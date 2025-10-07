РУС
После удара по НПЗ во временно оккупированной Феодосии - километровые очереди на АЗС. ВИДЕО

Огромные очереди из автомобилей на АЗС во временно оккупированной Феодосии, сняли местные жители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на фоне пожара нефтебазы, который продолжается вторые сутки после атаки украинских дронов, появился дефицит топлива на автозаправочных станциях.

Смотрите также: Защитные сетки от дронов появились на секретном ядерном полигоне РФ. Спутниковые снимки

Ті самі камні... ну, шо ж поробиш, голосуйте далі...
07.10.2025 16:57 Ответить
Немає НПЗ в Феодосії. Тільки нафтобаза.
07.10.2025 16:58 Ответить
В чергу, сукіні діти, в чергу!(с)
07.10.2025 16:57 Ответить
Та в усіх вже дах рве: диктори заговорюються, і навіть не виправляються, пріпіздєнти 3,14здять шо попало, експерти дають прогнози усе страшніші, капець - кінець історії...
07.10.2025 17:10 Ответить
Тут дело в понятии "эксперт"
70-е (прошлого века) - доктор наук.
милениум - инженер (максимум м.н.с).
20-ые нашего века - Даша из Телеграмм.
07.10.2025 17:21 Ответить
Я не про "даш из телеграмм", а як раз про тих, кому за 60: знання і досвід є, але що відбувається в головах "очільників" не розуміють. Хтось з таких експертів сказав, що альцгеймер у тих головах точно є.
07.10.2025 17:39 Ответить
Горить нафтобаза, чому панікують? Нє, якщо заправляються, щоб тікати, то треба "підлити масла"
07.10.2025 17:04 Ответить
07.10.2025 17:24 Ответить
Можливо десь і кілометрові, але на цьому відео я нарахував 14-15 машин у черзі...
07.10.2025 17:24 Ответить
"кілометрові черги"

скажите редактору, что 1 км это 1000 м, а не 10 как он думает
07.10.2025 17:40 Ответить
 
 