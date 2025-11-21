Зеленский в День Достоинства и Свободы: С таким соседом, как Россия, защита независимости - это чрезвычайно сложная задача. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в День Достоинства и Свободы, который отмечается 21 ноября, почтил память граждан, которые боролись за право Украины быть свободным и независимым государством.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"С таким соседом, как Россия, защита собственного достоинства, свободы и независимости — чрезвычайно сложная задача, но без этого украинский народ не сохранить.



И поэтому так важно, что украинцы не сдаются, защищают принципиальные вещи и благодаря своей силе меняют ход истории, чтобы Украина жила и развивалась. Спасибо всем, кто сражается за наше государство, как за самого себя.



Слава Украине! Слава каждому украинскому герою!" — отметил он.

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День Достоинства и Свободы

Ежегодно 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Именно в эту дату начались две революции, изменившие ход истории государства: Оранжевая революция в 2004 году и Революция Достоинства в 2013.

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