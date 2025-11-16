Сили оборони ліквідували російський десант, який прорвався до Новопавлівки, - 59 ОШБр. ВIДЕО

Українські військові зупинили спробу російської армії прорватися до Новопавлівки Дніпропетровської області.

Про це повідомляє 59 окрема штурмова бригада безпілотних систем ім. Якова Гандзюка, інформує Цензор.НЕТ.

""Прорив" у Новопавлівці або "Новопавлівський десант". Спроба була — ситуація локалізована", - сказано в повідомленні.

Ворог зазнав втрат

За даними бригади, 15 окупантів було ліквідовано, двоє потрапили у полон.

"59 бригада підставила плече. Підсилення спрацювало вчасно. Говоріть відповідально, не множте вигадок. Не ведіться на балачки. Слухайте компетентних", - додають військові.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 15 листопада проєкт DeepState повідомляв, що ворог здійснював штурм Новопавлівки.
  • 16 листопада й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ повідомляв, що ЗСУ відбили наступ РФ поблизу Новопавлівки.

Наші Воїни Герої
І молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Дякуємо !!
16.11.2025 23:51 Відповісти
Це відео краще навіть, ніж відео забитих сьогодні збірною України голів! Емоції схожі!
16.11.2025 23:57 Відповісти
@ "У Новопавлівці Дніпропетровської області триває активна бойова робота у східній частині населеного пункту.
Російська піхота малими групами зайняла низку позицій у підвальних приміщеннях та житловій забудові. Дронарі ЗСУ ведуть полювання за силами супротивника в населеному пункті та в його напрямку, оскільки російські війська прагнуть підтягнути сили."
17.11.2025 08:24 Відповісти
Дєсант без парашютів і штанів приречений на накабздона...
17.11.2025 12:06 Відповісти
 
 