Сили оборони ліквідували російський десант, який прорвався до Новопавлівки, - 59 ОШБр. ВIДЕО
Українські військові зупинили спробу російської армії прорватися до Новопавлівки Дніпропетровської області.
Про це повідомляє 59 окрема штурмова бригада безпілотних систем ім. Якова Гандзюка, інформує Цензор.НЕТ.
""Прорив" у Новопавлівці або "Новопавлівський десант". Спроба була — ситуація локалізована", - сказано в повідомленні.
Ворог зазнав втрат
За даними бригади, 15 окупантів було ліквідовано, двоє потрапили у полон.
"59 бригада підставила плече. Підсилення спрацювало вчасно. Говоріть відповідально, не множте вигадок. Не ведіться на балачки. Слухайте компетентних", - додають військові.
Що передувало?
- Нагадаємо, 15 листопада проєкт DeepState повідомляв, що ворог здійснював штурм Новопавлівки.
- 16 листопада й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ повідомляв, що ЗСУ відбили наступ РФ поблизу Новопавлівки.
Російська піхота малими групами зайняла низку позицій у підвальних приміщеннях та житловій забудові. Дронарі ЗСУ ведуть полювання за силами супротивника в населеному пункті та в його напрямку, оскільки російські війська прагнуть підтягнути сили."