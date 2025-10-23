Зеленский встретился с Коштой: скоординировали позиции перед заседанием Европейского совета. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский перед заседанием Европейского совета в Брюсселе встретился с президентом Евросовета Антониу Коштой.

"Важно было скоординировать наши позиции. Я благодарен Европейскому Союзу за 19-й пакет санкций против России, который утвержден сегодня, - ограничения против теневого нефтяного флота, банковской и финансовой систем, запрет на импорт российского СПГ и впервые санкции против криптосхем и платформ. Очень важное решение. Мы должны не только защищаться, но и вместе со всей Европой, США давить на Путина, чтобы остановить эту войну", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны говорили об оборонной помощи, программе SAFE, пути Украины к членству в ЕС и шагах, необходимых для открытия переговорных кластеров.

"Спасибо Антониу Коште за встречу и приглашение принять участие в заседании. Важно, чтобы мы все действовали решительно и объединенно. Именно это поможет заставить Россию завершить агрессию", - добавил президент.

