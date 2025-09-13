Две пусковые установки российского ОТРК "Искандер" развернуты на трассе недалеко от границы с Польшей в Калининградской области. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой видно две пусковые установки российского ОТРК "Искандер" развернутые на автомобильной трассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации отмечает, что комплексы в боевом порядке сняты на автомобильной трассе в Калининградской области РФ вблизи границы с Польшей.
"ВС РФ выставили ОТРК "Искандер" на трассе в Калининградской области недалеко от польской границы", - отмечается в комментарии к видео.
CNBC так описывает тактику «нарезки салями»: «серия постепенных шагов для укрепления собственных стратегических позиций без провокации масштабного ответного противодействия».
Спочатку були військові маневри, а потім: "...ой, а мы буряты немножко с колонной танков и бронемашин заблудилися, а где тут дарога на Кийов, га?!?", що ще раз підтверджує про рішучі наміри кремля роз'язати війну з Європейським Союзм за для ізоляції та знесилення України в плані підтримки Західних партнерів!
лякають жирних європейських бакланів
.
Русні після такого холодного душу стало б зась брязкати зброєю перед ЄС!
А тому, Польщі доведеться мобілізовуватись, готуватися до більш серйозних посувань з боку неадекватного бункерного пуйла, що вже зовсім з катушок злетіло у тому своєму смердючому логові у скелі, інакше вона стане наступною територією для вторгнення, хоча і є членом НАТО.
Завтра о 4-й ранку вторгнення.
.
У Fire Point нема жодних виробничих потужностей, необхідних для військового виробництва.
Це фіктивна компанія для перенаправлення коштів від партнерів в кишеню співвітчизника Зеленського і Коломойського на прізвище Міндіч.
Тому "Фламінго" - це фейк.
А на ракетах і безпилотниках написати « повернить Кенинсберг « чи « за Польщу»
Хай побудуть без зв'язку та інтернету.
Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що допомоги не буде.
Тому яєць нема не в поляків, а у США. Це США обрали президентом найсильнішої країни світу - підстилку всесвітнього тероризму.