УКР
Після удару по НПЗ в тимчасово окупованій Феодосії - кілометрові черги на АЗС. ВIДЕО

Величезні черги з автомобілів на АЗС у тимчасово окупованій Феодосії, зафільмували місцеві жителі. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на тлі пожежі нафтобази, яка триває другу добу після атаки українських дронів, з'явився дефіцит пального на автозаправних станціях. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували НПЗ в російській Тюмені: пролунали вибухи, є руйнування. ВІДЕО+ФОТО

+10
Ті самі камні... ну, шо ж поробиш, голосуйте далі...
07.10.2025 16:57 Відповісти
+9
Немає НПЗ в Феодосії. Тільки нафтобаза.
07.10.2025 16:58 Відповісти
+7
В чергу, сукіні діти, в чергу!(с)
07.10.2025 16:57 Відповісти
07.10.2025 16:57 Відповісти
07.10.2025 16:57 Відповісти
07.10.2025 16:58 Відповісти
Та в усіх вже дах рве: диктори заговорюються, і навіть не виправляються, пріпіздєнти 3,14здять шо попало, експерти дають прогнози усе страшніші, капець - кінець історії...
07.10.2025 17:10 Відповісти
Тут дело в понятии "эксперт"
70-е (прошлого века) - доктор наук.
милениум - инженер (максимум м.н.с).
20-ые нашего века - Даша из Телеграмм.
07.10.2025 17:21 Відповісти
Я не про "даш из телеграмм", а як раз про тих, кому за 60: знання і досвід є, але що відбувається в головах "очільників" не розуміють. Хтось з таких експертів сказав, що альцгеймер у тих головах точно є.
07.10.2025 17:39 Відповісти
Горить нафтобаза, чому панікують? Нє, якщо заправляються, щоб тікати, то треба "підлити масла"
07.10.2025 17:04 Відповісти
07.10.2025 17:24 Відповісти
Можливо десь і кілометрові, але на цьому відео я нарахував 14-15 машин у черзі...
07.10.2025 17:24 Відповісти
"кілометрові черги"

скажите редактору, что 1 км это 1000 м, а не 10 как он думает
07.10.2025 17:40 Відповісти
Бензин вытек из родной гавани!
07.10.2025 18:57 Відповісти
 
 