РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10148 посетителей онлайн
Новости Видео
4 099 37

Дождь затопил Одессу: транспорт не курсирует, обучение дистанционное, такси под 2000 грн. ВИДЕО+ФОТО

Дождь затопил Одессу, зафиксировано выпадение 1,5 месячной нормы осадков. Чтобы подготовиться к непогоде, еще с вечера, 29 сентября, все коммунальные службы города перевели в усиленный режим работы, сообщает Цензор.НЕТ.

Одесский городской голова 30 сентября Геннадий Труханов провел заседание комиссии ТЭБ и ЧС, развернуты оперативные штабы в районных администрациях, введен План реагирования на чрезвычайные ситуации и определены первоочередные задачи.

Непогода в Одессе

Непогода в Одессе

Непогода в Одессе

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одесской области пограничники задержали 6 мужчин призывного возраста: они ехали в Молдову. ФОТО

Вместе с коммунальщиками в городе работают добровольцы гражданской защиты и спасатели ГСЧС. Они откачивают воду из подтопленных подвалов, помогают эвакуировать транспорт из зон подтопления и следят за критической инфраструктурой.

В связи с усилением непогоды весь общественный электротранспорт остановился еще в 17:30, а движение легкового транспорта в зонах подтоплений ограничено. При необходимости будут открыты оперативные пункты несокрушимости.

Осторожно, ненормативная лексика!

В Одесском горсовете сообщили, что 1 октября учреждения общего среднего образования будут работать в дистанционном формате из-за непогоды. В части школ зафиксировано подтопление классов, групп и укрытий. В то же время власти обещают обеспечить функционирование дежурных групп и классов начальной школы.

Читайте: Разрушен цех и склад готовой продукции винного завода в результате атаки РФ в Одесской области. ФОТОрепортаж

На фоне непогоды существенно выросли тарифы на такси. Если раньше средняя поездка стоила около 150-200 грн, то сейчас заказ иногда обходится в 2000 грн.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

непогода (827) Одесса (8030) Одесская область (3842) подтопление (156) Одесский район (288)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Таксисти місцеві з Фокусіми, під час аварії на станції, гроші не дерли з мешканців, як оті з Одеси, після дощу!!!! Україна і Японія!! Наслідки совдепівського, людина - людині, друг, таваріщ і брат???
показать весь комментарий
30.09.2025 20:17 Ответить
+12
Виходив з дому - дощик був так собі.
Виходжу з гамазину - йде ливеняка піпець який.
Ну що робити - йду додому.
За 50 метрів до нього йду по провулку, бо тротуар залитий водою. Петляю поміж калюж.
Мимо проїзджає автівка. Молодий , років 25 хлопець, зупиняється біля мене, відкриває двері, каже "Сідай - підвезу".
Думаю - сідати в автівку, а потім виходити з неї буду довше, ніж пішком дійду, та ще й салон буде мокрим. Кажу "Дякую - мені тут поруч".
А на душі таки тепліше стало!
показать весь комментарий
30.09.2025 20:25 Ответить
+10
Не зовсім по темі, але: цікаво, яке бидло досі споживає (і пише!) "канал" під назвою "****** адєсса"?

У цих людей хоч дещиця самоповаги є?
показать весь комментарий
30.09.2025 20:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не зовсім по темі, але: цікаво, яке бидло досі споживає (і пише!) "канал" під назвою "****** адєсса"?

У цих людей хоч дещиця самоповаги є?
показать весь комментарий
30.09.2025 20:16 Ответить
не *****, нема такого каналу, провокатор ****
показать весь комментарий
30.09.2025 20:31 Ответить
Є! Назва російською мовою - "ОдеССа".
Але таки проукраїнський.
Хоча мені і не подобається, як вони подають новини.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:34 Ответить
Української влади в Одесі немає! Дороги перекриті для транспорту, люди годинами добираються додому! Потрібно усунути Труханова та ввести військову адміністрацію в Одесі!
показать весь комментарий
30.09.2025 21:03 Ответить
отож... але підари ******* кривляти та накдати...он піськов сказав що багато "николаевцев и одесситов хотят в россию" и від віртуальних патріотів посипались коментарі що "їх треба вислати в россію", а не те що ************ *******
показать весь комментарий
30.09.2025 21:44 Ответить
То запусти відео і розуй очі.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:35 Ответить
ну якщо ти там побачив викривлену назву славетного українського міста, то ти дешевий **дар і очі тобі взагалі не потрібні.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:45 Ответить
Таксисти місцеві з Фокусіми, під час аварії на станції, гроші не дерли з мешканців, як оті з Одеси, після дощу!!!! Україна і Японія!! Наслідки совдепівського, людина - людині, друг, таваріщ і брат???
показать весь комментарий
30.09.2025 20:17 Ответить
Виходив з дому - дощик був так собі.
Виходжу з гамазину - йде ливеняка піпець який.
Ну що робити - йду додому.
За 50 метрів до нього йду по провулку, бо тротуар залитий водою. Петляю поміж калюж.
Мимо проїзджає автівка. Молодий , років 25 хлопець, зупиняється біля мене, відкриває двері, каже "Сідай - підвезу".
Думаю - сідати в автівку, а потім виходити з неї буду довше, ніж пішком дійду, та ще й салон буде мокрим. Кажу "Дякую - мені тут поруч".
А на душі таки тепліше стало!
показать весь комментарий
30.09.2025 20:25 Ответить
правильно - бо потрапив би в тцк.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:54 Ответить
Мені ТЦК повернуло офіцерську книжку, сказавши що я їх не цікавлю.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:59 Ответить
це дивно, бо мого знайомого(офіцера) в 58 зацікавили
показать весь комментарий
30.09.2025 21:41 Ответить
Мені стільки ж.
Напевно - залежить від професії.
В мене була на руках бойова повістка, і я прийшов по ній, але в бригаді сказали що не треба.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:44 Ответить
ну яж кажу дивно, бо в нього спеціальність після військової кафедри "спасатель"
показать весь комментарий
30.09.2025 21:46 Ответить
Кличко!!!!!!
показать весь комментарий
30.09.2025 20:26 Ответить
👍
показать весь комментарий
30.09.2025 20:28 Ответить
Це в Одесі, там Труханов. Чи Кличко вже переїхав кермувати Одесою?
показать весь комментарий
30.09.2025 20:30 Ответить
В труханова хороші відносини з оп а у Кличка-ні.Тому-Кличко,що за *****!!!!!!¡
показать весь комментарий
30.09.2025 21:04 Ответить
Одним таксистам пох - потоп - землетрус - кінець світу - гроші
показать весь комментарий
30.09.2025 20:27 Ответить
Важка спадщина.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:28 Ответить
Одеса - така Одеса. Всі найобують всіх.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:31 Ответить
Блін, ще такого нам не вистачало!
показать весь комментарий
30.09.2025 20:31 Ответить
Як правильно: труха забила ливнестоки, чи Труха забила на ливнестоки?
показать весь комментарий
30.09.2025 20:32 Ответить
громадянин ерефії труханов гарно справляється з обов'язками голови міста...
показать весь комментарий
30.09.2025 20:32 Ответить
А що відбувається на першому фото? Вони намагаються подолати силу Коріоліса?
показать весь комментарий
30.09.2025 20:33 Ответить
У меня сосед весной 22г за свой счёт возил людей с Северной Салтовки на вокзал под обстрелами. А тут ******, извините за мой французский
показать весь комментарий
30.09.2025 20:34 Ответить
Ринкові відносини - попит в десятки разів зріс, а пропозицій більше не стало.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:40 Ответить
З Північної Салтівки возили до евакуаційного потягу і за 1200-1500$.Важкі часи були і люди різні.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:00 Ответить
Мой сосед возил бесплатно
показать весь комментарий
30.09.2025 21:05 Ответить
Жора, плюнь за воротник, люблю шторм. )
показать весь комментарий
30.09.2025 20:41 Ответить
Насците мне на грудь - душа моря просит!
показать весь комментарий
30.09.2025 20:44 Ответить
Очікуй золотий дощ.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:50 Ответить
таксі не товар першої необхідності і не невідкладна допомога. Не влаштовує ціна - не купуй. Я наприклад, не купую речі, які на мою думку занадто дорогі для мене. Чому про чорну ікру ніхто не пише, що дорого стало.
показать весь комментарий
30.09.2025 20:50 Ответить
Чомусь хамон не продається по ціні вареної ковбаси. )
показать весь комментарий
30.09.2025 20:54 Ответить
вже й варена ковбаса по ціні вареної кобваси не продається
показать весь комментарий
30.09.2025 20:56 Ответить
Через пару років у нас всюди будуть такі ціни, незалежно від погоди
показать весь комментарий
30.09.2025 21:03 Ответить
В Одессе любой погодный каприз превращается в городскую катастрофу.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:44 Ответить
 
 