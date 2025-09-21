РУС
Украинские истребители F-16 сбивают российские ракеты. ВИДЕО

Украинские истребители F-16 сбивают российские ракеты Х-101.

Как сообщает Цензор.НЕТ, редкие кадры ликвидации вражеских целей в украинском небе показали бойцы Воздушных сил. Защитники провели операцию во время одной из последних массированных атак российских террористов.

Также смотрите: Истребитель F-16 сбивает российский дрон-камикадзе "Shahed-136" ракетой AIM-9. ВИДЕО

Ще чиїсь врятовані життя.
21.09.2025 12:25 Ответить
Мда Цензор , дехвіціт новин ? Вчора це відео було і є у Вас опубліковане 20.09.2025 о 21:46 ..Взяли кінець відоса і вуаля : новина ..В чому прикол ? Враження наче за Пилипків нас вважаєте ..Але якось дубль два нарізки це рівень так собі для інтернет сайту номер 1 в Україні
21.09.2025 12:37 Ответить
Це вони так, строєм по троє і збивають рашистські ракети ?
То чому дивуватися що уламки в когось таки влучать.
21.09.2025 12:44 Ответить
як зв'язані уламки з строєм по троє?
21.09.2025 12:58 Ответить
https://www.testpilot.ru/russia/raduga/kh/55/ В конце 1999 г. 575 крылатых ракет воздушного базирования Х-55 и Х-55СМ было доставлено из Украины в Россию железнодорожным транспортом в счет погашения долга за поставки газа.
21.09.2025 12:58 Ответить
 
 