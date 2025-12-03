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Новости Видео Производство дронов Применение дронов ВСУ
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Российский аэроразведчик поражен количеством украинских дронов-ждунов на крыше здания: "Ох#еть просто, бл#дь, сколько их висит! #бать там бл#дь!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант-аэроразведчик снимает украинские дроны-ждуны на крыше одного здания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, россиянин поражен количеством беспилотников и из-за этого нецензурно ругается. Запись сделана на Донецком направлении.

Читайте также: Война дронов: ВСУ ежедневно используют против РФ от 7 до 9 тысяч дронов

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте: Производство дронов и ракет в Украине в 2026 году может достичь $35 млрд, - Зеленский

Автор: 

Донецкая область (12456) ВСУ (7830) дроны (7376)
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Топ комментарии
+14
Щоб був уражений, вистачило б і одного дрона, а от кількістю він був усе ж таки вражений.
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03.12.2025 13:59 Ответить
+7
вражений чи приголомшений? філологи-ботани, ау!
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03.12.2025 14:18 Ответить
+3
Чим більше , тим краще і безпечніше для украінських воїнів !!
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03.12.2025 14:59 Ответить
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Щоб був уражений, вистачило б і одного дрона, а от кількістю він був усе ж таки вражений.
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03.12.2025 13:59 Ответить
100%
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03.12.2025 16:36 Ответить
вражений чи приголомшений? філологи-ботани, ау!
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03.12.2025 14:18 Ответить
Ну є так слово "враження" . Можна так і так.
Ти ж не скажеш "приємно приголомшений". Скоріше враження це +. Приголомшений це-.
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03.12.2025 16:24 Ответить
враження це впечатление, а приголомшення це ошеломление
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03.12.2025 19:24 Ответить
ці писаки навіть курсів української мови не проходили, пишуть звичною болотною і механічний переклад на українську.
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03.12.2025 18:24 Ответить
Спочатку був вражений, потім приголомшений, та врешті уху їв.
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04.12.2025 06:16 Ответить
Радість і задоволення орків!!
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03.12.2025 14:32 Ответить
Чим більше , тим краще і безпечніше для украінських воїнів !!
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03.12.2025 14:59 Ответить
Може навпаки
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04.12.2025 05:33 Ответить
 
 