Зеленський зустрівся з Коштою: Скоординували позиції перед засіданням Європейської ради. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський перед засіданням Європейської ради в Брюсселі зустрівся з президентом Євроради Антоніу Коштою.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо було скоординувати наші позиції. Я вдячний Європейському Союзу за 19-й пакет санкцій проти Росії, який затверджений сьогодні, – обмеження проти тіньового нафтового флоту, банківської і фінансової систем, заборону на імпорт російського СПГ і вперше санкції проти криптосхем та платформ. Дуже важливе рішення. Маємо не лише захищатися, але й разом з усією Європою, США тиснути на Путіна, щоб зупинити цю війну", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони говорили про оборонну допомогу, програму SAFE, шлях України до членства в ЄС і кроки, необхідні для відкриття переговорних кластерів.

"Дякую Антоніу Кошті за зустріч і запрошення взяти участь у засіданні. Важливо, щоб ми всі діяли рішуче й обʼєднано. Саме це допоможе змусити Росію завершити агресію", - додав президент.

Зеленський Володимир (25928) Рада Європи (484) Кошта Антоніу (84)
