У Москві помітили вантажний літак над будинками. ВIДЕО
Вантажний літак пролетів на малій висоті над Москвою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни спостерігали проліт борта над своїми будинками. Відео опублікували в соцмережах.
У коментарях зазначили: "Можливо, ховався від дронів".
Увечері 22 вересня столиця РФ Москва та Московська область опинилися під атакою невідомих безпілотників. Пролунало щонайменше 10 вибухів.
Повідомляється, що було візуально ідентифіковано від двох до чотирьох БПЛА.