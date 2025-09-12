Директор гимназии на Франковщине троллит коллегу из Киева, которая запрещала ученикам шорты: "Форма одежды – шорты. Ты бы еще шубу надела и шапку ондатровую". ВИДЕО
Ученики и директор Городенковской гимназии имени Антона Крушельницкого на Франковщине записали юмористический ролик, посвященный требованиям к школьной форме учеников и учителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, это попытка учеников и их наставников отреагировать на действия директора киевского лицея №109 имени Тараса Шевченко, которая лично не допускала к урокам учеников в шортах.
По сценарию ролика из Городенки, директор стоит на пороге школы и приказывает всем ученикам заменить штаны на шорты, когда же те переоделись и зашли в классы, то их встретили учителя в шортах. Более того, директорское замечание заработал один из педагогов, который явился на работу в обычных штанах.
Напомним, что 2 сентября учеников гимназии №109 им. Т.Г. Шевченко г. Киева, которые были в шортах директор заведения не допустила на уроки, мотивируя свои действия отсутствием школьной формы.
Из-за инцидента родители обратились к чиновникам с жалобами. Управление образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве государственной администрации сообщило о начале служебного расследования относительно ситуации, когда учеников, одетых в шорты, не пропустили на территорию школы. В свою очередь образовательный омбудсмен Наталья Лещик назвала такую ситуацию нарушением прав детей на образование и безопасность.
На Франківщині можна хоч у трусах, а у Києві дрес-код.
якось, прибігла до нас якась ******* з районо!
з лінійкою виміряли довжину спідниць у старшокласниць!
але, це було в далекому 1985 році!
так шо?
знову в сересер?
в приватних учбових закладах, є правила встановлені адміністрацією. батьки підписують контракт.
в державних школах правила встановлює держава.
покажіть мені пункт правил, що забороняє шорти!!!!!!!
а, оту кончену директрису в смолу та в пір'я і гнати з системи освіти!!!!
агов, зелений дегенерат лісовий!!!!!
мало, страждань нашим дітям? так ще й самодурство якоїсь дебілки терпіти?
а, ота хабалка, то хєр знає шо.
зате з печерська.
там багаті батьки. вони на штори не скидаються.
вони скидаються на відпочинок на океані.
Пропаганда ****** свою роботу зробила, з нікчемного епізоду, якоїсь старенької жіночки, якій адміністратор школи, довірив стояти, аж на задніх воротах!!!
Так воно і робиться, упродовж 34 років в Україні, живуть чужим розумом, ковзаючи по московському лайну!!
Якби ви вчились так, як треба,. То й мудрость би була своя. А то залізете на небо: «І ми не ми, і я не я,. І все ...
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev140.htm
Оці що в шортах в школу йдуть, вони потім в цих шортах і в театр приходять.
Нещодавно бачила своїми очима, як одна дибільна мама дочку до театру привела.
В антракті дала мама доці цілого свіженького огірочка, а доця взяла, та давай хрумтіти на весь зал.
Дякувати богу, що в антракті воно жерти наважилось.
А взагалі театральний дрес код в якому були костюми та сукні, замінили на "бидло дрес код" кальсони, підштанники а в кращому випадку це ЧОРНА сукня і БІЛІ кросівочки.
А тут про шорти в школі...
Здоровий глузд - практичність - легкий не ''квартальний'' гумор - браво.
А ''тикають'' незнайомим або москалі або жертви москальської псевдо-освіти, псевдо-культури і псевдо-виховання.