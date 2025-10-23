РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10035 посетителей онлайн
Новости Видео Заседание Совета ЕС
223 2

Зеленский встретился с Коштой: скоординировали позиции перед заседанием Европейского совета. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский перед заседанием Европейского совета в Брюсселе встретился с президентом Евросовета Антониу Коштой.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Важно было скоординировать наши позиции. Я благодарен Европейскому Союзу за 19-й пакет санкций против России, который утвержден сегодня, - ограничения против теневого нефтяного флота, банковской и финансовой систем, запрет на импорт российского СПГ и впервые санкции против криптосхем и платформ. Очень важное решение. Мы должны не только защищаться, но и вместе со всей Европой, США давить на Путина, чтобы остановить эту войну", - говорится в сообщении.

Читайте также: Новые санкции США - это четкий сигнал России, что затягивание войны имеет свою цену, - Зеленский

Кроме того, стороны говорили об оборонной помощи, программе SAFE, пути Украины к членству в ЕС и шагах, необходимых для открытия переговорных кластеров.

"Спасибо Антониу Коште за встречу и приглашение принять участие в заседании. Важно, чтобы мы все действовали решительно и объединенно. Именно это поможет заставить Россию завершить агрессию", - добавил президент.

Читайте: Совет ЕС поддержал механизм отказа от российского газа, Венгрия и Словакия - против

Автор: 

Зеленский Владимир (22365) Совет Европы (723) Антониу Кошта (84)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дурне поїхало в турне
показать весь комментарий
23.10.2025 14:08 Ответить
Оманська Гнида така рада що одного зросту..
показать весь комментарий
23.10.2025 14:13 Ответить
 
 