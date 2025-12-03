Российский аэроразведчик поражен количеством украинских дронов-ждунов на крыше здания: "Ох#еть просто, бл#дь, сколько их висит! #бать там бл#дь!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант-аэроразведчик снимает украинские дроны-ждуны на крыше одного здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, россиянин поражен количеством беспилотников и из-за этого нецензурно ругается. Запись сделана на Донецком направлении.

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