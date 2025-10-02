Окупант-тувинець здався у полон українським прикордонникам на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку військовослужбовці комендатури швидкого реагування Чернігівського прикордонного загону взяли в полон 31-річного громадянина РФ з Республіки Тува, з позивним Тайга.
Про це повідомили у ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Полонений окупант розповів, що не проходив військовий вишкіл та має низький рівень володіння російською мовою.
За даними ДПСУ, чоловік самостійно вийшов до українських прикордонників і здався, пояснивши, що не вміє воювати та не має бажання брати участь у бойових діях.
Зі слів окупанта, він має двох малолітніх дітей і коли прийшла повістка, намагався переховуватися, але його силоміць забрали в армію країни-агресора.
Після спілкування з полоненим з’ясувалося, що чоловік, який вправлявся зі стадом баранів у Туві, усвідомлює те, що не збагне його колега у Кремлі: війну, яку розпочала Росія, треба закінчувати, додали прикордонники.
