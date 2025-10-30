УКР
Ворог завдав бомбового удару по Слов’янській ТЕС, загинуло 2 людини, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1345-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Увесь день сьогодні працюють наші енергетики – від Запоріжжя та Миколаївщини до Франківщини й нашої Вінницької області – після російського удару. Були, на жаль, влучання, і мішень – енергетика. Максимально стараємося відновити, додаємо резерви.

Удар був складний – комбінований, спеціально прорахований, щоб було важко протидіяти. Були й ракети, включно з балістикою та аеробалістичними. П’ятдесят дві ракети загалом, більш ніж шість сотень ударних дронів, і з них "шахеди" – близько 400. Більшість дронів знешкодили, дві третини ракет теж збито.

Українська ППО рятує значну частину нашої інфраструктури, і це найперший пріоритет – системи ППО, ракети до них. Кожного дня ми над цим працюємо. А також – наша далекобійність, наші цілком справедливі відповіді на те, що Росія робить проти України, проти наших людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Нові санкції можуть завдати РФ щонайменше $50 млрд збитків за рік

Зараз, кілька годин тому, був удар по Слов’янській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор – нормальні так не воюють. І на таку російську війну повинна бути належна реакція світу.

І дуже важливо, що в нас є конкретні домовленості з Норвегією саме щодо енергетики – і це підтримка наших закупівель газу. Є домовленості з Німеччиною, Італією, Нідерландами, і з ними працюємо щодо обладнання для генерації електрики. Розраховуємо на підтримку Єврокомісії. Сьогодні міністр енергетики України – із представниками Групи семи, з міністрами енергетики G7, і це країни, які точно можуть підтримати й підтримають Україну. Забезпечуємо таку з ними роботу", - розповів Зеленський.

Також читайте: Ворог атакував Україну понад 650 БпЛА та більш ніж пів сотнею ракет: дві людини загинули. Десятки постраждалих, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (26013) енергетика (2849) Донецька область (9970) Краматорський район (811) Слов’янськ (704)
Топ коментарі
+6
Нормальні люди виділять наступні пару міліардів, на нову кумедну назву, а потім будуть розповідати, що от от полетить по оркам до наступної кумедної назви і так уже 4 рік фактично.

За 4 роки не можна було ПЗРК власні запустити в серію, щоб мобільні групи могли збивати крилаті ракети, що заважало нормальним людям це зробити, про ракети просто мовчу, якби була відповідь по їхнім ТЕЦ в промислових регіонах, то давно б це припинилось.
30.10.2025 20:05 Відповісти
+6
ще один тупий відосик в той час, коли війська в покровську і мирнограді вже в оперативному оточенні
30.10.2025 20:14 Відповісти
+5
Правильно. Нормальні так не воюють. Також нормальні не ******* кожень день, що Україна влаштує блекаут в Москві, якщо будуть удари по нашій енергетиці.
30.10.2025 20:06 Відповісти
Я вам нагадаю більше: 2 роки тому тільки з праски не репетували, що зроблено "український аналог Шахеда" і ось-ось його запустять в серію. З тих пір московити перейшли від атак тими самими "Шахедами" в кілька десятків два-три рази на тиждень до десятки БПЛА щодня і сотні кілька раз на тиждень. А у відповідь - потужно-незламні вечірні хриплосики про "блекаут у москві".

Все тільки у майбутньому часі, а звіти ПРО ВИКОНАННЯ зводяться до їхнього улюбленого "проє@алі" (воно якось саме так сталося, а янєлох тут ні до чого - він найвеличніше л(п)ідор Всесвіту)
30.10.2025 20:49 Відповісти
Працівник
30.10.2025 20:06 Відповісти
Нє, не зможе воно працювати. "Не для того мама розочку ростила".
Просто статист-брехун... Не більше.
30.10.2025 20:51 Відповісти
Янелох дока у війнах? Чотири рази ухилянь? Це ж треба,"так не воюють". Кацапи свинособаки,але говорити так...
30.10.2025 20:10 Відповісти
А куди у відповідь завдала Україна і скільки виродків загинуло
30.10.2025 20:16 Відповісти
Ну я б сказав, що так, як воює Шапітолій Зеленського, теж ніхто не воює.

Україна досі тримається саме через те, що воює з Роісєй, а не з нормальною країною. Це війна двох дебілів-інвалідів.
30.10.2025 20:16 Відповісти
Шо там фламінги?Довгі трембіти?
30.10.2025 20:25 Відповісти
где наши ракеты зегундос убогий?
30.10.2025 20:28 Відповісти
Нормально воевали при царе Горохе когда две армии сходились в чистом поле и рубились но прогресс сделал своё чёрное дело и к нормальным войнам мы уже никогда не вернёмся а вот погубить вообце весь мир это пожалуй сможем.
30.10.2025 20:32 Відповісти
Студія новин, від 1+1...
30.10.2025 20:32 Відповісти
Нормальные по определению, это как то за 70⁰/о, остальные ненормальные. Они то как раз и определяют судьбу страны.
А за поребрики адекватных кот наплакал. Остальные советский народ, гегемон
30.10.2025 20:34 Відповісти
Статист кінчений
30.10.2025 20:34 Відповісти
Чому в окупованому даунецьку і криму є світло, я вже не кажу про моцкву і інші кацапські міста? Чи це спецом робиться щоб потім сказати що давайте підемо на переговори і на все погодимся бо нам дуже погано?
30.10.2025 20:42 Відповісти
Потому что Ермак запрещает по ним бить, вот почему.
30.10.2025 20:48 Відповісти
Геть ішака!
30.10.2025 20:52 Відповісти
Цікаво
а чому в Бамбесе ТЕЦ працюють?? і світло Є???
Чекаємо трампогавків??
чи фламінгу??
30.10.2025 20:55 Відповісти
Статист, мля. Верне давно від цих звернень.
30.10.2025 21:20 Відповісти
він не встаючи з унітазу записує свої висеровідси?
30.10.2025 21:23 Відповісти
Підора на стовпа,або не буде України
30.10.2025 21:21 Відповісти
Щось він вже перестав розповідати на скільки копійок виріс бензин в рф чи про черги на заправках... Та і про "блекаут" в москві мовчить.
30.10.2025 21:31 Відповісти
 
 