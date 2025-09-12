Директор гимназии на Франковщине троллит коллегу из Киева, которая запрещала ученикам шорты: "Форма одежды – шорты. Ты бы еще шубу надела и шапку ондатровую". ВИДЕО

Ученики и директор Городенковской гимназии имени Антона Крушельницкого на Франковщине записали юмористический ролик, посвященный требованиям к школьной форме учеников и учителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, это попытка учеников и их наставников отреагировать на действия директора киевского лицея №109 имени Тараса Шевченко, которая лично не допускала к урокам учеников в шортах.

По сценарию ролика из Городенки, директор стоит на пороге школы и приказывает всем ученикам заменить штаны на шорты, когда же те переоделись и зашли в классы, то их встретили учителя в шортах. Более того, директорское замечание заработал один из педагогов, который явился на работу в обычных штанах.

Напомним, что 2 сентября учеников гимназии №109 им. Т.Г. Шевченко г. Киева, которые были в шортах директор заведения не допустила на уроки, мотивируя свои действия отсутствием школьной формы.

Из-за инцидента родители обратились к чиновникам с жалобами. Управление образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве государственной администрации сообщило о начале служебного расследования относительно ситуации, когда учеников, одетых в шорты, не пропустили на территорию школы. В свою очередь образовательный омбудсмен Наталья Лещик назвала такую ситуацию нарушением прав детей на образование и безопасность.

