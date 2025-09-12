Директор гімназії на Франківщині тролить коліжанку із Києва, яка забороняла учням шорти: "Форма одягу - шорти. Ти би ше шубу оділа і шапку ондатрову". ВIДЕО
Учні та директор Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького на Франківщині записали гумористичний ролик, який присвячений вимогам до шкільної форми учнів та учителів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ймовірно, це спроба учнів та їх наставників відреагувати на дії директорки київського ліцею №109 імені Тараса Шевченка, яка особисто не допускала до уроків учнів у шортах.
За сценарієм ролика із Городенки, директор стоїть на порозі школи і наказує усім учням замінити штани на шорти, коли ж ті перевдягнулися і зайшли до класів, то їх зустріли вчителі у шортах. Більше того, на директорське зауваження заробив один із педагогів, який з'явився на роботу у звичайних штанах.
Нагадаємо, що 2 вересня учнів гімназії №109 ім. Т.Г. Шевченка м. Києва, які були у шортах директорка закладу недопустила на уроки, мотивуючи свої дії відсутністю шкільної форми.
Через інцидент батьки звернулися до чиновників зі скаргами. Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації повідомило про початок службового розслідування стосовно ситуації, коли учнів, одягнених у шорти, не пропустили на територію школи. Своєю чергою освітня омбудсменка Наталія Лещик назвала таку ситуацію порушенням прав дітей на освіту та безпеку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На Франківщині можна хоч у трусах, а у Києві дрес-код.
якось, прибігла до нас якась ******* з районо!
з лінійкою виміряли довжину спідниць у старшокласниць!
але, це було в далекому 1985 році!
так шо?
знову в сересер?
в приватних учбових закладах, є правила встановлені адміністрацією. батьки підписують контракт.
в державних школах правила встановлює держава.
покажіть мені пункт правил, що забороняє шорти!!!!!!!
а, оту кончену директрису в смолу та в пір'я і гнати з системи освіти!!!!
агов, зелений дегенерат лісовий!!!!!
мало, страждань нашим дітям? так ще й самодурство якоїсь дебілки терпіти?
а, ота хабалка, то хєр знає шо.
зате з печерська.
там багаті батьки. вони на штори не скидаються.
вони скидаються на відпочинок на океані.
Пропаганда ****** свою роботу зробила, з нікчемного епізоду, якоїсь старенької жіночки, якій адміністратор школи, довірив стояти, аж на задніх воротах!!!
Так воно і робиться, упродовж 34 років в Україні, живуть чужим розумом, ковзаючи по московському лайну!!
Якби ви вчились так, як треба,. То й мудрость би була своя. А то залізете на небо: «І ми не ми, і я не я,. І все ...
http://litopys.org.ua/shevchenko/shev140.htm
Оці що в шортах в школу йдуть, вони потім в цих шортах і в театр приходять.
Нещодавно бачила своїми очима, як одна дибільна мама дочку до театру привела.
В антракті дала мама доці цілого свіженького огірочка, а доця взяла, та давай хрумтіти на весь зал.
Дякувати богу, що в антракті воно жерти наважилось.
А взагалі театральний дрес код в якому були костюми та сукні, замінили на "бидло дрес код" кальсони, підштанники а в кращому випадку це ЧОРНА сукня і БІЛІ кросівочки.
А тут про шорти в школі...
Здоровий глузд - практичність - легкий не ''квартальний'' гумор - браво.
А ''тикають'' незнайомим або москалі або жертви москальської псевдо-освіти, псевдо-культури і псевдо-виховання.