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Силы обороны ликвидировали российский десант, который прорвался к Новопавловке, - 59 ОШБр. ВИДЕО
Украинские военные остановили попытку российской армии прорваться в Новопавловку Днепропетровской области.
Об этом сообщает 59 отдельная штурмовая бригада беспилотных систем им. Якова Гандзюка, информирует Цензор.НЕТ.
""Прорыв" в Новопавловке или "Новопавловский десант". Попытка была — ситуация локализована", — говорится в сообщении.
Враг понес потери
По данным бригады, 15 оккупантов были ликвидированы, двое попали в плен.
"59 бригада поддержала. Подкрепление сработало вовремя. Говорите ответственно, не придумывайте. Не ведитесь на разговоры. Слушайте компетентных", - добавляют военные.
Что предшествовало?
- Напомним, 15 ноября проект DeepState сообщал, что враг осуществлял штурм Новопавловки.
- 16 ноября и армейский корпус Сухопутных войск ВСУ сообщал, что ВСУ отбили наступление РФ вблизи Новопавловки.
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І молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Дякуємо !!
Російська піхота малими групами зайняла низку позицій у підвальних приміщеннях та житловій забудові. Дронарі ЗСУ ведуть полювання за силами супротивника в населеному пункті та в його напрямку, оскільки російські війська прагнуть підтягнути сили."