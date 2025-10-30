РУС
Российская война - это исключительно террор, нормальные так не воюют, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1345-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Весь день сегодня работают наши энергетики – от Запорожья и Николаевщины до Франковщины и нашей Винницкой области – после российского удара. Были, к сожалению, попадания, и мишень – энергетика. Максимально стараемся восстановить, добавляем резервы.

Удар был сложный – комбинированный, специально просчитанный, чтобы было трудно противодействовать. Были и ракеты, включая баллистические и аэробаллистические. Пятьдесят две ракеты в общей сложности, более шестисот ударных дронов, из них "шахедов" – около 400. Большинство дронов обезвредили, две трети ракет тоже сбиты.

Украинская ПВО спасает значительную часть нашей инфраструктуры, и это самый первый приоритет – системы ПВО, ракеты к ним. Каждый день мы над этим работаем. А также – наша дальнобойность, наши вполне справедливые ответы на то, что Россия делает против Украины, против наших людей.

Также читайте: Массированная атака РФ: более 700 населенных пунктов без света, продолжаются восстановительные работы – Минэнерго

Несколько часов назад был удар по Славянской ТЭС – удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. И это исключительно террор – нормальные так не воюют. И на такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира.

И очень важно, что у нас есть конкретные договоренности с Норвегией именно по энергетике – и это поддержка наших закупок газа. Есть договоренности с Германией, Италией, Нидерландами, и с ними работаем по оборудованию для генерации электричества. Рассчитываем на поддержку Еврокомиссии. Сегодня министр энергетики Украины – с представителями Группы семи, с министрами энергетики G7, и это страны, которые точно могут поддержать и поддержат Украину. Обеспечиваем такую с ними работу", - рассказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК в ряде регионов: более 210 атак с начала войны

Зеленский Владимир (22446)
+4
Нормальні люди виділять наступні пару міліардів, на нову кумедну назву, а потім будуть розповідати, що от от полетить по оркам до наступної кумедної назви і так уже 4 рік фактично.

За 4 роки не можна було ПЗРК власні запустити в серію, щоб мобільні групи могли збивати крилаті ракети, що заважало нормальним людям це зробити, про ракети просто мовчу, якби була відповідь по їхнім ТЕЦ в промислових регіонах, то давно б це припинилось.
30.10.2025 20:05 Ответить
+4
ще один тупий відосик в той час, коли війська в покровську і мирнограді вже в оперативному оточенні
30.10.2025 20:14 Ответить
+2
Працівник
30.10.2025 20:06 Ответить
Я вам нагадаю більше: 2 роки тому тільки з праски не репетували, що зроблено "український аналог Шахеда" і ось-ось його запустять в серію. З тих пір московити перейшли від атак тими самими "Шахедами" в кілька десятків два-три рази на тиждень до десятки БПЛА щодня і сотні кілька раз на тиждень. А у відповідь - потужно-незламні вечірні хриплосики про "блекаут у москві".

Все тільки у майбутньому часі, а звіти ПРО ВИКОНАННЯ зводяться до їхнього улюбленого "проє@алі" (воно якось саме так сталося, а янєлох тут ні до чого - він найвеличніше л(п)ідор Всесвіту)
30.10.2025 20:49 Ответить
Працівник
30.10.2025 20:06 Ответить
Нє, не зможе воно працювати. "Не для того мама розочку ростила".
Просто статист-брехун... Не більше.
30.10.2025 20:51 Ответить
Правильно. Нормальні так не воюють. Також нормальні не ******* кожень день, що Україна влаштує блекаут в Москві, якщо будуть удари по нашій енергетиці.
30.10.2025 20:06 Ответить
Янелох дока у війнах? Чотири рази ухилянь? Це ж треба,"так не воюють". Кацапи свинособаки,але говорити так...
30.10.2025 20:10 Ответить
ще один тупий відосик в той час, коли війська в покровську і мирнограді вже в оперативному оточенні
30.10.2025 20:14 Ответить
А куди у відповідь завдала Україна і скільки виродків загинуло
30.10.2025 20:16 Ответить
Ну я б сказав, що так, як воює Шапітолій Зеленського, теж ніхто не воює.

Україна досі тримається саме через те, що воює з Роісєй, а не з нормальною країною. Це війна двох дебілів-інвалідів.
30.10.2025 20:16 Ответить
Шо там фламінги?Довгі трембіти?
30.10.2025 20:25 Ответить
где наши ракеты зегундос убогий?
30.10.2025 20:28 Ответить
Нормально воевали при царе Горохе когда две армии сходились в чистом поле и рубились но прогресс сделал своё чёрное дело и к нормальным войнам мы уже никогда не вернёмся а вот погубить вообце весь мир это пожалуй сможем.
30.10.2025 20:32 Ответить
Студія новин, від 1+1...
30.10.2025 20:32 Ответить
Нормальные по определению, это как то за 70⁰/о, остальные ненормальные. Они то как раз и определяют судьбу страны.
А за поребрики адекватных кот наплакал. Остальные советский народ, гегемон
30.10.2025 20:34 Ответить
Статист кінчений
30.10.2025 20:34 Ответить
Чому в окупованому даунецьку і криму є світло, я вже не кажу про моцкву і інші кацапські міста? Чи це спецом робиться щоб потім сказати що давайте підемо на переговори і на все погодимся бо нам дуже погано?
30.10.2025 20:42 Ответить
Потому что Ермак запрещает по ним бить, вот почему.
30.10.2025 20:48 Ответить
Геть ішака!
30.10.2025 20:52 Ответить
 
 