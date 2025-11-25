В Геленджике ракета российской ПВО попала в дом. ВИДЕО

В российском Геленджике ракета системы ПВО армии РФ потеряла управление и попала в дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент заснял местный житель, который наблюдал за работой российских военных. На обнародованных кадрах видно, как ракета на низкой высоте летит над поверхностью воды и попадает в здание на берегу в нескольких десятках метров от автора видео. Вместе со звуками взрыва раздается и нецензурная брань россиянина, наблюдавшего за падением ракеты.

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