
А у цієї військоваї частини є будівлі штабу, казарми.
Цілком легітимні, законні цілі. Цілі легкі бо вони статичні десятиріччями.
Не читав іще щоб якась із цих ВЧ постраждала.
02.09.2025 21:07 Відповісти
На нари мудака безтолкового!
02.09.2025 21:08 Відповісти
мы- подразумеваю кагал- сидят у банкомата- в окопах украинский народ
02.09.2025 21:10 Відповісти
Та вже давно пора палити будинки і вбивати мирне населення сросії
02.09.2025 21:16 Відповісти
Диви,диви,ба,воно ще й балака!Черговий гундосий відосик.Як же воно задовбало цими обіцянками.Сніданками солов'я корме.Якщо гундосиш про асиметричність то пару ночей запускай по па-раші по 600 дронів.Ти щось про санкції забув-це що гарно в тебе виходить,особливо проти громадян України.Балаболище!
02.09.2025 21:30 Відповісти
открывай ассиметрично новое кладбище дебило-предатель
02.09.2025 21:35 Відповісти
 
 