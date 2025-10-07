После удара по НПЗ во временно оккупированной Феодосии - километровые очереди на АЗС. ВИДЕО

Огромные очереди из автомобилей на АЗС во временно оккупированной Феодосии, сняли местные жители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на фоне пожара нефтебазы, который продолжается вторые сутки после атаки украинских дронов, появился дефицит топлива на автозаправочных станциях.

