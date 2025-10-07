Після удару по НПЗ в тимчасово окупованій Феодосії - кілометрові черги на АЗС. ВIДЕО
Величезні черги з автомобілів на АЗС у тимчасово окупованій Феодосії, зафільмували місцеві жителі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на тлі пожежі нафтобази, яка триває другу добу після атаки українських дронів, з'явився дефіцит пального на автозаправних станціях.
