12,5 тисяч доларів за організацію виїзду ухилянтів до ЄС: На Закарпатті затримано чоловіка. ВIДЕО

На Закарпатті припинено протиправну діяльність, пов’язану з незаконним переправленням осіб призовного віку через державний кордон. Чоловіка, який отримав 12,5 тисяч доларів США за організацію виїзду, затримано дорогою до кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Підшуковував охочих виїхати через соцмережі

За даними слідства, 34-річний мешканець села Білки Хустського району налагодив протиправну діяльність, залучивши знайомих із прикордонних районів, які орієнтувалися на місцевості.

Через соціальні мережі він підшуковував чоловіків, охочих виїхати за кордон, а спільники – налагоджували процес на місці: поселяли чоловіків у готелі та допомагали переправляти військовозобов’язаних через держкордон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Переправляв ухилянтів та сигарети до Румунії: на Закарпатті затримано прикордонника, - ДБР. ФОТОрепортаж

Вартість "послуги" коливалась від 10 до 12 500 тисяч доларів США.

Затримали "на гарячому"

Правоохоронці затримали чоловіка під час поїздки до кордону – одразу після отримання 12,5 тисяч доларів США від військовозобов’язаного, який прибув із Миколаєва потягом до Мукачева, де його зустрів підозрюваний.

Під час поїздки, останній проінструктував його, щодо місця перетину та варіантів, як ухилитись від прикордонних нарядів та був відразу викритий після передачі коштів.

Також дивіться: За $9,2 тис. радив одягнутися у військовий однострій та обіцяв "липові" документи: Затримано військовослужбовця, який переправляв чоловіків до Румунії. ФОТОрепортаж

Підозрюваного взято під варту

Підозрюваному інкриміновано організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За клопотанням прокурора його взято під варту із альтернативою застави. Встановлюються інші особи, причетні до скоєного злочину.

Раніше повідомлялося, що Національна поліція виступає за посилення відповідальності за незаконне переправлення людей через кордон та продаж трофейної зброї й боєприпасів, у тому числі криміналітету.