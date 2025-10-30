Российская война - это исключительно террор, нормальные так не воюют, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1345-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Весь день сегодня работают наши энергетики – от Запорожья и Николаевщины до Франковщины и нашей Винницкой области – после российского удара. Были, к сожалению, попадания, и мишень – энергетика. Максимально стараемся восстановить, добавляем резервы.

Удар был сложный – комбинированный, специально просчитанный, чтобы было трудно противодействовать. Были и ракеты, включая баллистические и аэробаллистические. Пятьдесят две ракеты в общей сложности, более шестисот ударных дронов, из них "шахедов" – около 400. Большинство дронов обезвредили, две трети ракет тоже сбиты.

Украинская ПВО спасает значительную часть нашей инфраструктуры, и это самый первый приоритет – системы ПВО, ракеты к ним. Каждый день мы над этим работаем. А также – наша дальнобойность, наши вполне справедливые ответы на то, что Россия делает против Украины, против наших людей.

Также читайте: Массированная атака РФ: более 700 населенных пунктов без света, продолжаются восстановительные работы – Минэнерго

Несколько часов назад был удар по Славянской ТЭС – удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. И это исключительно террор – нормальные так не воюют. И на такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира.

И очень важно, что у нас есть конкретные договоренности с Норвегией именно по энергетике – и это поддержка наших закупок газа. Есть договоренности с Германией, Италией, Нидерландами, и с ними работаем по оборудованию для генерации электричества. Рассчитываем на поддержку Еврокомиссии. Сегодня министр энергетики Украины – с представителями Группы семи, с министрами энергетики G7, и это страны, которые точно могут поддержать и поддержат Украину. Обеспечиваем такую с ними работу", - рассказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК в ряде регионов: более 210 атак с начала войны