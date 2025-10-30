Российская война - это исключительно террор, нормальные так не воюют, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1345-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Весь день сегодня работают наши энергетики – от Запорожья и Николаевщины до Франковщины и нашей Винницкой области – после российского удара. Были, к сожалению, попадания, и мишень – энергетика. Максимально стараемся восстановить, добавляем резервы.
Удар был сложный – комбинированный, специально просчитанный, чтобы было трудно противодействовать. Были и ракеты, включая баллистические и аэробаллистические. Пятьдесят две ракеты в общей сложности, более шестисот ударных дронов, из них "шахедов" – около 400. Большинство дронов обезвредили, две трети ракет тоже сбиты.
Украинская ПВО спасает значительную часть нашей инфраструктуры, и это самый первый приоритет – системы ПВО, ракеты к ним. Каждый день мы над этим работаем. А также – наша дальнобойность, наши вполне справедливые ответы на то, что Россия делает против Украины, против наших людей.
Несколько часов назад был удар по Славянской ТЭС – удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. И это исключительно террор – нормальные так не воюют. И на такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира.
И очень важно, что у нас есть конкретные договоренности с Норвегией именно по энергетике – и это поддержка наших закупок газа. Есть договоренности с Германией, Италией, Нидерландами, и с ними работаем по оборудованию для генерации электричества. Рассчитываем на поддержку Еврокомиссии. Сегодня министр энергетики Украины – с представителями Группы семи, с министрами энергетики G7, и это страны, которые точно могут поддержать и поддержат Украину. Обеспечиваем такую с ними работу", - рассказал Зеленский.
За 4 роки не можна було ПЗРК власні запустити в серію, щоб мобільні групи могли збивати крилаті ракети, що заважало нормальним людям це зробити, про ракети просто мовчу, якби була відповідь по їхнім ТЕЦ в промислових регіонах, то давно б це припинилось.
Все тільки у майбутньому часі, а звіти ПРО ВИКОНАННЯ зводяться до їхнього улюбленого "проє@алі" (воно якось саме так сталося, а янєлох тут ні до чого - він найвеличніше
л(п)ідор Всесвіту)
Просто статист-брехун... Не більше.
Україна досі тримається саме через те, що воює з Роісєй, а не з нормальною країною. Це війна двох дебілів-інвалідів.
А за поребрики адекватных кот наплакал. Остальные советский народ, гегемон