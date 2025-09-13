УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7300 відвідувачів онлайн
Новини Відео Загроза агресії РФ для Європи
4 031 23

Дві пускові установки російського ОТРК "Іскандер" розгорнуті на трасі неподалік кордону із Польщею у Калінінградській області. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому видно дві пускові установки російського ОТРК "Іскандер" розгорнуті на автомобільній трасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що комплекси у бойовому порядку зафільмовані на автомобільній трасі у Калінінградській області РФ поблизу кордону із Польщею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін готовий до нападу на інші країни, - Навроцький

"ЗС РФ виставили ОТРК Іскандер на трасі в Калінінградській області неподалік польського кордону", - зазначається у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пісторіус про заліт російських дронів до Польщі: Бачу "постійну загрозу" з боку РФ

Автор: 

армія рф (18672) Польща (8921) балістичні ракети (467)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
13.09.2025 14:39 Відповісти
+15
Що руда собака за Байдена такого не було.
показати весь коментар
13.09.2025 14:36 Відповісти
+8
Дешевий понт
показати весь коментар
13.09.2025 14:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що руда собака за Байдена такого не було.
показати весь коментар
13.09.2025 14:36 Відповісти
Точняк
показати весь коментар
13.09.2025 14:37 Відповісти
показати весь коментар
13.09.2025 14:39 Відповісти
Дешевий понт
показати весь коментар
13.09.2025 14:36 Відповісти
Прилет беспилотников в воздушное пространство Польши - это «часть стратегии «нарезки салями», призванной проверить решимость Запада». Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на партнера консалтинговой компании по управлению рисками PRISM Strategic Intelligence Бенджамина Годвина.

CNBC так описывает тактику «нарезки салями»: «серия постепенных шагов для укрепления собственных стратегических позиций без провокации масштабного ответного противодействия».
показати весь коментар
13.09.2025 14:39 Відповісти
А все по Українському сценарію 2022 року.
Спочатку були військові маневри, а потім: "...ой, а мы буряты немножко с колонной танков и бронемашин заблудилися, а где тут дарога на Кийов, га?!?", що ще раз підтверджує про рішучі наміри кремля роз'язати війну з Європейським Союзм за для ізоляції та знесилення України в плані підтримки Західних партнерів!
показати весь коментар
13.09.2025 14:53 Відповісти
Хто б міг подумати, коли дивився "Термінатора", що штучний інтелект реально може бути загрозою для провокування війни.
показати весь коментар
13.09.2025 14:41 Відповісти
Провокують війною створіння без інтелекту, що сидять в кремлі.
показати весь коментар
13.09.2025 14:49 Відповісти
не всі можуть просто заскринить фото шоб потім його загуглить та подивитись як виглядає оригінал )) так можно інстасамочок та коє-какєрів обломувати ))
показати весь коментар
13.09.2025 14:55 Відповісти
Чудовою відповіддю кацапам від нато, на провокацію з бпла і ото цими демонстраціями, булоб наведення (координати) на ці установки (базу) українських бпла, які б пролетіли через польшу і вразили цілі в калінінградській обл.
показати весь коментар
13.09.2025 14:41 Відповісти
Ось це б було реально супер!
Русні після такого холодного душу стало б зась брязкати зброєю перед ЄС!
показати весь коментар
13.09.2025 14:54 Відповісти
Щоб там не казали, як би в подальшому не розгортались події, а судячи по останніх інцидентах із залітом рашистських дронів, розготранням ОТРК "Іскандер" біля кордону з Польщею, раша-параша ніколи не відступиться від втілення своїх імперських планів щодо реінкарнації срср та підкорення цивілізованої Європи, і може розпочати реальне вторгнення! Це їй потрібно для ізоляції і захоплення всієї території України, про що відкрито говорить бункерне пуйло!
А тому, Польщі доведеться мобілізовуватись, готуватися до більш серйозних посувань з боку неадекватного бункерного пуйла, що вже зовсім з катушок злетіло у тому своєму смердючому логові у скелі, інакше вона стане наступною територією для вторгнення, хоча і є членом НАТО.
показати весь коментар
13.09.2025 14:49 Відповісти
явная демострация !!! можно подумать больше нет места ??? прямо на дороге надо )))) пиз....юки !!!
показати весь коментар
13.09.2025 14:52 Відповісти
Нема там українських безпілотників. Був би ще той феєрверг...
показати весь коментар
13.09.2025 14:53 Відповісти
14+9+20+25=68.

Завтра о 4-й ранку вторгнення.
показати весь коментар
13.09.2025 14:55 Відповісти
Ага!
показати весь коментар
13.09.2025 15:06 Відповісти
НАТА заплющить очі, навіть якщо ракети полетять у сторону НАТО, вони скажуть це була помилка! І Трамп підтвердить!
показати весь коментар
13.09.2025 14:58 Відповісти
U poliakov na eto otvet 500 Himars sistem s ATACMS , i 300 korejskix sistem K239 Chunmoo te takze na 300 kilometrov bjut
показати весь коментар
13.09.2025 15:04 Відповісти
Нічого страшного, то вони помилково розгорнули пускові.
показати весь коментар
13.09.2025 15:05 Відповісти
Фламінго туди дістає?
показати весь коментар
13.09.2025 15:15 Відповісти
Чудово!! Скоріше б вже полетіли на ,,кожний дюйм будемо захищатимо"!!
показати весь коментар
13.09.2025 15:34 Відповісти
Ідеальна ціль для фпв-дрона., а головне- хто?, чий дрон?, йух його знає...
показати весь коментар
13.09.2025 15:43 Відповісти
ОСЬ МАДЯРУ РОБОТИ ПРИВАЛІЛО
А на ракетах і безпилотниках написати « повернить Кенинсберг « чи « за Польщу»
показати весь коментар
13.09.2025 15:45 Відповісти
 
 