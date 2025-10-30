Ворог завдав бомбового удару по Слов’янській ТЕС, загинуло 2 людини, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1345-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Увесь день сьогодні працюють наші енергетики – від Запоріжжя та Миколаївщини до Франківщини й нашої Вінницької області – після російського удару. Були, на жаль, влучання, і мішень – енергетика. Максимально стараємося відновити, додаємо резерви.
Удар був складний – комбінований, спеціально прорахований, щоб було важко протидіяти. Були й ракети, включно з балістикою та аеробалістичними. П’ятдесят дві ракети загалом, більш ніж шість сотень ударних дронів, і з них "шахеди" – близько 400. Більшість дронів знешкодили, дві третини ракет теж збито.
Українська ППО рятує значну частину нашої інфраструктури, і це найперший пріоритет – системи ППО, ракети до них. Кожного дня ми над цим працюємо. А також – наша далекобійність, наші цілком справедливі відповіді на те, що Росія робить проти України, проти наших людей.
Зараз, кілька годин тому, був удар по Слов’янській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор – нормальні так не воюють. І на таку російську війну повинна бути належна реакція світу.
І дуже важливо, що в нас є конкретні домовленості з Норвегією саме щодо енергетики – і це підтримка наших закупівель газу. Є домовленості з Німеччиною, Італією, Нідерландами, і з ними працюємо щодо обладнання для генерації електрики. Розраховуємо на підтримку Єврокомісії. Сьогодні міністр енергетики України – із представниками Групи семи, з міністрами енергетики G7, і це країни, які точно можуть підтримати й підтримають Україну. Забезпечуємо таку з ними роботу", - розповів Зеленський.
За 4 роки не можна було ПЗРК власні запустити в серію, щоб мобільні групи могли збивати крилаті ракети, що заважало нормальним людям це зробити, про ракети просто мовчу, якби була відповідь по їхнім ТЕЦ в промислових регіонах, то давно б це припинилось.
Все тільки у майбутньому часі, а звіти ПРО ВИКОНАННЯ зводяться до їхнього улюбленого "проє@алі" (воно якось саме так сталося, а янєлох тут ні до чого - він найвеличніше
л(п)ідор Всесвіту)
Просто статист-брехун... Не більше.
Україна досі тримається саме через те, що воює з Роісєй, а не з нормальною країною. Це війна двох дебілів-інвалідів.
А за поребрики адекватных кот наплакал. Остальные советский народ, гегемон
а чому в Бамбесе ТЕЦ працюють?? і світло Є???
Чекаємо трампогавків??
чи фламінгу??