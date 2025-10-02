РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9779 посетителей онлайн
Новости Видео Пленные оккупанты
1 519 11

Оккупант-тувинец сдался в плен украинским пограничникам на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении военнослужащие комендатуры быстрого реагирования Черниговского пограничного отряда взяли в плен 31-летнего гражданина РФ из Республики Тува, с позывным Тайга.

Об этом сообщили в ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Пленный оккупант рассказал, что не проходил военную подготовку и имеет низкий уровень владения русским языком.

По данным ГПСУ, мужчина самостоятельно вышел к украинским пограничникам и сдался, объяснив, что не умеет воевать и не имеет желания участвовать в боевых действиях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники задержали оккупанта в гражданской одежде на Лиманском направлении, - ГПСУ. ВИДЕО

По словам оккупанта, у него двое малолетних детей и когда пришла повестка, пытался скрываться, но его силой забрали в армию страны-агрессора.

После общения с пленным выяснилось, что человек, который упражнялся со стадом баранов в Туве, осознает то, что не поймет его коллега в Кремле: войну, которую начала Россия, надо заканчивать, добавили пограничники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В плен к нацгвардейцам попал белорус, которого заставили подписать контракт с армией РФ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20751) Госпогранслужба (6887) плен (2709) Донецкая область (10895) Покровский район (1043)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Ну і молодець, що сам здавсь. Мабуть тому, що вівчар, постійно на ногах
показать весь комментарий
02.10.2025 16:22 Ответить
+2
Тільки розчленування імперії покладе край війні, а створення мононаціональних держав на її території дасть шанс на мирне життя як каже цей тувинець, якого з його слів рускіє імперці які розпочали цю війну просто з аулу де він випасав худобу забрали на далеку війну, інакше все буде повторюватися як у стрічці мебіуса!
показать весь комментарий
02.10.2025 16:29 Ответить
+1
Нехай Єрдоган родину з раши вивозить цього тувімця
показать весь комментарий
02.10.2025 16:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай Єрдоган родину з раши вивозить цього тувімця
показать весь комментарий
02.10.2025 16:17 Ответить
Ну і молодець, що сам здавсь. Мабуть тому, що вівчар, постійно на ногах
показать весь комментарий
02.10.2025 16:22 Ответить
Не-э, вiн та як i баб Юлька , тупо не хоче воювати.
показать весь комментарий
02.10.2025 16:40 Ответить
Так-так. Всіх "забрали силою". Навіщо показувати цю муйню? Як можна вірити цим потворам?
показать весь комментарий
02.10.2025 16:23 Ответить
Сам же здавсь. Прикордонники прийняли
показать весь комментарий
02.10.2025 16:36 Ответить
Тільки розчленування імперії покладе край війні, а створення мононаціональних держав на її території дасть шанс на мирне життя як каже цей тувинець, якого з його слів рускіє імперці які розпочали цю війну просто з аулу де він випасав худобу забрали на далеку війну, інакше все буде повторюватися як у стрічці мебіуса!
показать весь комментарий
02.10.2025 16:29 Ответить
Одне радуе, що тувинець майже не знае нараисщелепного наречiя. Давай, Тува, зачинай - жгi. СМЕРТЬ ВОРОГАМ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДРУЖБА МЕЖДУ НАРОДАМИ! НЕТ НАРАИСТШОВИНИЗМУ !!!
показать весь комментарий
02.10.2025 16:37 Ответить
Ну, якщо сам вийшов і здався- морду бити не варто було. Ми таким навіть горілки наливали і цигарки давали.
показать весь комментарий
02.10.2025 16:38 Ответить
якщо взяти російських кінорежисерів і чабанів, то відсоток адекватних у чабанів вище.
показать весь комментарий
02.10.2025 16:40 Ответить
показать весь комментарий
02.10.2025 16:48 Ответить
 
 