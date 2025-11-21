Зеленский в День Достоинства и Свободы: С таким соседом, как Россия, защита независимости - это чрезвычайно сложная задача. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский в День Достоинства и Свободы, который отмечается 21 ноября, почтил память граждан, которые боролись за право Украины быть свободным и независимым государством.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"С таким соседом, как Россия, защита собственного достоинства, свободы и независимости — чрезвычайно сложная задача, но без этого украинский народ не сохранить.
И поэтому так важно, что украинцы не сдаются, защищают принципиальные вещи и благодаря своей силе меняют ход истории, чтобы Украина жила и развивалась. Спасибо всем, кто сражается за наше государство, как за самого себя.
Слава Украине! Слава каждому украинскому герою!" — отметил он.
День Достоинства и Свободы
Ежегодно 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Именно в эту дату начались две революции, изменившие ход истории государства: Оранжевая революция в 2004 году и Революция Достоинства в 2013.
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Краще не скажеш!
Пу..Н нападекапітуляцію підпишемо. От це саме той випадок, коли хуже нє будєт, але принаймні є шанс на кращого президента.
Західні Партнери допомагають Україні, а не корупціонерам з Банкової та рятівникам вагнерівців ******!!
* економіку на военні рейки не поставлено.
* влада сконцентрована в одних руках з єдиною цілью як показав Міндіч.
як ми плануємо перемогти в цій війні?
власних ресурсів ні людчьких ні економічних недостатньо, а ******* є кому.
Що забув про "эбонитовые палочки"..? Ще вистачає совісті робити скорботне обличчя....!
І захист України не є виключенням.
В 2014 году Зеленский, выступая на телеканале 1+1, заявлял:
«Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины и люблю эту страну. Россия и Украина - действительно братские народы».
Хоча про що я??
А може завтра будемо про холокост говорити??
КОЛИ ЗА 33 роки майже половина українців зникла??
І кого ЦЕ цікавить??
З 6-и ************, 6-и верховних зрад, 6-и антиконституційних судів??
А може за це переживають ахмєтови, пінчуки, фірташі, льовочкіни, вальцмани і нинішні глисти і опариші??
НЕ ВІРЮ((((
Володимир Олександрович, ми б з задоволенням припинили срач.
Питання в тому, що цей весь срач, ця вся складна ситуація, і цей найскладніший історичний момент в історії країни створений саме через ваші дії і дії ваших друзів.
Саме вони крали гроші на енергетиці та оборонці.
Не ми.
ВОНИ.
А ви їх кришували.
Не ми.
ВИ.
САМЕ ВИ ДОВЕЛИ ДО ТОГО, ЩО НА ВУЛИЦЯХ ОБЛАВИ І ЛОВЛЯ НА ЛЮДЕЙ.
САМЕ ВИ ДОВЕЛИ ДО БІДНОСТІ, КОЛИ У ЛЮДЕЙ НЕМАЄ ЗА ЩО ХЛІБ КУПИТИ.
САМЕ ВИ ДОВЕЛИ ДО ТОГО, ЩО В КРАЇНІ ПОГРОЖУЮТЬ БИТИ ДІТЕЙ.
САМЕ ВИ ДОВЕЛИ ДО ТОГО, ЩО ЛЮДИ ТІКАЮТЬ З КРАЇНИ ЧЕРЕЗ ГОРИ, ТОНУТЬ В РІЧКАХ.
САМЕ ВИ ДОВЕЛИ ДО ТОГО, ЩО ЛЮДИ, ЯКІ ТОДІ НА ПОЧАТКУ ВІЙНИ ГОТОВІ БУЛИ ЗРОБИТИ ВСЕ, ЗАРАЗ МАСОВО ЙДУТЬ В СЗЧ.
САМЕ ВИ ДОВЕЛИ ДО ВСЬОГО ЦЬОГО.
НЕ МИ.
САМЕ ВИ РОЗХИТУЄТЕ ЧОВЕН. САМЕ ВИ РОБИТЕ ВСЕ, ЩОБ КРАЇНА БУЛА РОЗ'ЄДНАНА.
ВИ НАШ ВИРОК. ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ.