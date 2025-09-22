УКР
У Москві помітили вантажний літак над будинками. ВIДЕО

Вантажний літак пролетів на малій висоті над Москвою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни спостерігали проліт борта над своїми будинками. Відео опублікували в соцмережах.
У коментарях зазначили: "Можливо, ховався від дронів".

Увечері 22 вересня столиця РФ Москва та Московська область опинилися під атакою невідомих безпілотників. Пролунало щонайменше 10 вибухів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вперше в історії: уражено два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" та гелікоптер Мі-8 в окупованому Криму, - ГУР. ВIДЕО

москва (1276) літак (3021) будинки (175) дрони (5660)
Топ коментарі
+14
Шкода що не звалився на будинки падалі!
показати весь коментар
22.09.2025 22:15 Відповісти
+12
Шо йому помішало *********?
показати весь коментар
22.09.2025 22:16 Відповісти
+6
показати весь коментар
22.09.2025 22:52 Відповісти
Шкода що не звалився на будинки падалі!
показати весь коментар
22.09.2025 22:15 Відповісти
А їх ППО, знову пропустила цей дрон з України?!
показати весь коментар
22.09.2025 23:12 Відповісти
Шо йому помішало *********?
показати весь коментар
22.09.2025 22:16 Відповісти
Я думаю від панцирей ховався а не дронів...
показати весь коментар
22.09.2025 22:18 Відповісти
+💯👍🏿!

.
показати весь коментар
22.09.2025 23:58 Відповісти
"Мы будем стоять за спинами женщин и детей, не впереди, а сзади и пусть они попробуют стрелять". путин - *****.
показати весь коментар
22.09.2025 22:22 Відповісти
Кхе кхе, печенеги, половцы, рюрик, татары, надули, обвели вокруг пальца, нагло обманули, пук пук, среньк среньк, орешник, ядерка, ната, по плану.
показати весь коментар
22.09.2025 22:30 Відповісти
Ось ти який,бпла самальотнава тіпа.
показати весь коментар
22.09.2025 22:31 Відповісти
11сентября ??? не )))
показати весь коментар
22.09.2025 22:34 Відповісти
Та дай то Бог, дай Бог...
показати весь коментар
22.09.2025 22:43 Відповісти
Я ж говорю..оце...жу...жу..жу не спроста...щось таки відбувається
показати весь коментар
22.09.2025 22:43 Відповісти
)) вібратор в жопі мєдвєдєва спалився
показати весь коментар
22.09.2025 22:50 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2025 22:52 Відповісти
Низько полетів - це до дощу.
показати весь коментар
22.09.2025 22:48 Відповісти
з градом
показати весь коментар
22.09.2025 23:03 Відповісти
Міжнародний аеропорт Копенгагена(Данія) тимчасово призупинив роботу через помічені в повітряному просторі «великі дрони» - Reuters

Повідомляється, що було візуально ідентифіковано від двох до чотирьох БПЛА.
показати весь коментар
22.09.2025 23:09 Відповісти
Не читай ти чужих газет, слухай лише *********!!
показати весь коментар
22.09.2025 23:14 Відповісти
 
 