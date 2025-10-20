За $12,5 тысяч - за организацию выезда уклонистов в ЕС: на Закарпатье задержан мужчина. ВИДЕО

На Закарпатье остановлена противоправная деятельность, связанная с незаконной переправкой лиц призывного возраста через государственную границу. Мужчина, получивший 12,5 тысяч долларов США за организацию выезда, задержан по дороге к границе.

Подыскивал желающих выехать через соцсети

По данным следствия, 34-летний житель села Билки Хустского района наладил противоправную деятельность, привлекая знакомых из приграничных районов, ориентировавшихся на местности.

Через социальные сети он подыскивал мужчин, желающих выехать за границу, а сообщники налаживали процесс на месте: поселяли мужчин в гостинице и помогали переправлять военнообязанных через госграницу.

Стоимость "услуги" колебалась от 10 до 12 500 тысяч долларов США.

Задержали "на горячем"

Правоохранители задержали мужчину во время поездки к границе - сразу после получения 12,5 тысяч долларов США от военнообязанного, который прибыл из Николаева поездом в Мукачево, где его встретил подозреваемый.

Во время поездки, последний проинструктировал его, относительно места пересечения и вариантов, как уклониться от пограничных нарядов и был сразу разоблачен после передачи средств.

Подозреваемый взят под стражу

Подозреваемому инкриминируется организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По ходатайству прокурора он взят под стражу с альтернативой залога. Устанавливаются другие лица, причастные к совершенному преступлению.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция выступает за усиление ответственности за незаконную переправку людей через границу и продажу трофейного оружия и боеприпасов, в том числе криминалитету.