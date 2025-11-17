Силы обороны ликвидировали российский десант, который прорвался к Новопавловке, - 59 ОШБр. ВИДЕО

Украинские военные остановили попытку российской армии прорваться в Новопавловку Днепропетровской области.

Об этом сообщает 59 отдельная штурмовая бригада беспилотных систем им. Якова Гандзюка, информирует Цензор.НЕТ.

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""Прорыв" в Новопавловке или "Новопавловский десант". Попытка была — ситуация локализована", — говорится в сообщении.

Враг понес потери

По данным бригады, 15 оккупантов были ликвидированы, двое попали в плен.

"59 бригада поддержала. Подкрепление сработало вовремя. Говорите ответственно, не придумывайте. Не ведитесь на разговоры. Слушайте компетентных", - добавляют военные.

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Что предшествовало?

Напомним, 15 ноября проект DeepState сообщал, что враг осуществлял штурм Новопавловки.

16 ноября и армейский корпус Сухопутных войск ВСУ сообщал, что ВСУ отбили наступление РФ вблизи Новопавловки.

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