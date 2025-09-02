Ми будемо відповідати на атаки РФ асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на агресію РФ асиметрично.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Доповіді військових ще від ранку. Зокрема, від командувача Повітряних сил по збиттю дронів. Наглість росіян стає все більшою: вони все частіше вдень атакують Україну десятками ударних дронів.

У ніч на сьогодні було 150 дронів, ранок – ще більше пʼятдесяти, ввечері ще десятки, і більшість з них – "шахеди". Фактично групи російських дронів у нашому небі – акомпанемент російським заявам з Китаю. Відверта зневага Росії до всього, що світ робить заради припинення війни.

Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив Президент Трамп – про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки – начебто він у війні не винний. Наче його хтось завжди "примушує" – воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій.

І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче. Росія продовжує завдавати ударів. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати в тому числі асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї наглості", - зазначив Зеленський.