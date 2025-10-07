После удара по НПЗ во временно оккупированной Феодосии - километровые очереди на АЗС. ВИДЕО
Огромные очереди из автомобилей на АЗС во временно оккупированной Феодосии, сняли местные жители.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на фоне пожара нефтебазы, который продолжается вторые сутки после атаки украинских дронов, появился дефицит топлива на автозаправочных станциях.
Топ комментарии
+10 Степан Лукашёв
показать весь комментарий07.10.2025 16:57 Ответить Ссылка
+9 Женя Огерок #598163
показать весь комментарий07.10.2025 16:58 Ответить Ссылка
+7 Komunalnyk
показать весь комментарий07.10.2025 16:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
70-е (прошлого века) - доктор наук.
милениум - инженер (максимум м.н.с).
20-ые нашего века - Даша из Телеграмм.
скажите редактору, что 1 км это 1000 м, а не 10 как он думает