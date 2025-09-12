УКР
Директор гімназії на Франківщині тролить коліжанку із Києва, яка забороняла учням шорти: "Форма одягу - шорти. Ти би ше шубу оділа і шапку ондатрову". ВIДЕО

Учні та директор Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького на Франківщині записали гумористичний ролик, який присвячений вимогам до шкільної форми учнів та учителів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, це спроба учнів та їх наставників відреагувати на дії директорки київського ліцею №109 імені Тараса Шевченка, яка особисто не допускала до уроків учнів у шортах.

За сценарієм ролика із Городенки, директор стоїть на порозі школи і наказує усім учням замінити штани на шорти, коли ж ті перевдягнулися і зайшли до класів, то їх зустріли вчителі у шортах. Більше того, на директорське зауваження заробив один із педагогів, який з'явився на роботу у звичайних штанах. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Освітня омбудсменка Лещик про недопуск дітей до навчання через відсутність шкільної форми: Це порушує їхні права на освіту і безпеку. ВIДЕО

Нагадаємо, що 2 вересня учнів гімназії №109 ім. Т.Г. Шевченка м. Києва, які були у шортах директорка закладу недопустила на уроки, мотивуючи свої дії відсутністю шкільної форми.

Через інцидент батьки звернулися до чиновників зі скаргами. Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації повідомило про початок службового розслідування стосовно ситуації, коли учнів, одягнених у шорти, не пропустили на територію школи. Своєю чергою освітня омбудсменка Наталія Лещик назвала таку ситуацію порушенням прав дітей на освіту та безпеку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З 1 вересня держава припинила фінансувати 600 шкіл, у яких залишилося менше 45 учнів, – міністр Лісовий

+22
Бо кацапам таке не зрозуміти-фуфайка ваше все!
12.09.2025 13:42 Відповісти
12.09.2025 13:42 Відповісти
+14
.. а чому Ви у приклад не поставили школи у США..чи Франції? Там хто у чому хоче ..то і приходить. У Японії форма..це ТРАДИЦІЯ!!! Вікова...!! У нас форма....що традиція?.....це наслідок комуністичного стада... щоб ніхто ніде і ніяк не виділявся. Чи може вже забули.... жовтенята у формі...піонери у формі... шкільна форма... військова форма...форма для ув*язнених... Ніяка форма розуму не добавить... і порядку у школі не забезпечить.
12.09.2025 13:41 Відповісти
12.09.2025 13:41 Відповісти
+13
- А в спідниці можна?
- Можна, якщо це шорти.
12.09.2025 13:20 Відповісти
12.09.2025 13:20 Відповісти
Жлобіха. Але як депутат від Слуг Народа- прям, чудова б вийшла...
12.09.2025 13:36 Відповісти
12.09.2025 13:36 Відповісти
Нормально так затролили совкових клуш👍🤣🤣🤣
12.09.2025 13:36 Відповісти
12.09.2025 13:36 Відповісти
Я б у юбці прийшов і тоді подивився що вона скаже.
12.09.2025 13:36 Відповісти
12.09.2025 13:36 Відповісти
Главное шубу в шорты не заправлять.
12.09.2025 13:39 Відповісти
12.09.2025 13:39 Відповісти
Ну взагалі-то у кожного ліцею чи гімназії можуть бути свої вимоги.

На Франківщині можна хоч у трусах, а у Києві дрес-код.
12.09.2025 13:39 Відповісти
12.09.2025 13:39 Відповісти
Пора вже знімати з них бронь. На одну жінку вчителя три чоловіка і явно це ще не всі. Суспільство намагаються переконати, що збільшення в загальноосвітніх школах чоловіків мобілізаційного віку та навіть без педагогічної освіти це тяжка доля освіти. Тяжке "наследіє" Шкарлета С.Н. Однак, по факту 0.75 ставки і вже не треба бігти до Тиси у ластах під попереджувальними пострілами прикордонників, а спокійно робити вигляд, що ти щось там викладаєш. Звісно жінки вчителі з педагогічною освітою заважають, однак є ще креативні і добрі директори.
12.09.2025 13:40 Відповісти
12.09.2025 13:40 Відповісти
1 к 3 ? Звідки інфа?
12.09.2025 13:45 Відповісти
12.09.2025 13:45 Відповісти
"личный сыск" на українську переклади сам
12.09.2025 13:54 Відповісти
12.09.2025 13:54 Відповісти
Зрозумів. Особисте.
12.09.2025 15:18 Відповісти
12.09.2025 15:18 Відповісти
Ні. Колись робота, а тепер хобі.
12.09.2025 15:26 Відповісти
12.09.2025 15:26 Відповісти
Відоси бачили, під якими обговорюємо? Скікі вчителів на відео та якої вони статі?
12.09.2025 14:10 Відповісти
12.09.2025 14:10 Відповісти
Війна, шановний. Це той час коли стать, вік і здоров"я мають значення. Інше "від лукавого".
12.09.2025 14:31 Відповісти
12.09.2025 14:31 Відповісти
Та щось у відео не видно явних "кандидатів у штурмовики", усім добре за 55, вони там небагато "навоюють".
12.09.2025 13:51 Відповісти
12.09.2025 13:51 Відповісти
зато проглядається тенденція
12.09.2025 13:55 Відповісти
12.09.2025 13:55 Відповісти
А той шо без шортів прийшов та не допущений? А охоронець на другому відео? Й там же - кохаючий батько, звісно що заброньований мусар: обличчя неприкметне.
12.09.2025 14:12 Відповісти
12.09.2025 14:12 Відповісти
Директорка ліцею схоже притримується сровдепівських принципів, але при совдепії шорти були елементом піонерської форми.
12.09.2025 13:45 Відповісти
12.09.2025 13:45 Відповісти
Директорка у джинсі має вигляд торгашки з ринку.
12.09.2025 13:48 Відповісти
12.09.2025 13:48 Відповісти
..от цей елемент на Директорці... точно..як на барижній продавчині біляшів на вокзалі...!!! Тут Ви влучили точно у ціль!!!
12.09.2025 14:04 Відповісти
12.09.2025 14:04 Відповісти
Скотиняка, ця жінка поклала на "алтарь" освіти не тільки свою працю, а своє життя і здоров"я. Проявіть повагу.
12.09.2025 14:08 Відповісти
12.09.2025 14:08 Відповісти
точно точно!
якось, прибігла до нас якась ******* з районо!
з лінійкою виміряли довжину спідниць у старшокласниць!
але, це було в далекому 1985 році!

так шо?
знову в сересер?

в приватних учбових закладах, є правила встановлені адміністрацією. батьки підписують контракт.
в державних школах правила встановлює держава.
покажіть мені пункт правил, що забороняє шорти!!!!!!!

а, оту кончену директрису в смолу та в пір'я і гнати з системи освіти!!!!
агов, зелений дегенерат лісовий!!!!!

мало, страждань нашим дітям? так ще й самодурство якоїсь дебілки терпіти?
12.09.2025 14:00 Відповісти
12.09.2025 14:00 Відповісти
Хтосб може без соплів, істерики і відсилок до СРСР пояснити яка проблема в тому, шо діти в спеку прийдуть в школу в шортах?
12.09.2025 14:00 Відповісти
12.09.2025 14:00 Відповісти
..вище дуже влучно підмітили!! Одяг директриси ..це щось дійсно непристойне! От на це увагу треба приділити... щоб Директор школи не виглядала..як вуличний босяк...)))
12.09.2025 14:07 Відповісти
12.09.2025 14:07 Відповісти
вуличний босяк, це стиль та образ життя!
а, ота хабалка, то хєр знає шо.
зате з печерська.
там багаті батьки. вони на штори не скидаються.
вони скидаються на відпочинок на океані.
12.09.2025 14:36 Відповісти
12.09.2025 14:36 Відповісти
.. судячи по вдягненню директриси ....ії Мілан і Мальдіви були відвідані на жовтій маршутці...чи бізнес-рейсом на таксі з Печерська до Троєщини... )))
12.09.2025 15:02 Відповісти
12.09.2025 15:02 Відповісти
Споры о форме глобальные. Нельзя всегда на все смотреть через призму совка. Когда украинцы избавятся от этой дурацкой привычки.
12.09.2025 14:18 Відповісти
12.09.2025 14:18 Відповісти
І потекло, московське лайно по мережу, а московіти совкодрочери, нацьковують дурнів між собою, щоб вони гавкалися і грозлися!!
Пропаганда ****** свою роботу зробила, з нікчемного епізоду, якоїсь старенької жіночки, якій адміністратор школи, довірив стояти, аж на задніх воротах!!!
Так воно і робиться, упродовж 34 років в Україні, живуть чужим розумом, ковзаючи по московському лайну!!

Якби ви вчились так, як треба,. То й мудрость би була своя. А то залізете на небо: «І ми не ми, і я не я,. І все ...

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev140.htm
12.09.2025 14:28 Відповісти
12.09.2025 14:28 Відповісти
Друзі, так це таке виховання, дебильне.
Оці що в шортах в школу йдуть, вони потім в цих шортах і в театр приходять.
Нещодавно бачила своїми очима, як одна дибільна мама дочку до театру привела.
В антракті дала мама доці цілого свіженького огірочка, а доця взяла, та давай хрумтіти на весь зал.
Дякувати богу, що в антракті воно жерти наважилось.
А взагалі театральний дрес код в якому були костюми та сукні, замінили на "бидло дрес код" кальсони, підштанники а в кращому випадку це ЧОРНА сукня і БІЛІ кросівочки.

А тут про шорти в школі...
12.09.2025 14:33 Відповісти
12.09.2025 14:33 Відповісти
Сейчас такие спектакли ставят что закачаешься, у актёров из одежды только носки.
12.09.2025 14:50 Відповісти
12.09.2025 14:50 Відповісти
А казали... український П'ємонт... а цивілізація так і не дійшла туди.
12.09.2025 15:10 Відповісти
12.09.2025 15:10 Відповісти
Городенківська гімназія на Галичині - молодці.
Здоровий глузд - практичність - легкий не ''квартальний'' гумор - браво.
12.09.2025 15:14 Відповісти
12.09.2025 15:14 Відповісти
І ти малядець. Тільки не всім сподобалось.
12.09.2025 15:21 Відповісти
12.09.2025 15:21 Відповісти
''малядець'' міг написати напевно тільки москаль та ще й з москальським ''ніком''.
А ''тикають'' незнайомим або москалі або жертви москальської псевдо-освіти, псевдо-культури і псевдо-виховання.
12.09.2025 16:00 Відповісти
12.09.2025 16:00 Відповісти
В некоторых странах Европы раз в год, парней заставляют одевать юбки, гольфы и прочую лабуду, обосновывают это какой-то солидарностью с женщинами и прочей чушью. И только попробуй не вырядиться как девочка, проблем не оберёшься, так что дураков везде хватает.
12.09.2025 15:22 Відповісти
12.09.2025 15:22 Відповісти
Впадати в крайнощі - помилятись. Було б добре ввести невиличкий курс стилю. Роз`яснити різницю між діловими образами, повсякденими, спортивними та святковими. Все ж таки школа тяжіє більше до ділового стилю. Якщо учні це розуміють, то будуть вдягатись як треба. Якщо ні - то буде вирви око. Треба просто поставити себе на місто вчителя, в якого часами в очах мірихтить від різноманіття барв. З другого боку дивиться на вчителя, в якого що попало в образі - теж нелегко. Вчення вкрай потребує зосередженності, інакше толку не буде. Десь отак.
12.09.2025 15:46 Відповісти
12.09.2025 15:46 Відповісти
А от с приводу поборів в школах таких демонстрацій не влаштовують. Може тому в країні і цвіте корупція. Все починається з дрібниць.
12.09.2025 15:50 Відповісти
12.09.2025 15:50 Відповісти
