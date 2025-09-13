Дві пускові установки російського ОТРК "Іскандер" розгорнуті на трасі неподалік кордону із Польщею у Калінінградській області. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому видно дві пускові установки російського ОТРК "Іскандер" розгорнуті на автомобільній трасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що комплекси у бойовому порядку зафільмовані на автомобільній трасі у Калінінградській області РФ поблизу кордону із Польщею.

"ЗС РФ виставили ОТРК Іскандер на трасі в Калінінградській області неподалік польського кордону", - зазначається у коментарі до відео.

