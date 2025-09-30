Дождь затопил Одессу: транспорт не курсирует, обучение дистанционное, такси под 2000 грн. ВИДЕО+ФОТО

Дождь затопил Одессу, зафиксировано выпадение 1,5 месячной нормы осадков. Чтобы подготовиться к непогоде, еще с вечера, 29 сентября, все коммунальные службы города перевели в усиленный режим работы, сообщает Цензор.НЕТ.

Одесский городской голова 30 сентября Геннадий Труханов провел заседание комиссии ТЭБ и ЧС, развернуты оперативные штабы в районных администрациях, введен План реагирования на чрезвычайные ситуации и определены первоочередные задачи.

Вместе с коммунальщиками в городе работают добровольцы гражданской защиты и спасатели ГСЧС. Они откачивают воду из подтопленных подвалов, помогают эвакуировать транспорт из зон подтопления и следят за критической инфраструктурой.

В связи с усилением непогоды весь общественный электротранспорт остановился еще в 17:30, а движение легкового транспорта в зонах подтоплений ограничено. При необходимости будут открыты оперативные пункты несокрушимости.

В Одесском горсовете сообщили, что 1 октября учреждения общего среднего образования будут работать в дистанционном формате из-за непогоды. В части школ зафиксировано подтопление классов, групп и укрытий. В то же время власти обещают обеспечить функционирование дежурных групп и классов начальной школы.

На фоне непогоды существенно выросли тарифы на такси. Если раньше средняя поездка стоила около 150-200 грн, то сейчас заказ иногда обходится в 2000 грн.

