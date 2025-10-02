Оккупант-тувинец сдался в плен украинским пограничникам на Покровском направлении. ВИДЕО
На Покровском направлении военнослужащие комендатуры быстрого реагирования Черниговского пограничного отряда взяли в плен 31-летнего гражданина РФ из Республики Тува, с позывным Тайга.
Об этом сообщили в ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Пленный оккупант рассказал, что не проходил военную подготовку и имеет низкий уровень владения русским языком.
По данным ГПСУ, мужчина самостоятельно вышел к украинским пограничникам и сдался, объяснив, что не умеет воевать и не имеет желания участвовать в боевых действиях.
По словам оккупанта, у него двое малолетних детей и когда пришла повестка, пытался скрываться, но его силой забрали в армию страны-агрессора.
После общения с пленным выяснилось, что человек, который упражнялся со стадом баранов в Туве, осознает то, что не поймет его коллега в Кремле: войну, которую начала Россия, надо заканчивать, добавили пограничники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль