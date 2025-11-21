Зеленський у День Гідності та Свободи: З таким сусідом, як Росія, захист незалежності - це надзвичайно складне завдання. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у День Гідності та Свободи, який відзначають 21 листопада, вшанував пам'ять громадян, які виборювали право для України бути вільною та незалежною державою.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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"З таким сусідом, як Росія, захист власної гідності, свободи та незалежності, — надзвичайно складне завдання, але без цього український народ не зберегти.



І тому так важливо, що українці не здаються, захищають принципові речі й завдяки своїй силі змінюють перебіг історії, щоб Україна жила й розвивалася. Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави як заради самого себе.



Слава Україні! Слава кожному українському герою!" - зазначив він.

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День Гідності та Свободи

Щороку 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Саме в цю дату почалися дві революції, що змінили хід історії держави: Помаранчева революція у 2004 році та Революція Гідності у 2013.

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