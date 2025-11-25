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У Геленджику ракета російської ППО влучила у будинок. ВIДЕО

У російському Геленджику ракета системи ППО армії РФ втратила керування та влучила у будинок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент зафільмував тамтешній мешканець, який спостерігав за роботою російських військових. На оприлюднених кадрах видно, як ракета на низькій висоті летить над поверхнею води і влучає у будівлю на березі за кілька десятків метрів від автора відео. Разом із звуками вибуху лунає і нецензурка лайка росіянина, який спостерігав за падінням ракети.

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Автор: 

армія рф (21211) ППО (4170)
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Топ коментарі
+14
це він висловив щире захоплення від роботи власних ппо)
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25.11.2025 11:10 Відповісти
+12
Новоросійськ.

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25.11.2025 11:21 Відповісти
+10
дебіли на росії не розуміють що пуцину ***** кого гвалтувати, а свїх це ще й любов
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25.11.2025 11:09 Відповісти
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дебіли на росії не розуміють що пуцину ***** кого гвалтувати, а свїх це ще й любов
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25.11.2025 11:09 Відповісти
Мабуть їм це подобається
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25.11.2025 11:11 Відповісти
.почему то в момент,когда в узкого летит ракета,он вспоминает о вагине и призывает к половому контакту.ну не странно ли? возможно,в этом и кроется загадка русской души?
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25.11.2025 11:20 Відповісти
АНАЛ говнєт від ******, кожному орку в хату!
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25.11.2025 19:42 Відповісти
це він висловив щире захоплення від роботи власних ппо)
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25.11.2025 11:10 Відповісти
Це ультра, супер високоточна ППО. Вона страчує тих хто у вікно знімає її роботу
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25.11.2025 11:46 Відповісти
Мабуть ця ракета налаштована на поміч Україні, хай буде більше таких ракет
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25.11.2025 11:10 Відповісти
"Двіжуха" продовжується - все йде по плану!
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25.11.2025 11:10 Відповісти
Новоросійськ.

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25.11.2025 11:21 Відповісти
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25.11.2025 11:24 Відповісти
Ну красааава ж!
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25.11.2025 11:23 Відповісти
Частіше так ,в той час як ворог щоденно знищує будинки та інфраструктуру України.
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25.11.2025 11:28 Відповісти
Все нормально это там натовский самолет-разведчик прятался.
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25.11.2025 11:44 Відповісти
швидкість маленька для ракети ППО...
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25.11.2025 12:11 Відповісти
Так тому і маленька була, що вона нештатно була запущена (або керування вийшло з ладу на початковій стадії польоту) і далі вже некерована обчислювачем, майже по балістичній траекторії врубилась у випадкову ціль. Чому некерована обчислювачем - бо навіть в засрашинських зенітних ракетах вбудовують механізм самознищення. Але він, очевидно, дуже примітивний і збоїть, якщо вони так часто стали лупити в цивільні об'єкти.
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25.11.2025 12:40 Відповісти
Для московитів хватило, щоб всралися за свої злочини в Україні з 2014 року!
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25.11.2025 19:44 Відповісти
 
 