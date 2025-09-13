РУС
7 798 41

Две пусковые установки российского ОТРК "Искандер" развернуты на трассе недалеко от границы с Польшей в Калининградской области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой видно две пусковые установки российского ОТРК "Искандер" развернутые на автомобильной трассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации отмечает, что комплексы в боевом порядке сняты на автомобильной трассе в Калининградской области РФ вблизи границы с Польшей.

"ВС РФ выставили ОТРК "Искандер" на трассе в Калининградской области недалеко от польской границы", - отмечается в комментарии к видео.

Автор: 

Топ комментарии
+31
Що руда собака за Байдена такого не було.
13.09.2025 14:36 Ответить
+31
13.09.2025 14:39 Ответить
+15
Дешевий понт
13.09.2025 14:36 Ответить
Що руда собака за Байдена такого не було.
13.09.2025 14:36 Ответить
Точняк
13.09.2025 14:37 Ответить
13.09.2025 14:39 Ответить
Дешевий понт
13.09.2025 14:36 Ответить
Прилет беспилотников в воздушное пространство Польши - это «часть стратегии «нарезки салями», призванной проверить решимость Запада». Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на партнера консалтинговой компании по управлению рисками PRISM Strategic Intelligence Бенджамина Годвина.

CNBC так описывает тактику «нарезки салями»: «серия постепенных шагов для укрепления собственных стратегических позиций без провокации масштабного ответного противодействия».
13.09.2025 14:39 Ответить
А все по Українському сценарію 2022 року.
Спочатку були військові маневри, а потім: "...ой, а мы буряты немножко с колонной танков и бронемашин заблудилися, а где тут дарога на Кийов, га?!?", що ще раз підтверджує про рішучі наміри кремля роз'язати війну з Європейським Союзм за для ізоляції та знесилення України в плані підтримки Західних партнерів!
13.09.2025 14:53 Ответить
Можуть потім пропонувати залишити Польшу та Європу в спокою в обмін на свої можливості робити з Україною що захочуть. І, щоб Європа їм не заважала. Такий от обмін.
13.09.2025 15:46 Ответить
Помилковий висновок. Путіну потрібно залякати Європу, а від того як вона буде реагувати залежить чи захоче він їх топтати чи тільки нас.
13.09.2025 16:30 Ответить
Якби с Польщі прилетіли бпла потім іскандерам,сказать то помилка прикра вийшла 🤷
13.09.2025 15:49 Ответить
Вони запустять ці ракети через територію європи по нам. це не понт. рашка перевірила що європка нічого збивати не буде. а звідти по західним областям ближче стріляти.
13.09.2025 15:46 Ответить
+💯 👍🏿!

лякають жирних європейських бакланів

.
13.09.2025 16:43 Ответить
Хто б міг подумати, коли дивився "Термінатора", що штучний інтелект реально може бути загрозою для провокування війни.
13.09.2025 14:41 Ответить
Провокують війною створіння без інтелекту, що сидять в кремлі.
13.09.2025 14:49 Ответить
не всі можуть просто заскринить фото шоб потім його загуглить та подивитись як виглядає оригінал )) так можно інстасамочок та коє-какєрів обломувати ))
13.09.2025 14:55 Ответить
Чудовою відповіддю кацапам від нато, на провокацію з бпла і ото цими демонстраціями, булоб наведення (координати) на ці установки (базу) українських бпла, які б пролетіли через польшу і вразили цілі в калінінградській обл.
13.09.2025 14:41 Ответить
Ось це б було реально супер!
Русні після такого холодного душу стало б зась брязкати зброєю перед ЄС!
13.09.2025 14:54 Ответить
Щоб там не казали, як би в подальшому не розгортались події, а судячи по останніх інцидентах із залітом рашистських дронів, розготранням ОТРК "Іскандер" біля кордону з Польщею, раша-параша ніколи не відступиться від втілення своїх імперських планів щодо реінкарнації срср та підкорення цивілізованої Європи, і може розпочати реальне вторгнення! Це їй потрібно для ізоляції і захоплення всієї території України, про що відкрито говорить бункерне пуйло!
А тому, Польщі доведеться мобілізовуватись, готуватися до більш серйозних посувань з боку неадекватного бункерного пуйла, що вже зовсім з катушок злетіло у тому своєму смердючому логові у скелі, інакше вона стане наступною територією для вторгнення, хоча і є членом НАТО.
13.09.2025 14:49 Ответить
явная демострация !!! можно подумать больше нет места ??? прямо на дороге надо )))) пиз....юки !!!
13.09.2025 14:52 Ответить
Нема там українських безпілотників. Був би ще той феєрверг...
13.09.2025 14:53 Ответить
Який може бути фойєрверг с резиного гандона? Правда ве-е-е-ликого.
13.09.2025 16:11 Ответить
14+9+20+25=68.

Завтра о 4-й ранку вторгнення.
13.09.2025 14:55 Ответить
Ага!
13.09.2025 15:06 Ответить
НАТА заплющить очі, навіть якщо ракети полетять у сторону НАТО, вони скажуть це була помилка! І Трамп підтвердить!
13.09.2025 14:58 Ответить
"Таваріщь путін, єто чудовіщна ошипка !"

.
13.09.2025 16:45 Ответить
U poliakov na eto otvet 500 Himars sistem s ATACMS , i 300 korejskix sistem K239 Chunmoo te takze na 300 kilometrov bjut
13.09.2025 15:04 Ответить
Нічого страшного, то вони помилково розгорнули пускові.
13.09.2025 15:05 Ответить
Фламінго туди дістає?
13.09.2025 15:15 Ответить
Виробник "Фламінго" ще нещодавно працював в кіноіндустрії.
У Fire Point нема жодних виробничих потужностей, необхідних для військового виробництва.

Це фіктивна компанія для перенаправлення коштів від партнерів в кишеню співвітчизника Зеленського і Коломойського на прізвище Міндіч.
Тому "Фламінго" - це фейк.
13.09.2025 17:22 Ответить
Чудово!! Скоріше б вже полетіли на ,,кожний дюйм будемо захищатимо"!!
13.09.2025 15:34 Ответить
Ідеальна ціль для фпв-дрона., а головне- хто?, чий дрон?, йух його знає...
13.09.2025 15:43 Ответить
ОСЬ МАДЯРУ РОБОТИ ПРИВАЛІЛО
А на ракетах і безпилотниках написати « повернить Кенинсберг « чи « за Польщу»
13.09.2025 15:45 Ответить
Хіба НАТО не може накрити РЕБами всю східну Прусію та санкт-ленінградську область, разом з західною частиною брср?
Хай побудуть без зв'язку та інтернету.
13.09.2025 15:47 Ответить
Жаль, що коли дійсно пуйло піде на Польщу, то Україну воно менше терзати не стане... Якийсь упир таки нашептав пуйлу, що на країну НАТО краще зараз нападати поки вони ще не зовсім підготувалися до вторгнення.
13.09.2025 15:51 Ответить
..А что, туда какие-нибудь шахеды не могут "заблудиться", этак штук двадцать? )
13.09.2025 15:51 Ответить
Польщу ще не вигнали з нато !?
13.09.2025 15:56 Ответить
Нічого -нічого , якраз НАТО відпрацює маневр "ховайся", "по кущам"та "дави на педалі".
13.09.2025 16:04 Ответить
Нічого крім картини - схоже АІ пошуткував над Цензором...
13.09.2025 16:13 Ответить
Чекати "випадкових" іскандерів у Польщі??
13.09.2025 16:24 Ответить
Krasivaja byla Prusija,do kacapov teper vojenim poligonom stal.Proslije vyxodnije byl kurskoj kose litovskoj storone v Nide.mnogo vydel po trase s ******** jexali nemeckix soldat s texnikoj,kolona za kolonoj sla.Oni tut do konca nojabria budet Litve na ucenijax.
13.09.2025 16:25 Ответить
У поляків є можливість "випадково" в'є...бати по ним чимось з Ф-16 під час "навчань з ппо", до прикладу. Одна біда, не має те "паньство гонорове" яєць...
13.09.2025 16:46 Ответить
А поляки без допомоги від НАТО потягнуть війну проти кацапів?
Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що допомоги не буде.
Тому яєць нема не в поляків, а у США. Це США обрали президентом найсильнішої країни світу - підстилку всесвітнього тероризму.
13.09.2025 17:24 Ответить
 
 