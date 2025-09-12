РУС
Директор гимназии на Франковщине троллит коллегу из Киева, которая запрещала ученикам шорты: "Форма одежды – шорты. Ты бы еще шубу надела и шапку ондатровую". ВИДЕО

Ученики и директор Городенковской гимназии имени Антона Крушельницкого на Франковщине записали юмористический ролик, посвященный требованиям к школьной форме учеников и учителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятно, это попытка учеников и их наставников отреагировать на действия директора киевского лицея №109 имени Тараса Шевченко, которая лично не допускала к урокам учеников в шортах.

По сценарию ролика из Городенки, директор стоит на пороге школы и приказывает всем ученикам заменить штаны на шорты, когда же те переоделись и зашли в классы, то их встретили учителя в шортах. Более того,  директорское замечание заработал один из педагогов, который явился на работу в обычных штанах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Образовательный омбудсмен Лещик о недопуске детей к обучению из-за отсутствия школьной формы: Это нарушает их права на образование и безопасность. ВИДЕО

Напомним, что 2 сентября учеников гимназии №109 им. Т.Г. Шевченко г. Киева, которые были в шортах директор заведения не допустила на уроки, мотивируя свои действия отсутствием школьной формы.

Из-за инцидента родители обратились к чиновникам с жалобами. Управление образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве государственной администрации сообщило о начале служебного расследования относительно ситуации, когда учеников, одетых в шорты, не пропустили на территорию школы. В свою очередь образовательный омбудсмен Наталья Лещик назвала такую ситуацию нарушением прав детей на образование и безопасность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 1 сентября государство прекратило финансировать 600 школ, в которых осталось менее 45 учеников, - министр Лисовой

+20
Бо кацапам таке не зрозуміти-фуфайка ваше все!
12.09.2025 13:42 Ответить
+12
- А в спідниці можна?
- Можна, якщо це шорти.
12.09.2025 13:20 Ответить
+12
головне правило не здавати на штори !
12.09.2025 13:25 Ответить
Главное шубу в шорты не заправлять.
12.09.2025 13:39 Ответить
Ну взагалі-то у кожного ліцею чи гімназії можуть бути свої вимоги.

На Франківщині можна хоч у трусах, а у Києві дрес-код.
12.09.2025 13:39 Ответить
Пора вже знімати з них бронь. На одну жінку вчителя три чоловіка і явно це ще не всі. Суспільство намагаються переконати, що збільшення в загальноосвітніх школах чоловіків мобілізаційного віку та навіть без педагогічної освіти це тяжка доля освіти. Тяжке "наследіє" Шкарлета С.Н. Однак, по факту 0.75 ставки і вже не треба бігти до Тиси у ластах під попереджувальними пострілами прикордонників, а спокійно робити вигляд, що ти щось там викладаєш. Звісно жінки вчителі з педагогічною освітою заважають, однак є ще креативні і добрі директори.
12.09.2025 13:40 Ответить
1 к 3 ? Звідки інфа?
12.09.2025 13:45 Ответить
"личный сыск" на українську переклади сам
12.09.2025 13:54 Ответить
Зрозумів. Особисте.
12.09.2025 15:18 Ответить
Ні. Колись робота, а тепер хобі.
12.09.2025 15:26 Ответить
Відоси бачили, під якими обговорюємо? Скікі вчителів на відео та якої вони статі?
12.09.2025 14:10 Ответить
Війна, шановний. Це той час коли стать, вік і здоров"я мають значення. Інше "від лукавого".
12.09.2025 14:31 Ответить
Та щось у відео не видно явних "кандидатів у штурмовики", усім добре за 55, вони там небагато "навоюють".
показать весь комментарий
12.09.2025 13:51 Ответить
зато проглядається тенденція
12.09.2025 13:55 Ответить
А той шо без шортів прийшов та не допущений? А охоронець на другому відео? Й там же - кохаючий батько, звісно що заброньований мусар: обличчя неприкметне.
12.09.2025 14:12 Ответить
Директорка ліцею схоже притримується сровдепівських принципів, але при совдепії шорти були елементом піонерської форми.
12.09.2025 13:45 Ответить
Директорка у джинсі має вигляд торгашки з ринку.
12.09.2025 13:48 Ответить
..от цей елемент на Директорці... точно..як на барижній продавчині біляшів на вокзалі...!!! Тут Ви влучили точно у ціль!!!
12.09.2025 14:04 Ответить
Скотиняка, ця жінка поклала на "алтарь" освіти не тільки свою працю, а своє життя і здоров"я. Проявіть повагу.
12.09.2025 14:08 Ответить
точно точно!
якось, прибігла до нас якась ******* з районо!
з лінійкою виміряли довжину спідниць у старшокласниць!
але, це було в далекому 1985 році!

так шо?
знову в сересер?

в приватних учбових закладах, є правила встановлені адміністрацією. батьки підписують контракт.
в державних школах правила встановлює держава.
покажіть мені пункт правил, що забороняє шорти!!!!!!!

а, оту кончену директрису в смолу та в пір'я і гнати з системи освіти!!!!
агов, зелений дегенерат лісовий!!!!!

мало, страждань нашим дітям? так ще й самодурство якоїсь дебілки терпіти?
12.09.2025 14:00 Ответить
Хтосб може без соплів, істерики і відсилок до СРСР пояснити яка проблема в тому, шо діти в спеку прийдуть в школу в шортах?
12.09.2025 14:00 Ответить
..вище дуже влучно підмітили!! Одяг директриси ..це щось дійсно непристойне! От на це увагу треба приділити... щоб Директор школи не виглядала..як вуличний босяк...)))
12.09.2025 14:07 Ответить
вуличний босяк, це стиль та образ життя!
а, ота хабалка, то хєр знає шо.
зате з печерська.
там багаті батьки. вони на штори не скидаються.
вони скидаються на відпочинок на океані.
12.09.2025 14:36 Ответить
.. судячи по вдягненню директриси ....ії Мілан і Мальдіви були відвідані на жовтій маршутці...чи бізнес-рейсом на таксі з Печерська до Троєщини... )))
12.09.2025 15:02 Ответить
Споры о форме глобальные. Нельзя всегда на все смотреть через призму совка. Когда украинцы избавятся от этой дурацкой привычки.
12.09.2025 14:18 Ответить
І потекло, московське лайно по мережу, а московіти совкодрочери, нацьковують дурнів між собою, щоб вони гавкалися і грозлися!!
Пропаганда ****** свою роботу зробила, з нікчемного епізоду, якоїсь старенької жіночки, якій адміністратор школи, довірив стояти, аж на задніх воротах!!!
Так воно і робиться, упродовж 34 років в Україні, живуть чужим розумом, ковзаючи по московському лайну!!

Якби ви вчились так, як треба,. То й мудрость би була своя. А то залізете на небо: «І ми не ми, і я не я,. І все ...

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev140.htm
12.09.2025 14:28 Ответить
Друзі, так це таке виховання, дебильне.
Оці що в шортах в школу йдуть, вони потім в цих шортах і в театр приходять.
Нещодавно бачила своїми очима, як одна дибільна мама дочку до театру привела.
В антракті дала мама доці цілого свіженького огірочка, а доця взяла, та давай хрумтіти на весь зал.
Дякувати богу, що в антракті воно жерти наважилось.
А взагалі театральний дрес код в якому були костюми та сукні, замінили на "бидло дрес код" кальсони, підштанники а в кращому випадку це ЧОРНА сукня і БІЛІ кросівочки.

А тут про шорти в школі...
12.09.2025 14:33 Ответить
Сейчас такие спектакли ставят что закачаешься, у актёров из одежды только носки.
12.09.2025 14:50 Ответить
А казали... український П'ємонт... а цивілізація так і не дійшла туди.
12.09.2025 15:10 Ответить
Городенківська гімназія на Галичині - молодці.
Здоровий глузд - практичність - легкий не ''квартальний'' гумор - браво.
12.09.2025 15:14 Ответить
І ти малядець. Тільки не всім сподобалось.
12.09.2025 15:21 Ответить
''малядець'' міг написати напевно тільки москаль та ще й з москальським ''ніком''.
А ''тикають'' незнайомим або москалі або жертви москальської псевдо-освіти, псевдо-культури і псевдо-виховання.
12.09.2025 16:00 Ответить
В некоторых странах Европы раз в год, парней заставляют одевать юбки, гольфы и прочую лабуду, обосновывают это какой-то солидарностью с женщинами и прочей чушью. И только попробуй не вырядиться как девочка, проблем не оберёшься, так что дураков везде хватает.
12.09.2025 15:22 Ответить
Впадати в крайнощі - помилятись. Було б добре ввести невиличкий курс стилю. Роз`яснити різницю між діловими образами, повсякденими, спортивними та святковими. Все ж таки школа тяжіє більше до ділового стилю. Якщо учні це розуміють, то будуть вдягатись як треба. Якщо ні - то буде вирви око. Треба просто поставити себе на місто вчителя, в якого часами в очах мірихтить від різноманіття барв. З другого боку дивиться на вчителя, в якого що попало в образі - теж нелегко. Вчення вкрай потребує зосередженності, інакше толку не буде. Десь отак.
12.09.2025 15:46 Ответить
А от с приводу поборів в школах таких демонстрацій не влаштовують. Може тому в країні і цвіте корупція. Все починається з дрібниць.
12.09.2025 15:50 Ответить
