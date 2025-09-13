Две пусковые установки российского ОТРК "Искандер" развернуты на трассе недалеко от границы с Польшей в Калининградской области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой видно две пусковые установки российского ОТРК "Искандер" развернутые на автомобильной трассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации отмечает, что комплексы в боевом порядке сняты на автомобильной трассе в Калининградской области РФ вблизи границы с Польшей.

"ВС РФ выставили ОТРК "Искандер" на трассе в Калининградской области недалеко от польской границы", - отмечается в комментарии к видео.

