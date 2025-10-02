УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9603 відвідувача онлайн
Новини Відео Полонені окупанти
2 120 13

Окупант-тувинець здався у полон українським прикордонникам на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку військовослужбовці комендатури швидкого реагування Чернігівського прикордонного загону взяли в полон 31-річного громадянина РФ з Республіки Тува, з позивним Тайга.

Про це повідомили у ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Полонений окупант розповів, що не проходив військовий вишкіл та має низький рівень володіння російською мовою.

За даними ДПСУ, чоловік самостійно вийшов до українських прикордонників і здався, пояснивши, що не вміє воювати та не має бажання брати участь у бойових діях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники затримали окупанта в цивільному одязі на Лиманському напрямку, - ДПСУ. ВIДЕО

Зі слів окупанта, він має двох малолітніх дітей і коли прийшла повістка, намагався переховуватися, але його силоміць забрали в армію країни-агресора.

Після спілкування з полоненим з’ясувалося, що чоловік, який вправлявся зі стадом баранів у Туві, усвідомлює те, що не збагне його колега у Кремлі: війну, яку розпочала Росія, треба закінчувати, додали прикордонники. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У полон до нацгвардійців потрапив білорус, якого змусили підписати контракт з армією РФ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18907) Держприкордонслужба ДПСУ (6458) полон (1661) Донецька область (9720) Покровський район (1052)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Ну і молодець, що сам здавсь. Мабуть тому, що вівчар, постійно на ногах
показати весь коментар
02.10.2025 16:22 Відповісти
+6
Тільки розчленування імперії покладе край війні, а створення мононаціональних держав на її території дасть шанс на мирне життя як каже цей тувинець, якого з його слів рускіє імперці які розпочали цю війну просто з аулу де він випасав худобу забрали на далеку війну, інакше все буде повторюватися як у стрічці мебіуса!
показати весь коментар
02.10.2025 16:29 Відповісти
+3
Ну, якщо сам вийшов і здався- морду бити не варто було. Ми таким навіть горілки наливали і цигарки давали.
показати весь коментар
02.10.2025 16:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай Єрдоган родину з раши вивозить цього тувімця
показати весь коментар
02.10.2025 16:17 Відповісти
эрдоган тут каким боком?
показати весь коментар
02.10.2025 17:11 Відповісти
Ну і молодець, що сам здавсь. Мабуть тому, що вівчар, постійно на ногах
показати весь коментар
02.10.2025 16:22 Відповісти
Не-э, вiн та як i баб Юлька , тупо не хоче воювати.
показати весь коментар
02.10.2025 16:40 Відповісти
Так-так. Всіх "забрали силою". Навіщо показувати цю муйню? Як можна вірити цим потворам?
показати весь коментар
02.10.2025 16:23 Відповісти
Сам же здавсь. Прикордонники прийняли
показати весь коментар
02.10.2025 16:36 Відповісти
Тільки розчленування імперії покладе край війні, а створення мононаціональних держав на її території дасть шанс на мирне життя як каже цей тувинець, якого з його слів рускіє імперці які розпочали цю війну просто з аулу де він випасав худобу забрали на далеку війну, інакше все буде повторюватися як у стрічці мебіуса!
показати весь коментар
02.10.2025 16:29 Відповісти
Одне радуе, що тувинець майже не знае нараисщелепного наречiя. Давай, Тува, зачинай - жгi. СМЕРТЬ ВОРОГАМ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДРУЖБА МЕЖДУ НАРОДАМИ! НЕТ НАРАИСТШОВИНИЗМУ !!!
показати весь коментар
02.10.2025 16:37 Відповісти
Ну, якщо сам вийшов і здався- морду бити не варто було. Ми таким навіть горілки наливали і цигарки давали.
показати весь коментар
02.10.2025 16:38 Відповісти
якщо взяти російських кінорежисерів і чабанів, то відсоток адекватних у чабанів вище.
показати весь коментар
02.10.2025 16:40 Відповісти
показати весь коментар
02.10.2025 16:48 Відповісти
Что то он мутит. Мобилизация была осенью 22го, после пошли только добровольцы. Если только из части сбежал и всё это время прятался?
показати весь коментар
02.10.2025 17:22 Відповісти
 
 