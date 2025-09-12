Директор гімназії на Франківщині тролить коліжанку із Києва, яка забороняла учням шорти: "Форма одягу - шорти. Ти би ше шубу оділа і шапку ондатрову". ВIДЕО

Учні та директор Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького на Франківщині записали гумористичний ролик, який присвячений вимогам до шкільної форми учнів та учителів.

Ймовірно, це спроба учнів та їх наставників відреагувати на дії директорки київського ліцею №109 імені Тараса Шевченка, яка особисто не допускала до уроків учнів у шортах.

За сценарієм ролика із Городенки, директор стоїть на порозі школи і наказує усім учням замінити штани на шорти, коли ж ті перевдягнулися і зайшли до класів, то їх зустріли вчителі у шортах. Більше того, на директорське зауваження заробив один із педагогів, який з'явився на роботу у звичайних штанах.

Нагадаємо, що 2 вересня учнів гімназії №109 ім. Т.Г. Шевченка м. Києва, які були у шортах директорка закладу недопустила на уроки, мотивуючи свої дії відсутністю шкільної форми.

Через інцидент батьки звернулися до чиновників зі скаргами. Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації повідомило про початок службового розслідування стосовно ситуації, коли учнів, одягнених у шорти, не пропустили на територію школи. Своєю чергою освітня омбудсменка Наталія Лещик назвала таку ситуацію порушенням прав дітей на освіту та безпеку.

