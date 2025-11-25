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У Геленджику ракета російської ППО влучила у будинок. ВIДЕО
У російському Геленджику ракета системи ППО армії РФ втратила керування та влучила у будинок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент зафільмував тамтешній мешканець, який спостерігав за роботою російських військових. На оприлюднених кадрах видно, як ракета на низькій висоті летить над поверхнею води і влучає у будівлю на березі за кілька десятків метрів від автора відео. Разом із звуками вибуху лунає і нецензурка лайка росіянина, який спостерігав за падінням ракети.
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