Дві пускові установки російського ОТРК "Іскандер" розгорнуті на трасі неподалік кордону із Польщею у Калінінградській області. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому видно дві пускові установки російського ОТРК "Іскандер" розгорнуті на автомобільній трасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що комплекси у бойовому порядку зафільмовані на автомобільній трасі у Калінінградській області РФ поблизу кордону із Польщею.
"ЗС РФ виставили ОТРК Іскандер на трасі в Калінінградській області неподалік польського кордону", - зазначається у коментарі до відео.
CNBC так описывает тактику «нарезки салями»: «серия постепенных шагов для укрепления собственных стратегических позиций без провокации масштабного ответного противодействия».
Спочатку були військові маневри, а потім: "...ой, а мы буряты немножко с колонной танков и бронемашин заблудилися, а где тут дарога на Кийов, га?!?", що ще раз підтверджує про рішучі наміри кремля роз'язати війну з Європейським Союзм за для ізоляції та знесилення України в плані підтримки Західних партнерів!
Русні після такого холодного душу стало б зась брязкати зброєю перед ЄС!
А тому, Польщі доведеться мобілізовуватись, готуватися до більш серйозних посувань з боку неадекватного бункерного пуйла, що вже зовсім з катушок злетіло у тому своєму смердючому логові у скелі, інакше вона стане наступною територією для вторгнення, хоча і є членом НАТО.
Завтра о 4-й ранку вторгнення.
А на ракетах і безпилотниках написати « повернить Кенинсберг « чи « за Польщу»