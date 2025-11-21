Зеленський у День Гідності та Свободи: З таким сусідом, як Росія, захист незалежності - це надзвичайно складне завдання. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський у День Гідності та Свободи, який відзначають 21 листопада, вшанував пам'ять громадян, які виборювали право для України бути вільною та незалежною державою.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"З таким сусідом, як Росія, захист власної гідності, свободи та незалежності, — надзвичайно складне завдання, але без цього український народ не зберегти.
І тому так важливо, що українці не здаються, захищають принципові речі й завдяки своїй силі змінюють перебіг історії, щоб Україна жила й розвивалася. Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави як заради самого себе.
Слава Україні! Слава кожному українському герою!" - зазначив він.
День Гідності та Свободи
Щороку 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Саме в цю дату почалися дві революції, що змінили хід історії держави: Помаранчева революція у 2004 році та Революція Гідності у 2013.
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Краще не скажеш!
Пу..Н нападекапітуляцію підпишемо. От це саме той випадок, коли хуже нє будєт, але принаймні є шанс на кращого президента.
Західні Партнери допомагають Україні, а не корупціонерам з Банкової та рятівникам вагнерівців ******!!
* економіку на военні рейки не поставлено.
* влада сконцентрована в одних руках з єдиною цілью як показав Міндіч.
як ми плануємо перемогти в цій війні?
власних ресурсів ні людчьких ні економічних недостатньо, а ******* є кому.
Що забув про "эбонитовые палочки"..? Ще вистачає совісті робити скорботне обличчя....!
І захист України не є виключенням.
В 2014 году Зеленский, выступая на телеканале 1+1, заявлял:
«Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины и люблю эту страну. Россия и Украина - действительно братские народы».
Хоча про що я??
А може завтра будемо про холокост говорити??
КОЛИ ЗА 33 роки майже половина українців зникла??
І кого ЦЕ цікавить??
З 6-и ************, 6-и верховних зрад, 6-и антиконституційних судів??
А може за це переживають ахмєтови, пінчуки, фірташі, льовочкіни, вальцмани і нинішні глисти і опариші??
НЕ ВІРЮ((((
Володимир Олександрович, ми б з задоволенням припинили срач.
Питання в тому, що цей весь срач, ця вся складна ситуація, і цей найскладніший історичний момент в історії країни створений саме через ваші дії і дії ваших друзів.
Саме вони крали гроші на енергетиці та оборонці.
Не ми.
ВОНИ.
А ви їх кришували.
Не ми.
ВИ.
САМЕ ВИ ДОВЕЛИ ДО ТОГО, ЩО НА ВУЛИЦЯХ ОБЛАВИ І ЛОВЛЯ НА ЛЮДЕЙ.
САМЕ ВИ ДОВЕЛИ ДО БІДНОСТІ, КОЛИ У ЛЮДЕЙ НЕМАЄ ЗА ЩО ХЛІБ КУПИТИ.
САМЕ ВИ ДОВЕЛИ ДО ТОГО, ЩО В КРАЇНІ ПОГРОЖУЮТЬ БИТИ ДІТЕЙ.
САМЕ ВИ ДОВЕЛИ ДО ТОГО, ЩО ЛЮДИ ТІКАЮТЬ З КРАЇНИ ЧЕРЕЗ ГОРИ, ТОНУТЬ В РІЧКАХ.
САМЕ ВИ ДОВЕЛИ ДО ТОГО, ЩО ЛЮДИ, ЯКІ ТОДІ НА ПОЧАТКУ ВІЙНИ ГОТОВІ БУЛИ ЗРОБИТИ ВСЕ, ЗАРАЗ МАСОВО ЙДУТЬ В СЗЧ.
САМЕ ВИ ДОВЕЛИ ДО ВСЬОГО ЦЬОГО.
НЕ МИ.
САМЕ ВИ РОЗХИТУЄТЕ ЧОВЕН. САМЕ ВИ РОБИТЕ ВСЕ, ЩОБ КРАЇНА БУЛА РОЗ'ЄДНАНА.
ВИ НАШ ВИРОК. ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ.