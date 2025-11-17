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Новости Видео Боевые действия на Новопавловском направлении Наступление РФ на Днепропетровщине
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Силы обороны ликвидировали российский десант, который прорвался к Новопавловке, - 59 ОШБр. ВИДЕО

Украинские военные остановили попытку российской армии прорваться в Новопавловку Днепропетровской области.

Об этом сообщает 59 отдельная штурмовая бригада беспилотных систем им. Якова Гандзюка, информирует Цензор.НЕТ.

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""Прорыв" в Новопавловке или "Новопавловский десант". Попытка была — ситуация локализована", — говорится в сообщении.

Враг понес потери

По данным бригады, 15 оккупантов были ликвидированы, двое попали в плен.

"59 бригада поддержала. Подкрепление сработало вовремя. Говорите ответственно, не придумывайте. Не ведитесь на разговоры. Слушайте компетентных", - добавляют военные.

Смотрите также: Враг штурмовал Новопавловку: переправил технику и рассредоточил десант, - DeepState. КАРТА

Что предшествовало?

  • Напомним, 15 ноября проект DeepState сообщал, что враг осуществлял штурм Новопавловки.
  • 16 ноября и армейский корпус Сухопутных войск ВСУ сообщал, что ВСУ отбили наступление РФ вблизи Новопавловки.

Смотрите также: Силы обороны отбили наступление РФ вблизи Новопавловки. Продолжается зачистка, - 9 армейский корпус. ВИДЕО

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боевые действия (6142) Днепропетровская область (5269) Синельниковский район (549) Новопавловка (8)
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І молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Дякуємо !!
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16.11.2025 23:51 Ответить
Це відео краще навіть, ніж відео забитих сьогодні збірною України голів! Емоції схожі!
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16.11.2025 23:57 Ответить
@ "У Новопавлівці Дніпропетровської області триває активна бойова робота у східній частині населеного пункту.
Російська піхота малими групами зайняла низку позицій у підвальних приміщеннях та житловій забудові. Дронарі ЗСУ ведуть полювання за силами супротивника в населеному пункті та в його напрямку, оскільки російські війська прагнуть підтягнути сили."
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17.11.2025 08:24 Ответить
Дєсант без парашютів і штанів приречений на накабздона...
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17.11.2025 12:06 Ответить
 
 