Після удару по НПЗ в тимчасово окупованій Феодосії - кілометрові черги на АЗС. ВIДЕО

Величезні черги з автомобілів на АЗС у тимчасово окупованій Феодосії, зафільмували місцеві жителі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на тлі пожежі нафтобази, яка триває другу добу після атаки українських дронів, з'явився дефіцит пального на автозаправних станціях.

