Сили оборони ліквідували російський десант, який прорвався до Новопавлівки, - 59 ОШБр. ВIДЕО

Українські військові зупинили спробу російської армії прорватися до Новопавлівки Дніпропетровської області.

Про це повідомляє 59 окрема штурмова бригада безпілотних систем ім. Якова Гандзюка, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

""Прорив" у Новопавлівці або "Новопавлівський десант". Спроба була — ситуація локалізована", - сказано в повідомленні.

Ворог зазнав втрат

За даними бригади, 15 окупантів було ліквідовано, двоє потрапили у полон.

"59 бригада підставила плече. Підсилення спрацювало вчасно. Говоріть відповідально, не множте вигадок. Не ведіться на балачки. Слухайте компетентних", - додають військові.

Дивіться також: Ворог штурмував Новопавлівку: переправив техніку та розосередив десант, - DeepState. КАРТА

Що передувало?

Нагадаємо, 15 листопада проєкт DeepState повідомляв, що ворог здійснював штурм Новопавлівки.

16 листопада й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ повідомляв, що ЗСУ відбили наступ РФ поблизу Новопавлівки.

Дивіться також: Сили оборони відбили наступ РФ поблизу Новопавлівки. Триває зачистка, - 9 армійський корпус. ВIДЕО