У Геленджику ракета російської ППО влучила у будинок. ВIДЕО

У російському Геленджику ракета системи ППО армії РФ втратила керування та влучила у будинок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент зафільмував тамтешній мешканець, який спостерігав за роботою російських військових. На оприлюднених кадрах видно, як ракета на низькій висоті летить над поверхнею води і влучає у будівлю на березі за кілька десятків метрів від автора відео. Разом із звуками вибуху лунає і нецензурка лайка росіянина, який спостерігав за падінням ракети.

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