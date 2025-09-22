В Москве заметили грузовой самолет над домами. ВИДЕО

Грузовой самолет пролетел на малой высоте над Москвой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россияне наблюдали пролет борта над своими домами. Видео опубликовали в соцсетях.

В комментариях отметили: "Возможно, прятался от дронов".

Вечером 22 сентября столица РФ Москва и Московская область оказались под атакой неизвестных беспилотников. Прозвучало не менее 10 взрывов.

