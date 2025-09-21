2 328 5
Украинские истребители F-16 сбивают российские ракеты. ВИДЕО
Украинские истребители F-16 сбивают российские ракеты Х-101.
Как сообщает Цензор.НЕТ, редкие кадры ликвидации вражеских целей в украинском небе показали бойцы Воздушных сил. Защитники провели операцию во время одной из последних массированных атак российских террористов.
Мда Цензор , дехвіціт новин ? Вчора це відео було і є у Вас опубліковане 20.09.2025 о 21:46 ..Взяли кінець відоса і вуаля : новина ..В чому прикол ? Враження наче за Пилипків нас вважаєте ..Але якось дубль два нарізки це рівень так собі для інтернет сайту номер 1 в Україні
То чому дивуватися що уламки в когось таки влучать.