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В Геленджике ракета российской ПВО попала в дом. ВИДЕО

В российском Геленджике ракета системы ПВО армии РФ потеряла управление и попала в дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент заснял местный житель, который наблюдал за работой российских военных. На обнародованных кадрах видно, как ракета на низкой высоте летит над поверхностью воды и попадает в здание на берегу в нескольких десятках метров от автора видео. Вместе со звуками взрыва раздается и нецензурная брань россиянина, наблюдавшего за падением ракеты.

Смотрите: Самолет загорелся на аэродроме в российском Таганроге после атаки БПЛА, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотрите также: "Восемь бомб за 11 дней": российская авиация продолжает хаотично сбрасывать боеприпасы на Белгородскую область. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22994) ПВО (3729)
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Топ комментарии
+14
це він висловив щире захоплення від роботи власних ппо)
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25.11.2025 11:10 Ответить
+12
Новоросійськ.

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25.11.2025 11:21 Ответить
+10
дебіли на росії не розуміють що пуцину ***** кого гвалтувати, а свїх це ще й любов
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25.11.2025 11:09 Ответить
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дебіли на росії не розуміють що пуцину ***** кого гвалтувати, а свїх це ще й любов
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25.11.2025 11:09 Ответить
Мабуть їм це подобається
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25.11.2025 11:11 Ответить
.почему то в момент,когда в узкого летит ракета,он вспоминает о вагине и призывает к половому контакту.ну не странно ли? возможно,в этом и кроется загадка русской души?
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25.11.2025 11:20 Ответить
АНАЛ говнєт від ******, кожному орку в хату!
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25.11.2025 19:42 Ответить
це він висловив щире захоплення від роботи власних ппо)
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25.11.2025 11:10 Ответить
Це ультра, супер високоточна ППО. Вона страчує тих хто у вікно знімає її роботу
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25.11.2025 11:46 Ответить
Мабуть ця ракета налаштована на поміч Україні, хай буде більше таких ракет
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25.11.2025 11:10 Ответить
"Двіжуха" продовжується - все йде по плану!
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25.11.2025 11:10 Ответить
Новоросійськ.

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25.11.2025 11:21 Ответить
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25.11.2025 11:24 Ответить
Ну красааава ж!
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25.11.2025 11:23 Ответить
Частіше так ,в той час як ворог щоденно знищує будинки та інфраструктуру України.
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25.11.2025 11:28 Ответить
Все нормально это там натовский самолет-разведчик прятался.
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25.11.2025 11:44 Ответить
швидкість маленька для ракети ППО...
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25.11.2025 12:11 Ответить
Так тому і маленька була, що вона нештатно була запущена (або керування вийшло з ладу на початковій стадії польоту) і далі вже некерована обчислювачем, майже по балістичній траекторії врубилась у випадкову ціль. Чому некерована обчислювачем - бо навіть в засрашинських зенітних ракетах вбудовують механізм самознищення. Але він, очевидно, дуже примітивний і збоїть, якщо вони так часто стали лупити в цивільні об'єкти.
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25.11.2025 12:40 Ответить
Для московитів хватило, щоб всралися за свої злочини в Україні з 2014 року!
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25.11.2025 19:44 Ответить
 
 