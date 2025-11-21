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Зеленский в День Достоинства и Свободы: С таким соседом, как Россия, защита независимости - это чрезвычайно сложная задача. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в День Достоинства и Свободы, который отмечается 21 ноября, почтил память граждан, которые боролись за право Украины быть свободным и независимым государством.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"С таким соседом, как Россия, защита собственного достоинства, свободы и независимости — чрезвычайно сложная задача, но без этого украинский народ не сохранить.

И поэтому так важно, что украинцы не сдаются, защищают принципиальные вещи и благодаря своей силе меняют ход истории, чтобы Украина жила и развивалась. Спасибо всем, кто сражается за наше государство, как за самого себя.

Слава Украине! Слава каждому украинскому герою!" — отметил он.

Читайте: Если бы Майдан случился позже, то во времена АТО мы бы не смогли удержать Украину, - Чорновол

День Достоинства и Свободы

Ежегодно 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Именно в эту дату начались две революции, изменившие ход истории государства: Оранжевая революция в 2004 году и Революция Достоинства в 2013.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24388) День достоинства и Свободы (70)
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Топ комментарии
+54
З таким препіздентом як Зєля, ніяких кацапів в сусіди не треба...
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21.11.2025 10:53 Ответить
+39
особливо якщо все розкрадати разом з миндичем та іншою зеленою кодлою
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21.11.2025 10:51 Ответить
+34
Але мародерити це не мішає
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21.11.2025 10:51 Ответить
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особливо якщо все розкрадати разом з миндичем та іншою зеленою кодлою
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21.11.2025 10:51 Ответить
А особливо коли для цього взагалі нічого не робити((( Бо якщо навіть стратегії немає - то що можна тоді зробити???
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21.11.2025 11:17 Ответить
І ти для такого завдання не придатний.
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21.11.2025 10:51 Ответить
Але мародерити це не мішає
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21.11.2025 10:51 Ответить
******** а не влада
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21.11.2025 10:52 Ответить
З таким препіздентом як Зєля, ніяких кацапів в сусіди не треба...
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21.11.2025 10:53 Ответить
Так зі слів *********** у нас всі до одного сусіда такі як кацапи-з усіма скоро перегриземся
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21.11.2025 10:57 Ответить
🤝
Краще не скажеш!
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21.11.2025 11:25 Ответить
будь проклятий зе-покидьок, що кидає україну в прірву заради спасіння своєї дупи
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21.11.2025 12:35 Ответить
Данко, билять, ща вырвет свое сердце ради Украины - я рыдаю.
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21.11.2025 10:56 Ответить
Ніякої гідності і свободи немає і небуло. Ми погрузли по шию в високопарних словах і символізмі, абсолютно не підтверджених діями, ділами і станом речей. Одне триндіння.
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21.11.2025 10:57 Ответить
Оце точно.. Брехня на рівні конституції ..яка теж брехня
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21.11.2025 10:58 Ответить
Завдання складне, але беззастережно потребує виконання. Держава - понад усе !!! Без неї українці будуть фізично знищені кацапськими нацистами.
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21.11.2025 11:01 Ответить
Якщо для некомпетентної корумпованої бестолочі захист України це складне завдання- вон нахєр з влади!!! І кротівню з собою забирай. Давай вже я устал, я ухажу.
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21.11.2025 11:01 Ответить
Якщо цей просто піде, то наступний буде ще гірший.
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21.11.2025 11:12 Ответить
Ой-вей, не хитайте мій золотий унітаз, а то Пу..Н нападе капітуляцію підпишемо. От це саме той випадок, коли хуже нє будєт, але принаймні є шанс на кращого президента.
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21.11.2025 11:18 Ответить
Непокаране зло призведе до переоцінки "хужєнєбудєт" - постукають з дна.
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21.11.2025 11:24 Ответить
Іди в сраку зі своїм Зеленським! Дуже добре підтримувати Зєлю, сидячи за кордоном.
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21.11.2025 11:39 Ответить
"підтримувати Зєлю"?
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21.11.2025 11:41 Ответить
Ну, та ви ж постараєтеся.
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21.11.2025 13:15 Ответить
Лицемірний шмат лайна. Перетворив країну у корупційний концтабір і щось ще про свободу та гідність розповідає.
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21.11.2025 11:01 Ответить
Політичний труп - зеленський, продовжує нарощуватиме Україні, Конституційну кризу на тлі корупційного системного злочину, що в свою чергу відклало вступ України в ЄС!! Зеленський виконує вказівки Оманських кураторів щодо знищення України!! Зеленський відтягує крах Конституційної кризи, але вона ж його і знищить!!
Західні Партнери допомагають Україні, а не корупціонерам з Банкової та рятівникам вагнерівців ******!!
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21.11.2025 11:01 Ответить
Цікаво, на якому роялі та в якій сауні це чмо грало у цей день 2014-го?
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21.11.2025 11:01 Ответить
Якого хера ти тоді поперсяв президенти? Щоб на прикінці четвертого року повномасштабної війни це зрозуміти?
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21.11.2025 11:01 Ответить
Поперся шоби красти, шо ніпанятна?
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21.11.2025 11:04 Ответить
Не може бути! Дайте йому ще 100 днів, він навчиться!
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21.11.2025 11:08 Ответить
Ой, дав би! Доганяв би і ще давав би.
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21.11.2025 13:17 Ответить
Шашлики та корупцію зеленського і його брехню всюди і всім ніколи не забуду
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21.11.2025 11:02 Ответить
* загальна мобілізація провалена.
* економіку на военні рейки не поставлено.
* влада сконцентрована в одних руках з єдиною цілью як показав Міндіч.

як ми плануємо перемогти в цій війні?

власних ресурсів ні людчьких ні економічних недостатньо, а ******* є кому.
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21.11.2025 11:03 Ответить
і як йому слово "гідність" не стало поперек горлянки...
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21.11.2025 11:10 Ответить
Воно взагалі не знає значення цього слова
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21.11.2025 13:21 Ответить
Це той, що створив у кожному міністрерству і відомству злочинні організації на кшталт міндічів, які висмоктували гроші бідної України і частину відправляли в общак шефіру, частину в Ізраїль, а частину на росію?
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21.11.2025 11:15 Ответить
Ясно ! Досвід фінів не знає і знати не хоче
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21.11.2025 11:16 Ответить
Особливо, коли твої піддані крадуть і роблять із тебе лоха!
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21.11.2025 11:18 Ответить
День гідності по квартальному: скумбрія, яка разом з кацапами писала сценарії до фільмів з насмішкою над українцями, та пропонувала гроші за інформацію про маршрути переміщення ЗСУ, тепер вшановує загиблих захисників.
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21.11.2025 11:23 Ответить
Словоблуд-піськограй.
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21.11.2025 11:27 Ответить
з такими Гнидами як ти і твоя "маладая *******", і росії не дуже треба, щоб було Україні погано
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21.11.2025 11:31 Ответить
Не тільки з сусідом, а ще з тобою і твоїми друзями, ми втрачаємо незалежність.
Що забув про "эбонитовые палочки"..? Ще вистачає совісті робити скорботне обличчя....!
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21.11.2025 11:31 Ответить
А якщо ще й грабувати власну Армію та енергетику- то боротьба може закінчитися ганебними 28" пунктами"..
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21.11.2025 11:38 Ответить
А де громадяни які палко підтримують цього борцуна за свободу та гідність? Тіко скумбрія і півтора десятки фахівців працювати язиком? По дупі найвеличнішого.
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21.11.2025 11:40 Ответить
З такими друзями, як Міндіч та Єрмак будь-що перетворюється на лайно.
І захист України не є виключенням.
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21.11.2025 11:43 Ответить
З таким президентом, як ти, вова, захист незалежності - це надзвичайно складне завдання.
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21.11.2025 11:52 Ответить
зелений лицемір, гидота, мразота йди вже геть з влади. воно вже забуло. як у 14 році у горлівці казало

В 2014 году Зеленский, выступая на телеканале 1+1, заявлял:

«Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины и люблю эту страну. Россия и Украина - действительно братские народы».
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21.11.2025 12:06 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=943482436235708
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21.11.2025 12:07 Ответить
З таким небритим покидьком як ти при владі , виживання України під питанням.
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21.11.2025 12:13 Ответить
зеленський - частина російського плану окупації України.дуже важлива частина.
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21.11.2025 12:22 Ответить
Імпічмент хрипатому !
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21.11.2025 12:23 Ответить
Лицемір. Чого Татарова не прівів на місця розстрілу? А де люди? Боїшся почути все, що про тебе думають?
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21.11.2025 12:28 Ответить
З таким президентом, як Зеленський, захист незалежності - це надзвичайно складне завдання.
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21.11.2025 13:05 Ответить
Двуличное чмо,а где люди?
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21.11.2025 13:07 Ответить
гнидність про ГІДНІСТЬ...
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21.11.2025 14:39 Ответить
День свободы миндича и алибабы.
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21.11.2025 15:13 Ответить
Гнида лиицемірна
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21.11.2025 15:58 Ответить
Та ти мир бачив в очах пуйла Кому ти втираєш?Твоя помилка це та що нахєра ти взагалі поліз не в свої сани.Куми,друзі,хабарі,корупція,мухи,котлети,Єрмак оце твоє.
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21.11.2025 16:26 Ответить
Ще не вистачало щоб негідники ЩОСЬ казали в день гідності і свободи((.
Хоча про що я??
А може завтра будемо про холокост говорити??
КОЛИ ЗА 33 роки майже половина українців зникла??
І кого ЦЕ цікавить??
З 6-и ************, 6-и верховних зрад, 6-и антиконституційних судів??
А може за це переживають ахмєтови, пінчуки, фірташі, льовочкіни, вальцмани і нинішні глисти і опариші??
НЕ ВІРЮ((((
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21.11.2025 21:10 Ответить
Ця гніда - громадянин рф.
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21.11.2025 21:51 Ответить
А почему Миндич НЕ пришол ?
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21.11.2025 22:09 Ответить
Це все гра для гоїв. Зеленський тільки виконавець...
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21.11.2025 22:14 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/51104 Олексій ГОНЧАРЕНКО:
Володимир Олександрович, ми б з задоволенням припинили срач.
Питання в тому, що цей весь срач, ця вся складна ситуація, і цей найскладніший історичний момент в історії країни створений саме через ваші дії і дії ваших друзів.
Саме вони крали гроші на енергетиці та оборонці.
Не ми.
ВОНИ.
А ви їх кришували.
Не ми.
ВИ.
САМЕ ВИ ДОВЕЛИ ДО ТОГО, ЩО НА ВУЛИЦЯХ ОБЛАВИ І ЛОВЛЯ НА ЛЮДЕЙ.
САМЕ ВИ ДОВЕЛИ ДО БІДНОСТІ, КОЛИ У ЛЮДЕЙ НЕМАЄ ЗА ЩО ХЛІБ КУПИТИ.
САМЕ ВИ ДОВЕЛИ ДО ТОГО, ЩО В КРАЇНІ ПОГРОЖУЮТЬ БИТИ ДІТЕЙ.
САМЕ ВИ ДОВЕЛИ ДО ТОГО, ЩО ЛЮДИ ТІКАЮТЬ З КРАЇНИ ЧЕРЕЗ ГОРИ, ТОНУТЬ В РІЧКАХ.
САМЕ ВИ ДОВЕЛИ ДО ТОГО, ЩО ЛЮДИ, ЯКІ ТОДІ НА ПОЧАТКУ ВІЙНИ ГОТОВІ БУЛИ ЗРОБИТИ ВСЕ, ЗАРАЗ МАСОВО ЙДУТЬ В СЗЧ.
САМЕ ВИ ДОВЕЛИ ДО ВСЬОГО ЦЬОГО.
НЕ МИ.
САМЕ ВИ РОЗХИТУЄТЕ ЧОВЕН. САМЕ ВИ РОБИТЕ ВСЕ, ЩОБ КРАЇНА БУЛА РОЗ'ЄДНАНА.
ВИ НАШ ВИРОК. ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ.
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21.11.2025 22:47 Ответить
Прибери своїпогані лапи від пам'нка!..вован нічм негіршийза кацапів..Гнида та воша в одної морді..
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22.11.2025 21:24 Ответить
 
 