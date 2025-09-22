РУС
В Москве заметили грузовой самолет над домами. ВИДЕО

Грузовой самолет пролетел на малой высоте над Москвой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне наблюдали пролет борта над своими домами. Видео опубликовали в соцсетях.
В комментариях отметили: "Возможно, прятался от дронов".

Вечером 22 сентября столица РФ Москва и Московская область оказались под атакой неизвестных беспилотников. Прозвучало не менее 10 взрывов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Впервые в истории: поражены два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" и вертолет Ми-8 в оккупированном Крыму, - ГУР. ВИДЕО

Топ комментарии
+14
Шкода що не звалився на будинки падалі!
показать весь комментарий
22.09.2025 22:15 Ответить
+12
Шо йому помішало *********?
показать весь комментарий
22.09.2025 22:16 Ответить
+6
показать весь комментарий
22.09.2025 22:52 Ответить
Шкода що не звалився на будинки падалі!
показать весь комментарий
22.09.2025 22:15 Ответить
А їх ППО, знову пропустила цей дрон з України?!
показать весь комментарий
22.09.2025 23:12 Ответить
Шо йому помішало *********?
показать весь комментарий
22.09.2025 22:16 Ответить
Я думаю від панцирей ховався а не дронів...
показать весь комментарий
22.09.2025 22:18 Ответить
"Мы будем стоять за спинами женщин и детей, не впереди, а сзади и пусть они попробуют стрелять". путин - *****.
показать весь комментарий
22.09.2025 22:22 Ответить
Кхе кхе, печенеги, половцы, рюрик, татары, надули, обвели вокруг пальца, нагло обманули, пук пук, среньк среньк, орешник, ядерка, ната, по плану.
показать весь комментарий
22.09.2025 22:30 Ответить
Ось ти який,бпла самальотнава тіпа.
показать весь комментарий
22.09.2025 22:31 Ответить
11сентября ??? не )))
показать весь комментарий
22.09.2025 22:34 Ответить
Та дай то Бог, дай Бог...
показать весь комментарий
22.09.2025 22:43 Ответить
Я ж говорю..оце...жу...жу..жу не спроста...щось таки відбувається
показать весь комментарий
22.09.2025 22:43 Ответить
)) вібратор в жопі мєдвєдєва спалився
показать весь комментарий
22.09.2025 22:50 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2025 22:52 Ответить
Низько полетів - це до дощу.
показать весь комментарий
22.09.2025 22:48 Ответить
з градом
показать весь комментарий
22.09.2025 23:03 Ответить
Міжнародний аеропорт Копенгагена(Данія) тимчасово призупинив роботу через помічені в повітряному просторі «великі дрони» - Reuters

Повідомляється, що було візуально ідентифіковано від двох до чотирьох БПЛА.
показать весь комментарий
22.09.2025 23:09 Ответить
Не читай ти чужих газет, слухай лише *********!!
показать весь комментарий
22.09.2025 23:14 Ответить
 
 