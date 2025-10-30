Ворог завдав бомбового удару по Слов’янській ТЕС, загинуло 2 людини, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1345-го дня війни з РФ.

"Увесь день сьогодні працюють наші енергетики – від Запоріжжя та Миколаївщини до Франківщини й нашої Вінницької області – після російського удару. Були, на жаль, влучання, і мішень – енергетика. Максимально стараємося відновити, додаємо резерви.

Удар був складний – комбінований, спеціально прорахований, щоб було важко протидіяти. Були й ракети, включно з балістикою та аеробалістичними. П’ятдесят дві ракети загалом, більш ніж шість сотень ударних дронів, і з них "шахеди" – близько 400. Більшість дронів знешкодили, дві третини ракет теж збито.

Українська ППО рятує значну частину нашої інфраструктури, і це найперший пріоритет – системи ППО, ракети до них. Кожного дня ми над цим працюємо. А також – наша далекобійність, наші цілком справедливі відповіді на те, що Росія робить проти України, проти наших людей.

Зараз, кілька годин тому, був удар по Слов’янській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор – нормальні так не воюють. І на таку російську війну повинна бути належна реакція світу.

І дуже важливо, що в нас є конкретні домовленості з Норвегією саме щодо енергетики – і це підтримка наших закупівель газу. Є домовленості з Німеччиною, Італією, Нідерландами, і з ними працюємо щодо обладнання для генерації електрики. Розраховуємо на підтримку Єврокомісії. Сьогодні міністр енергетики України – із представниками Групи семи, з міністрами енергетики G7, і це країни, які точно можуть підтримати й підтримають Україну. Забезпечуємо таку з ними роботу", - розповів Зеленський.

