Дождь затопил Одессу: транспорт не курсирует, обучение дистанционное, такси под 2000 грн. ВИДЕО+ФОТО
Дождь затопил Одессу, зафиксировано выпадение 1,5 месячной нормы осадков. Чтобы подготовиться к непогоде, еще с вечера, 29 сентября, все коммунальные службы города перевели в усиленный режим работы, сообщает Цензор.НЕТ.
Одесский городской голова 30 сентября Геннадий Труханов провел заседание комиссии ТЭБ и ЧС, развернуты оперативные штабы в районных администрациях, введен План реагирования на чрезвычайные ситуации и определены первоочередные задачи.
Вместе с коммунальщиками в городе работают добровольцы гражданской защиты и спасатели ГСЧС. Они откачивают воду из подтопленных подвалов, помогают эвакуировать транспорт из зон подтопления и следят за критической инфраструктурой.
В связи с усилением непогоды весь общественный электротранспорт остановился еще в 17:30, а движение легкового транспорта в зонах подтоплений ограничено. При необходимости будут открыты оперативные пункты несокрушимости.
Осторожно, ненормативная лексика!
В Одесском горсовете сообщили, что 1 октября учреждения общего среднего образования будут работать в дистанционном формате из-за непогоды. В части школ зафиксировано подтопление классов, групп и укрытий. В то же время власти обещают обеспечить функционирование дежурных групп и классов начальной школы.
На фоне непогоды существенно выросли тарифы на такси. Если раньше средняя поездка стоила около 150-200 грн, то сейчас заказ иногда обходится в 2000 грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У цих людей хоч дещиця самоповаги є?
Але таки проукраїнський.
Хоча мені і не подобається, як вони подають новини.
Виходжу з гамазину - йде ливеняка піпець який.
Ну що робити - йду додому.
За 50 метрів до нього йду по провулку, бо тротуар залитий водою. Петляю поміж калюж.
Мимо проїзджає автівка. Молодий , років 25 хлопець, зупиняється біля мене, відкриває двері, каже "Сідай - підвезу".
Думаю - сідати в автівку, а потім виходити з неї буду довше, ніж пішком дійду, та ще й салон буде мокрим. Кажу "Дякую - мені тут поруч".
А на душі таки тепліше стало!
Напевно - залежить від професії.
В мене була на руках бойова повістка, і я прийшов по ній, але в бригаді сказали що не треба.